距离 7500 公里，探测器看到金星了

美国当地时间周日，美欧联合发射的太阳轨道探测器（Solar Orbiter）掠过金星，以调整其飞往太阳的轨道方向。太阳轨道探测器在飞行途中需要飞掠多颗行星，而金星只是其飞越的首颗行星。

图：太阳轨道探测器掠过金星的艺术渲染图

太阳轨道探测器在美国东部时间周日上午 7 点 39 分到达距离金星最近的位置，当时其距离金星云顶约 7500 公里。该探测器是美国宇航局 (NASA)和欧洲航天局 (ESA)的合作项目，于今年 2 月发射升空，预计将花费 7 年时间探索太阳。但为了尽可能接近这颗恒星，太阳轨道探测器需要多次飞掠行星，首先要飞越的就是金星。

欧洲航天局负责该任务的科学家丹尼尔 · 米勒 (Daniel Müller)说：“太阳轨道探测器当然不是专门为观测金星而设计的，但我们一直在寻找从事科学研究的额外机会。因此，当我们接近金星时，我们会趁机进行观测。”

然而，太阳轨道探测器毕竟以研究太阳为主要目标，这确实限制了它飞掠金星时所能进行的观测工作。最关键的制约因素来自探测器的防晒设计，米勒说：“我们总是需要把隔热罩对准太阳，这不能改变，为此望远镜也都是朝太阳方向透过隔热罩观察的。”因此，太阳轨道探测器不会拍摄金星图像。

不过，虽然科学家们对这艘探测器最终将提供太阳两极的详细图像而感到兴奋，但探测器上也携带了其他专注于当前环境的仪器，调整它们的方向不是问题。最近飞掠金星时，科学家们使用探测器上的磁力计、无线电波、等离子体波仪器以及高能粒子探测器上的许多传感器收集了数据。考虑到这些仪器和太阳轨道探测器与金星的距离，这些观测对科学的贡献将十分有限。

伦敦帝国理工学院物理学家、太阳轨道探测器仪器研究员蒂姆 · 霍伯里 (Tim Horbury)说：“在这样的距离下，观察金星如何与流经它的太阳风相互作用，将是我们关注的关键。”与地球不同，金星没有磁场，因此太阳风直接与行星相互作用，而不是与磁场相互作用。霍伯里说：“这是一种非常不同的互动。”

由于这是太阳轨道探测器首次飞掠金星，研究团队尚不确定这次飞越能在科学上带来哪些期待。据欧洲航天局称，团队在飞掠过程中与探测器保持联系，但科学家们还需要几天时间才能挖掘仪器在操作过程中收集的数据。米勒说：“我们真的会寻找新的、有趣的东西，但还不能确定它们到底是什么。”