假货、山寨货频出，直播间真的不适合带货吗

辛巴 “糖水燕窝”事件已经平息，最终的结果是辛巴自掏 6500 万赔偿消费者的损失，而且还面临账号被禁言、旗下公司被罚款等处罚，这对于辛巴的打击还是很大的。而与此同时，罗永浩直播间也出现了 “假羊毛衫”事件，近日被人举报的潮鞋又被人认为是山寨货。不过罗永浩已经进行了澄清，该潮鞋是日本品牌，而且各渠道链路是完整的，货源是没有问题的。但依然有不少人，不愿意买账。

于是就有分析师认为，当前的直播间更适合进行品宣，而不适合进行卖货。从用户的角度来看，用户来直播间看你带货直播，自然就可以顺便下单，这样操作起来就更为方便 ; 从产品的角度来看，直播间主播很难对产品链路的完整性做出很好的判断，如果没有商业经验，很容易被欺骗，产品质量把控度不高。因此，直播间进行品宣的成本会更低。那么，直播间到底能不能带货? 带货主播们到底该怎么面对假货、山寨品的问题?

为什么直播间假货、山寨货频频出现?

从辛巴到罗永浩，主播售卖产品出现假货、山寨货似乎越来越多，而且这还是明面上的，各个平台还有大量主播在带货，他们的供应链渠道能否保证产品质量? 这都需要打上一个问号。而直播带货频频出现假货、山寨货很大原因就是现阶段市场供货渠道复杂多元化造成的，主播们也无法去判断货源的真实性，因此才出现了各种质量问题。

像是辛巴、罗永浩这样的大主播都无法避免的货源问题，就更别提那些小主播了，他们的货源渠道一旦出现问题，消费者的权益很难得到保护。因此大多数的主播在进行选品的时候必须要求十分谨慎，最好是将有渠道保证的产品作为优先选择对象，之后再从其他渠道选定产品，在这期间任何环节都可能会出现问题。

我们知道一些知名的主播是有团队的，而大多数的选品都是通过团队来完成的。而这些团队在选品的时候是否存在被一些其他因素所影响的情况，他们选择的货品既要是大众产品，又要有一定幅度的优惠，而且利润值越高，他们带货的力度会越大。也是因为此，带货团队在选品时的不专业很大程度会影响带货产品的选择，这才是最为致命的点。

特别是一些非官方渠道、非正品渠道的产品没有很好的线下渠道，就只能选择走直播带货这个路子，检验流程少、主播还能卖出去东西，自然就成为当前最好的销售渠道。如果再耍一些小手段，就更容易将货卖出去了。

直播间真的不适合卖货?

因为受到疫情的影响，很多实体产品店铺都无法运营下去，受到了很大的损失。而这个时候大家愣是凭借线上交易市场的畅通得到了物质资源的满足，而直播带货也是在这个时候火起来的。人们在观看直播打发无聊时间的同时，还能进行购物消费，在丰富了日常生活水平的同时也提升了生活品质，可以说直播带货成为当前最火的一个营销渠道不是没有理由的。

但是，直播带货的售货方式发展得太快了，在不到一年的时间，各大平台几乎都上线了直播带货功能，而原先的货品渠道是不支持直播带货的，这样在新模式下就存在着诸多的漏洞而没有办法及时填堵，这才造成了现阶段货源、货品的各种问题，这是整个直播带货行业的通病。

当然了，有问题就需要去解决，但并不能因为此就放弃直播带货，该模式即便是有这样那样的问题，可并不能因为此就被一棒子打死。直播带货是区别于线下渠道、电商平台之外的一种新型销售模式，它能将用户和主播联通，促成产品交易，相比较而言，直播带货的形式更为新颖，当然效率也更高一些，这么好的营销渠道没有理由不去经营。

到底该如何解决直播间的假货问题?

直播间带货确实有很多的问题，但就如罗永浩所说的，他们也正在积极地改进自身运营方式，对于产品的链路溯源能力以及产品质量的把控能力正在逐步提升。对于在直播带货期间出现的问题，主播以及团队也是积极承担责任，力图将直播带货做好，并继续为粉丝带来更优惠、更好的产品。如果在之后的运作中，直播带货市场能变得更为规范，用户粉丝依然能得到好产品，何乐而不为呢?

至于假货的问题，先不说直播带货，就连早期的淘宝也无法避免这个问题，直播带货自然也无法幸免。而现阶段最重要的就是让更多的渠道商认识到直播带货虽然是主播与粉丝直接形成的交易，可依然需要重视产品的质量问题，不能拿不过关的货品来蒙混过关，最后吃亏的必将还是自己。

笔者认为当前的直播带货市场已经进入了品质为王的时代，不是说你依靠粉丝量随便带货都能成功，粉丝用户也不傻，你的产品质量不过关必然会造成一连串的后续问题。与其这样，还不如花费时间和精力去提升产品质量，与渠道商谈判获取更低的优惠来得更实际一些。但即便如此，直播带货行业已经成型，它将成为售卖货品的一种新渠道，而继续进行下去。