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仅限今日：腾讯视频 VIP 年卡 99 元、超级 VIP 年卡 238 元

2020/12/28 14:45:27 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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腾讯视频会员年末大促，VIP会员年卡5折99元、季卡5折29元，超级影视VIP年卡+月卡4.5折238元、双年卡+季卡4.3折479元。

活动时间：12月28日，仅限今日

此外，百度文库联合会员官方大促，京东PLUS联名年卡129元、QQ音乐联名年卡139元，点此购买

会员大促合集：

会员原价/活动价
购买
腾讯视频
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员季卡￥58/￥29点此
超级VIP年卡+月卡￥538/￥238点此
超级VIP年卡+月卡￥538/￥238点此
超级VIP双年卡+季卡￥1124/￥479点此
超级VIP季卡￥148/￥73点此
滴滴出行
超级会员季卡￥75/￥32.9点此
超级会员月卡￥25/￥10.9点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

• 腾讯视频

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时238元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；限时479元/27个月，点此购买（双年卡+季卡）；限时73元/3个月，点此购买（季卡）。

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