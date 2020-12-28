大文娱动荡之年：始于《囧妈》“院转网”，终于爱奇艺 “卖身”难

2020 年春节来临前几天，由于疫情原因，春节档电影陆续撤档，当时多数人没有意识到，此后一年，疫情带来的蝴蝶效应正在文娱行业蔓延开来，传统文娱、影视公司不断倒下，互联网文娱公司则加速了对传统行业的改造。

春节档全部撤档后，字节跳动和欢喜传媒用不到 24 小时的时间决定了一项合作，大年三十双方共同宣布，原本于春节档院线上映的电影《囧妈》全片于大年初一进行在线首播。这是业内第一次出现 “院转网”的案例，有业内人士认为，字节跳动 “撕开了行业的一条口子”，今后类似 “院线电影在线首播”的情况只会越来越多，院网融合已经成为大势所趋。

变革不仅体现在《囧妈》这一事件上。今年同样是 B 站扩张速度最快的一年，随着 B 站出圈，其他长短视频平台显然感受到了压力，从西瓜视频到腾讯视频，纷纷提出 “中视频”概念。在长视频格局稳定、短视频被抖快两极占领后，似乎 “中视频”成了各头部公司寻找增量的最后一片待开垦之地。

不管从业务层面还是资本市场来看，视频、直播、音乐等领域在今年都进入了明显的洗牌阶段，有业务上的赶超，也有资本上的整合。本质上来讲，文娱产业看重内容，而内容上的竞争很难被垄断，2012 年土豆、优酷合并时，就有观点认为长视频战争迎来尾声，但后来爱奇艺、腾讯视频崛起，直接将优酷甩到第三的位置。

可以预见的是，今年出圈的 B 站将持续影响综合视频平台的竞争格局，而洗牌后的视频、直播、音乐等领域，还远未到终局。

B 站搅局，视频长度边界弥合

截止到 12 月 23 日，B 站股价达 82.78 美元，最新市值 287.6 亿美元，B 站股价相较年初已累涨超 360%。

B 站的出圈始于 2020 年跨年晚会，这是第一场由互联网视频网站而非地方卫视举办的跨年晚会。从《魔兽世界》舞蹈秀，到由演员张光北和军星爱乐合唱团的退伍老兵们合作的《种花组曲》，再到《哪吒》《哈利波特》《权力的游戏》等 IP，B 站通过一场晚会，以及后续《后浪》等品牌营销动作，展现出自身对当下年轻人群体的充分理解，成功吸引了大量新用户。

去年三季度，B 站月活用户仅 1.28 亿，到今年 8 月，B 站单月月活用户已突破 2 亿，提前完成 B 站 CEO 陈睿为 B 站定下的 “2020 年 1.8 亿 MAU“的目标。

从 B 站的内容来看，不同于优爱腾的 OGV 内容和抖音快手的 UGC 内容，B 站全站以 PUGV 为核心，时长大致在几分钟到几十分钟之间，用户视频制作难度及门槛高于短视频。按照内容模式，B 站是目前国内最大的 PUGV 社区，陈睿曾在去年全年财报电话会上表示：“B 站在 PUGV 的路上很孤独，如果有新玩家进来，我们会很开心。但 PUGV 的运营模式和普通视频不一样，不是短时间内能上手的。”

如陈睿发出的战书，多个同行逐渐开始进入 B 站腹地。西瓜视频最先和 B 站产生正面冲突，今年以来，西瓜视频挖角 B 站创作者已经是常规动作，巫师财经、敖厂长等头部 up 主的出走和回归都引起业内广泛讨论，而巫师财经作为从 B 站成长起来的头部 up 主，在西瓜和 B 站之间发生的冲突，直接引爆了两个平台的全面对峙状态。

抢人大战白热化之时，10 月 20 日，西瓜视频总裁任利锋为自己所处的赛道下了个定义——“中视频”，而任利锋为 “中视频”阐释的概念完全对标 B 站。随后 12 月 19 日，2020 腾讯视频内容生态大会上，腾讯视频也宣布布局 “中视频”，打造长、中、短视频生态。此外，百 度旗下的好看视频在今年迎来新任负责人宋健之后，也对产品进行了重新定位，同样主打横屏 PUGC 的泛知识内容，目标受众为下沉市场中年群体。

至此，中视频赛道迎来三大巨头入局。从业务扩张角度来看，向更多形态的视频内容进发是增量需要，更何况，对于长视频行业而言，市场很早就已经进入了存量时代，但这客观上正在促使长短视频边界的消弭，甚至，从 UGC 到 PUGC 再到 OGV 的不同视频形态，可以形成互相输送创作者及用户的关系。

然而，用户的注意力有限，分配给长、短、中视频的比例必然此消彼长，但由于形态差异而产生的内容差异，也使得三者并不会完全互相取代，未来更多是融合互补的关系。

爱奇艺难卖身，十年长视频孕育新格局

相比于热闹的 “中视频”领域，长视频危机在 2020 年集中爆发。其中，前后持续了近一年但最终仍未卖身成功的爱奇艺最为外界唏嘘。今年 6 月，有消息传出阿里和腾讯先后接洽百 度，希望收购爱奇艺，字节跳动也在 “绯闻对象”之列，但 11 月底，有外媒报道，因估值未达成一致，阿里腾讯已暂缓收购。

之所以洽谈收购，手中的钱不够花是直接因素，虽然亏损是 “优爱腾”共同的难题，但对于独立上市公司爱奇艺而言，显得更加棘手。今年三季度财报显示，截至 2020 年 9 月 30 日，爱奇艺持有现金等价物和限制现金共计 38 亿元，相较上个季度的 53 亿元减少了近 30%，而仅三季度的内容成本就达到 47 亿元。

爱奇艺急需弹药续命。12 月 16 日，爱奇艺宣布发行 8 亿美元可转换高级债券、增发 4000 万股 ADS。随后早盘跌幅一度超过 15%。

除了发债，今年爱奇艺还九年来首次对会员进行涨价。从 11 月 13 日开始，爱奇艺正式调整黄金 VIP 会员服务价格，调整后的六档价位从 19 元到 248 元不等。从具体涨幅来看，月卡此前价格是 19.8 元，涨价后达到 25 元，涨幅约为 26%。

不可否认的是，爱奇艺今年在付费内容试水成功是其提价的底气。今年二季度开始，《隐秘的角落》和《沉默的真相》先后成为爱奇艺迷雾剧场口碑出圈的两部作品，前者在豆瓣拿到超 82 万人次打出的 8.9 分高分，后者更是将成绩刷新到 9.2 分。迷雾剧场的运营方式，正是付费用户提前点播，开播 2 集后，VIP 会员可以继续观看 2 集，等待一周后，再更新 2 集，同时，最后 6 集上线。

在优质付费内容的推动下，爱奇艺三季度会员服务收入达到 40 亿元，占比总营收 55.6%。“尽管今年市场波动很大，但我们实施了包括推出主题剧场和升级会员组合在内的许多策略，更好地服务我们的用户。迷雾剧场无论是在口碑还是在投资回报率方面都取得了显著的成功。”龚宇在公司发布三季度财报后，首度提到了 “迷雾剧场”。作为爱奇艺最重要的营收来源——会员业务，目前已连续五个季度在总营收中占比过半，并且仍在不断增长。

C 端收入稳定增长一定程度上缓解了长视频广告收入颓势，但美剧模式的付费内容同样成本高企。由于短剧追求单集质量而非数量，头部演员片酬、服化道制作费用均升高，如何合理分配短剧和长剧在会员付费方面的贡献和拉新作用，将直接影响投入产出比。

“优爱腾”三足鼎立的格局虽然已经相对稳定，但今年凭借《乘风破浪的姐姐》这一款爆款综艺，芒果 TV 仍旧突出重围，直接威胁到了三家的霸主地位，根据 Questmobile 的相关数据，节目播出的 8 月份，芒果 TV 日活用户已经超过了优酷，以 2.1 亿的 MAU、5355 万的 DAU 位居第三。

更重要的是，12 月 3 日，阿里创投正式入资芒果 TV，交易完成后，阿里创投成为芒果超媒的第二大股东。这被外界看作是优酷和芒果 TV 的一次联合绑定，以此对抗腾讯视频和爱奇艺。抛开收购的传闻不说，第一梯队的腾讯视频和爱奇艺早就已经开展了一定程度的联合，比如部分网剧的联播，综艺《哈哈哈哈哈》也是由两家联合投资、联合出品、轮值招商。

十年长视频战事后，两两联合的长视频新格局正在加速形成。

斗鱼虎牙合并，进入后整合时代

爱奇艺与腾讯视频，两家头部公司的合并并不是个例，实际上，2020 年，互联网文娱整体产业都进入了整合高峰期，在大环境及竞争压力下，多个行业头部、腰部公司选择走到一起。

10 月 12 日，斗鱼和虎牙宣布正式接受大股东腾讯提出的合并邀约，进行战略合并。公告显示，合并后新公司采取联席 CEO 制度，斗鱼 CEO 陈少杰和虎牙 CEO 董荣杰，将共同出任联席 CEO，陈少杰加入合并后新公司董事会。斗鱼和虎牙的产品和品牌仍将保持相对独立运营。

在签署此合并协议的同时，斗鱼与腾讯还签署了关于企鹅电竞业务的转让协议，腾讯将以 5 亿美元的价格将企鹅电竞业务转让给斗鱼。腾讯通过收购各方股份，成为合并后公司的第一大股东，将拥有 60% 以上投票权。

如果斗鱼虎牙两家头部公司成功合并，将占去市场八成份额，再加上企鹅电竞的 10%，腾讯已经在游戏直播赛道形成 “一手遮天”的垄断局面。在整个游戏生态内，游戏直播平台扮演着下游宣发出口的重要角色，直播能直接起到拉新作用，提升用户活跃度，进而促进付费转化率，并最终拉长游戏生命周期。腾讯在已经手握全国最多游戏版权的情况下，控制分发渠道无疑会直接影响其他游戏厂商的分发路径。

但即使如此，看似已经没有机会的后整合时代，直播领域依旧存在变量。腾讯的众多被投公司中，斗鱼、虎牙并不是腾讯在游戏直播领域的全部布局，快手、B 站均已经介入游戏直播，其中快手的增速已经不能小觑。

据小葫芦大数据显示，快手在活跃主播、礼物收入、礼物人数等纬度的数据已经达到斗鱼和虎牙两者之和，以今年 4 月为例，快手游戏主播开播数达 180 余万，而斗鱼虎牙分别为 65 万和 83 万，快手主播礼物收入总计 19 亿，斗鱼虎牙分别为 7 亿和 8 亿。

比较微妙的是，尽管快手和 B 站都是腾讯的被投公司，但二者又和腾讯保持着安全距离，警惕腾讯与自家业务的竞争，一边，腾讯一直不放弃对微视的扶持，这让快手难以放下戒备，另一边，B 站在阿里和腾讯之间竭力保持平衡，控制着自身投票权。

这意味着，抛开直播业务体量依旧较小的 B 站，快手依然可以称得上是斗鱼、虎牙强有力的对手，虽算不上正面应战，但也值得腾讯警惕。

以文娱行业来看，今年实属动荡之年，但危与机并存，这或许是破局者的新起点。