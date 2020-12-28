韩国 “人造太阳”创纪录的在 1 亿摄氏度下运行了 20 秒

大多数技术创造者会认为进行为时数秒的测试令人失望，但这在聚变能源领域取得了令人瞩目的成功。

韩国超导托卡马克高级研究（KSTAR）创造了新的世界纪录，超导聚变设备也被称为韩国人造太阳，其离子在超过 1 亿度（摄氏温度）下维持了 20 秒钟。

韩国的研究人员于去年 8 月开始运行 KSTAR，并持续进行等离子体操作直至 12 月 10 日。研究人员在此期间进行了 110 次等离子体实验，包括高性能等离子体操作和缓解等离子体破坏的实验。

最新的测试于 2020 年 11 月 24 日在韩国聚变能研究所（KFE）的 KSTAR 研究中心进行，它也正在汉城国立大学（SNU）和美国哥伦比亚大学之间的联合研究计划中工作。

尽管 20 秒并不长，但与研究人员团队在 2019 年记录的 8 秒等离子操作相比，这是一个重大进步。

达到 1 亿度以上的离子温度是 2020 KSTAR 等离子运动的核聚变的核心条件。

在 2018 年，该团队第一次达到了 1 亿度的等离子体离子温度，持续时间为 1.5 秒。聚变反应堆可以产生类似于在阳光下发生的聚变反应。为了在地球上产生如此高的温度，必须将氢同位素放置在聚变设备内部以产生等离子体状态，在该状态下离子和电子被分离。离子必须加热并保持在极高的温度下。

KSTAR 是唯一能够将等离子体保持在 1 亿度或更高温度的聚变设备，没有其他反应器能够将这样的温度维持超过 10 秒。

想要进一步提升维持的时间，还有很多工作要做，包括关键的改善内部传输壁垒（ITB）模式的性能，提升稳定性等等。KSTAR 的最终目标是到 2025 年在极端温度下不间断运行 5 分钟。

如果聚变反应堆成为现实，这可以通过进一步减少对煤炭和其他 CO2 重质能源的依赖，来帮助地球。

KSTAR 研究中心主任 Si-Woo Yoon 解释说：“实现 1 亿等离子体的长期运行所需的技术是实现聚变能的关键，而 KSTAR 在保持高温等离子体 20 秒方面的成功将成为确保长期高效等离子操作技术安全的竞赛中的重要转折点，这是未来商业聚变反应堆的关键组成部分。”