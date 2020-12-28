拼多多黄峥：你不知道的神秘上海 “创业王”

导语： 《金融时报》将黄峥称之为上海的神秘 “互联网创业王”。 40 岁的黄峥是拼多多的实际控制人，董事长兼控股股东。拼多多是今年表现最抢眼的股票之一，股价自 1 月份以来已经飙升了 261%，现在市值为 1700 亿美元。 鲜有人知的是，黄峥还在上海建立了众多电商和游戏创业公司，形成了一个创业网络。不过，有些神秘色彩的是，他通常选择隐藏在幕后，将一些公司的名义所有权交给了他的亲密校友、现任拼多多 CEO 陈磊。除了陈磊，还有其他为黄峥代持股份的所谓 “白手套”，其中就包括一位 69 岁的神秘宁夏女子。

上海 “互联网创业王”

在上海市中心的绿地商务大厦，几十个网站和应用的运营命令都从这里发出。除了玻璃门上所贴的 “自信”标语，员工们所在的办公室并不起眼。

绿地商务大厦的办公室是这些电商和游戏业务的中心，它还为拼多多提供了早期员工，利用其销售和营销能力帮助拼多多。拼多多曾告诉投资者，黄峥创建了其中的一些公司或者说与它们存在关联。但是，监管部门的备案文件显示，这些公司由黄峥的同事拥有。

▲ 上海绿地商务大厦

一些创业公司在国外比拼多多更有名，在线购物服务 Vova 就是其中之一。应用分析公司 Sensor Tower 的数据显示，Vova 是欧洲最受欢迎的在线购物服务之一。最近一个季度，Vova 跻身法国和意大利购物应用的前十名。

黄峥曾在谷歌大中华区工作，卖掉谷歌股票后创办了消费电子网站欧酷，然后在 2010 年以 220 万美元将其卖掉。当时，黄峥的下一个创业项目乐其电商已经在进行中。拼多多现任 CEO 陈磊和欧酷的一个实习生在 2009 年正式注册成立乐其，并成为创始股东。文件显示，拼多多之后对风投资本家称，黄峥在 2009 年 “成功创立了”乐其。

乐其的业务是帮助大品牌入驻国内最大电商平台阿里巴巴和京东，它也成为了继承黄峥在绿地商务大厦所创办新业务的非正式控股集团。

两年后，乐其建立了另外一个项目乐贝网络，名义上同样由陈磊和上述实习生所有。利用黄峥从谷歌学来的技术，乐贝建立了一系列在线购物网站，争取进入搜索排名的前列。

“建立一家网站只需一周时间。”一位前乐贝经理称，这些网站把订单转移到了相同的后台交付系统。该员工称，陈磊负责运营，向黄峥汇报。

同时，另外一个有利可图的尝试在高出乐贝几层的办公室开始了。在上海寻梦公司的名义下，黄峥的团队开发了网络游戏，例如面向东南亚赌客的扑克游戏《Joyspade Texas Holdem Poker》、美少女养成战斗类手游《Girls X Battle》。

拼多多诞生

2015 年，黄峥要求团队建立一家 “社交电商”创业公司，名为拼好货。如果购物者能够说服好友购买相同的产品，那么就能获得更优的价格。拼好货从卖水果开始，一度使得黄峥重新部署乐其的 100 名员工来帮助拼好货。

几个月后，黄峥的游戏团队开发了第二款应用，能够把相同的团购模式应用于一个在线电商平台。在这个平台上，任何商户都能够上架他们的商品。黄峥对当地媒体称，这个平台被叫做拼多多，他把 20 名关键游戏员工转移到了这个项目上，聚焦它的发展。

▲ 拼多多办公室

“这是两种不同的路线，拼好货向着建立仓库和履约方向推进，就像生鲜版的京东，但是游戏公司的员工认为它不可行。”黄峥当时称。

拼多多的商业模式迅速胜出，并吞并了拼好货团队。但是，绿地商务大厦的这个公司网络紧密地联系在一起。乐贝被用于注册拼好货的社交媒体账号，这成为了他们的关键销售渠道，占据了 2016 年合并后公司销售额的四分之一。乐其被列为拼好货的运营商，游戏部门上海寻梦则运营拼多多。

借 “股份代持”掩盖控制权

根据《金融时报》的调查，在黄峥创建的多家电商网站中，其中一家名为 Floryday。它的应用开发商是在香港注册的 ZC Holding(HK) limited。ZC Holding 负责处理 Floryday 的交易。资料显示，ZC Holding 的全权所有人是 34 岁的陈义 (Chen Yi，音译)。当《金融时报》根据文件中的地址找上门后，开门的是陈义的父亲陈乃建。陈乃建证实，他的儿子陈义在上海绿地商务大厦为 Vova 和其他跨境电商网站工作。同时，2018 年 4 月，66 岁的陈乃建还成为了乐贝的主要所有人。当时 ，陈磊和上述欧酷实习生把他们持有的乐贝股份转让给了陈乃建和另外一名男子。

▲ 《金融时报》调查 Floryday 背后的空壳公司

《金融时报》称，黄峥只是偶尔以自己的名义持有股份。即便是在拼多多，他也赶在拼多多 2018 年上市前把拼多多国内业务 (可变利益实体)的所有股票签字转让给了现任 CEO 陈磊。黄峥曾与陈磊一起在威斯康星大学麦迪逊分校学习。

其中一个明显的股份代持股东是一位来自宁夏农村地区的 69 岁女子。她在多家公司持有 90% 股份，直到《金融时报》询问她的身份时才改变。2016 年，当外部投资者向拼多多注资 5000 万美元时，这个公司网络的所有权开始发生变化。上海寻梦 90% 的名义股权所有者是来自宁夏省的 69 岁女子顾艳萍 (Gu Yanping, 音译)，她把这些股份转移到了当前美国投资者投资的实体中。拼多多随后在招股书中称，上海寻梦自创建以来由创始人 (黄峥)控制。

2016 年 11 月，拼多多宣布从寻梦游戏完全独立并入拼好货。业务剥离后，寻梦游戏业务转入上海墨灿游戏公司，更名为 “墨灿游戏”，变更后的上海寻梦则成为拼多多的运营主体。

顾艳萍立即为剥离出的游戏资产成立了第二家公司，使得新成立的墨灿游戏似乎和黄峥没有关系。一位早期拼多多投资者承认，这个公司网络与黄峥有关联。“其他公司赚钱不多，没什么影响，”这位投资者称，“他想把拼多多打造成一家伟大公司。”

今年夏天，当《金融时报》向两家公司询问顾艳萍的身份后，她几乎把所持有的这两家所有公司股份转让给了一名男子。商业记录显示，该男子也在今年与拼多多建立了投资伙伴关系。

拼多多很少对其纳斯达克上市股票的投资者披露这个公司网络。相反，拼多多将黄峥称之为 “连续创业者”，称他在 2011 年创建了游戏公司 Xinyoudi Studio(寻梦的前身)。尽管 xinyoudi.com 曾经被注册过，但是没有使用这个名称的公司存在过。

国内媒体把黄峥形容为神秘人物，甚至不知道他是否结婚。这种神秘色彩还扩大到了拼多多身上。在拼多多，员工们使用绰号。两位前拼多多员工称，他们很少知道同事们的真名。

“每家公司有自己的员工和团队，黄峥必须为他们负责，它只是无法关闭这些公司。”这位投资者称。

左膀右臂陈磊

今年 7 月，拼多多发布内部信，宣布董事长黄峥卸任 CEO，首席技术官陈磊接任。能够成为黄峥的接班人，陈磊不容小觑。实际上，从黄峥的一系列股份代持运作来看，陈磊确实是他十分信任的人。

▲ 拼多多 CEO 陈磊

黄峥和他的熟人所进行的大量股份转让大部分发生在 2018 年春天，也就是拼多多准备在纳斯达克上市时。其中，最重要的一次股份转让发生在 2018 年 5 月。当时，黄峥把拼多多主要国内运营实体 (可变利益实体，VIE)的大部分所有权转让给了陈磊。

腾讯 CEO 马化腾等其他国内科技公司高管都在紧密控制他们的在岸公司。这些公司运营着他们的业务，掌控重要牌照。但是，黄峥却不持有拼多多 VIE 的任何股份。

“黄峥肯定很信任陈磊，否则对于他和美国投资者来说这将是一个可怕局面。”哈佛法学院企业治理专家杰西 · 弗莱德 (Jesse Fried)表示。