2021 年笔记本预测：AMD 锐龙涨价，高刷屏普及，一体式触控板，雷电 4 接口，集成 5G

前段时间，我们回顾了 2020 年笔记本市场的发展现状，不过这一年即将过去，大家肯定更愿意关注未来的变化，再加上当前市场环境的影响，笔记本的旺盛需求还会持续很久，所以我们就顺势预测了 2021 年笔记本圈可能会出现的那些亮点。

锐龙要涨价，酷睿难招架

AMD 凭借锐龙 4000 系处理器翻身后，不仅赶上了 Intel 的脚步，在消费者心中也获得了足够的认可，最起码现在买笔记本时，大家对 AMD 的歧视已经不存在了，相反，由于 AMD 突出的价格优势反倒成为了很多人的购机首选，不过在 2021 年，新一代的锐龙 5000 也许就不那么地道了。

最新消息是，明年 1 月 12 日，AMD 将发布锐龙 5000 系移动处理器，它的亮点自然是采用了全新的 Zen3 架构，这使得 CPU 性能再次大增，不过坏消息是，锐龙 5000 系移动处理器的型号错综复杂，其中还混有假升级的「马甲款」。如下表所示，目前所曝光的 6 款锐龙 5000U 里，其中只有 R3-5400U / R5-5600U / R7-5800U 三款是基于 Zen3 架构的，而另外三款可以理解成基于上代 4000 系列做了小幅提升，并没有质的变化。

另外，随着 AMD 产品优势的扩大，再加之目前 CPU 产能确实紧张，所以下代产品很可能会涨价，这在两个月前发布的锐龙 5000 桌面版上就有体现，除此之外，细心的朋友也发现了，今年的锐龙 4000 系笔记本在年末就有涨价，例如华为、荣耀、联想小新的很多轻薄本，年末的价格要比年初首发时贵几百块钱。所以我们也提醒大家，明年选购锐龙本时，如果预算不是很紧张，最好要认准 Zen3 架构的型号，至于购买时机，当然是越早越好，总结起来还是那句老话：买新不买旧、早买早享受。

英特尔这边，在 AMD 的迅猛攻势下，6000 元以下酷睿本的竞争力会大幅削弱。产品方面，明年上半年英特尔将推出 11 代酷睿标压 U，主要用于游戏本、创意设计本和其他高性能笔记本，而轻薄本大概率还会延续目前的 11 代酷睿低压 U，说实话，这样的阵容在面临强悍的锐龙 5000 时，性能上并不占有优势。

不过英特尔在高端市场和专业领域中有深厚的积累，而且在显卡方面，Xe 核显也有很明显的进步，酷睿游戏本搭配高端 RTX 独显的体验也更好，再加上 2021 年末「大小核架构」12 代酷睿的推出，所以我们对英特尔依然应抱有期待，毕竟无论是 AMD，还是英特尔，任何一家独占鳌头并不好，只有充分竞争的市场环境对消费者才是有益的。

16:9 不再是唯一，高刷屏开始普及

屏幕之于笔记本的重要性，就像相机之于手机一样，因此屏幕很可能成为 2021 年产品升级的重头戏。

首先是尺寸，在笔记本上，13.3、14.0、15.6 是中杯、大杯、超大杯的传统组合，但到 2021 年，13.3 英寸的产品可能会变少，而 16 英寸将会补位，也就是说，中杯、大杯、超大杯都升了一级。究其原因，一方面是四面窄边框的普及使现在的机身尺寸缩小很多，便携性得到明显提升，而且 13.3 和 14.0 的尺寸差距本来就不大，后者可以很好的替代。另一方面，受到创意设计本的影响，拥有出色性能，还具备一定便携性的全能型产品成为新宠儿，而 14 英寸大小的机身就是很好的载体，据传苹果 MacBook Pro 明年也会推出 14 英寸版本，很显然，更进一步的 14 英寸机身适应了当下产品定义的转变，而 16.1 英寸的机身自然是高性能创意设计本和游戏本的不二之选了。

除了尺寸外，不同比例的屏幕可能会在 2021 年出现更多。我们都知道，无论是显示器，还是笔记本屏幕，绝大多数都为 16:9 的比例，因为这样更适用于长视频和游戏画面的呈现，不过随着消费者对笔记本需求的转变，纵向空间更多、适合于文字工作的 3:2 比例屏会更加普及，除此之外，16:10 比例的屏幕也将受到更多人的青睐。

另外，高刷屏此前都是游戏本的专享配置，轻薄本上很少会出现，不过到明年，这一缺憾可能会被弥补。高刷屏在笔记本的应用场景除了游戏外，对浏览网页、系统动画或者是观看高帧率视频都能提供更好的效果，或者是更深层次的视觉体验，再加上 2021 年 Windows 10 系统可能会加入更炫酷的过渡动画，所以高刷屏还是很值得我们期待的。

高端功能民主化

一体式触控板：用过 MacBook 的朋友都知道，它的触控板体验是所有笔记本中的标杆，这一方面是因为 macOS 对触控手势的优化非常到位，另一方面就要归功于面积宽广的力度触控板了。而在 Windows 阵营这边，明年的中高端笔记本很可能先在硬件层面上实施追赶，同样开始普及大面积力度触控板，这不仅能让机身的一体化程度更高，也能提升 Windows PC 的交互体验。

AI 功能：很多人会觉得笔记本上的 AI 功能并不实用，甚至有些噱头的意味，但其实只要做好软硬件的适配优化，确实可以提供不错的体验。例如在很多高端笔记本中，ToF 传感器和 IR 摄像头能带来更安全、精准的人脸识别技术，除此之外，凭借其余传感器还可以做到开盖自动开机、人走自动锁屏、智能调节屏幕亮度、键盘背光亮度等。除此之外，在一些办公场景下、麦克风通话降噪、视频通话背景虚化功能也是 AI 技术在笔记本上的应用，这在 2021 年的笔记本上可能会更加普及。

雷电 4 接口：自从第 11 代酷睿集成雷电控制器后，雷电接口得以在笔记本上普及，不过要说到实际的应用场景，雷电的用途可能并没有很多人想象的那么高大上，毕竟不是所有人都会用到显卡坞、也没多少人会外接数台 4K/6K 显示器。在我看来，雷电接口更大的意义可能是推动了 PD 充电的普及，只需要「一头一线」，就可以为笔记本和其他设备充电了，这种「小确幸」般的普适体验更值得我们追随，同时，可能将会成为 2021 年笔记本的标配。

集成 5G 网络：移动网络在笔记本上的需求其实并不大，但对于商务人群来说还是很有必要的，另外，苹果 M1 芯片过后，ARM 芯片在 Windows PC 上一定会掀起一波新浪潮，最近就有消息传出微软决定自研 ARM 芯片，而高通和联发科肯定也不会放弃，ARM 的高集成度先天具备着更好的网络支持性，所以 5G 功能或许将成为 2021 年高端商务产品上的一大卖点。

以上就是我们对 2021 年笔记本发展方向的一些预测，也欢迎大家在评论区提出你的想法。如今的市场变幻莫测，笔记本的产品定义、产品形态都面临着转变，更多手机厂商也有意入局这一行业，为市场带来新鲜血液，所以 2021 年的笔记本产品依然值得我们期待。