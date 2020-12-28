游族内部信：年终奖金等将如期发放，明年照常晋升调薪

IT之家12月28日消息 据新浪科技，今日上午，游族网络发布内部信，通报了公司管理层变化，决定推选原公司总裁陈芳为代理 CEO，原公司 CFO 许彬为代理董事长。

同时，游族网络表示，年终奖金和节点奖金都会如期发放，2021 年一季度照常开展年度晋升与调薪工作。

IT之家了解到，今日早间，游族网络发布公告称，公司于 27 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过由董事许彬代为履行董事长职务、副总经理陈芳代为履行总经理职务，直至公司分别选举或聘任产生新任董事长及总经理为止。

以下为游族网络内部信全文：

全体族人：

过去一周，也许是游族成立以来最沉重的一周，也是凝聚力最强的一周。感谢全体族人和管理层一起分担压力，确保业务的正常运营。

经公司董事会批准，决定推选原公司总裁陈芳为代理 CEO，原公司 CFO 许彬为代理董事长，陈芳、许彬、陈文俊、赵于莉继续担任董事会成员、刘万芹担任监事会主席，公司经营管理委员会保持不变。

管理层将继续坚持既有的使命愿景和战略规划，为打造一个 “IP 驱动的、拥有卡牌等特定赛道优势的全球化研运一体的游戏公司”而继续奋斗。为此，全体管理层也向员工做出承诺如下：

1、继续招好人：加大力度招聘知产品、懂用户、尽责任的全球化游戏人才；

2、继续发好钱：年终奖金和节点奖金都会如期发放，并将不断优化激励机制，让激励向价值创造者倾斜；

3、继续育好才：2021 年一季度照常开展年度晋升与调薪工作，进一步夯实内部人才培养和提拔的机制；

经历这次考验，管理层期望也相信全体族人，无论研发发行、国内海外、前中后台、都能互相信任共同担当，继续为玩家创造快乐，继续为股东创造价值，继续去完成奇哥的未竟之志。

游族网络经营管理委员会

2020 年 12 月 28 日