仅限今日：腾讯视频 VIP 年卡 99 元、超级 VIP 年卡 238 元

腾讯视频会员年末大促，VIP会员年卡5折99元、季卡5折29元，超级影视VIP年卡+月卡4.5折238元、双年卡+季卡4.3折479元。

活动时间：12月28日，仅限今日

此外，百度文库联合会员官方大促，京东PLUS联名年卡129元、QQ音乐联名年卡139元，点此购买。

会员大促合集：

会员 原价/活动价

购买 腾讯视频 VIP会员年卡 ￥198/￥99 点此 VIP会员年卡 ￥198/￥99 点此 VIP会员季卡 ￥58/￥29 点此 超级VIP年卡+月卡 ￥538/￥238 点此 超级VIP年卡+月卡 ￥538/￥238 点此 超级VIP双年卡+季卡 ￥1124/￥479 点此 超级VIP季卡 ￥148/￥73 点此 滴滴出行 超级会员季卡 ￥75/￥32.9 点此 超级会员月卡 ￥25/￥10.9 点此

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• 腾讯视频

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时238元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；限时479元/27个月，点此购买（双年卡+季卡）；限时73元/3个月，点此购买（季卡）。

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