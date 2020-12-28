增大浏览器缓存，谷歌 Chrome 将解决性能问题

IT之家12月28日消息 外媒 Bleeping Computer 报道，谷歌 Chrome 浏览器开发人员最近解决了一个安全问题，按网站对浏览器缓存进行分区，而不是单一的统一堆。

谷歌 Chrome 工程师 Josh Karlin 和 Shivani Sharma 解释了统一缓存的问题。

“这就为浏览器打开了侧通道攻击的大门，一个网站可以通过检查缓存中是否有资源来检测另一个网站是否加载了资源。这听起来是无害的，但它可以被用来做很多恶行，比如发现你的收件箱、联系人中的内容等等。”

自 Chrome 85 以来，浏览器一直在创建特定网站的缓存，其他网站无法与之交互。不幸的是，这带来了性能上的冲击。

“使用 top-frame-site 的早期（Canary/dev）结果显示，影响并没有担心的那么严重。缓存的命中率下降了大约 4%，但对第一个内容丰富的 paint 的改变在统计学上并不显著，而且从缓存加载的字节的总体分数只从 39.1% 下降到 37.8%。”谷歌工程师表示，“随着我们向测试版和稳定版的发展，这种情况可能会发生变化，但这似乎是一个令人鼓舞的开端。”

IT之家获悉，谷歌正在寻求通过扩大特定站点缓存的大小来缓解这种情况。

“现在，缓存将被分区，看看增加缓存大小是否有助于通过降低驱逐速率来抵消一些性能影响是有意义的，”Sharma 在 Chrome Gerrit 帖子中说。

谷歌正计划在 Canary、Beta 和 Dev build 用户中做实验，将特定站点的浏览器机会扩大到通常大小的 2 到 3 倍之间。这应该会提高缓存命中率，改善加载时间。

这项测试还没有得到批准，但应该很快就会向测试者推出。