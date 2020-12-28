仅限今日：腾讯视频 VIP 年卡 99 元、超级 VIP 年卡 238 元

腾讯视频会员年末大促，VIP会员年卡5折99元、季卡5折29元，超级影视VIP年卡+月卡4.5折238元、双年卡+季卡4.3折479元。
活动时间：12月28日，仅限今日
此外，百度文库联合会员官方大促，京东PLUS联名年卡129元、QQ音乐联名年卡139元，点此购买。
会员大促合集：
|会员
|原价/活动价
|购买
|腾讯视频
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员季卡
|￥58/￥29
|点此
|超级VIP年卡+月卡
|￥538/￥238
|点此
|超级VIP年卡+月卡
|￥538/￥238
|点此
|超级VIP双年卡+季卡
|￥1124/￥479
|点此
|超级VIP季卡
|￥148/￥73
|点此
|滴滴出行
|超级会员季卡
|￥75/￥32.9
|点此
|超级会员月卡
|￥25/￥10.9
|点此
• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。
• 腾讯视频
VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。
超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时238元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；限时479元/27个月，点此购买（双年卡+季卡）；限时73元/3个月，点此购买（季卡）。
【广告】