消息称苹果将在明年第一季度推出配备 Mini-LED 的 iPad Pro

IT之家 12 月 28 日消息 根据 DigiTimes 的最新报道，采用 Mini-LED 显示屏的苹果 12.9 英寸 iPad Pro 将在 2021 年第一季度推出。报道称，苹果已经实现了显示器和触控面板供应链的多元化，京东方终于获得了为 iPhone 供应 OLED 面板的批准，而 GIS 公司则转而为 iPhone 和即将推出的 iPad Pro 提供触控面板。

报道称，消息人士表示，GIS 分别于 2020 年 8 月和 11 月批准了其位于中国成都的子公司提出的 21.98 亿新台币和 14.21 亿新台币的投资，资金将重点用于扩大用于平板电脑的集成触控模块的产能。该子公司将再投资 7.53 亿新台币，以提高生产线自动化程度。消息人士称，该子公司目前生产 iPad 和 MacBook 的集成触控模块。

消息人士还指出，除了 iPhone 之外，GIS 还将为将于 2021 年第一季度推出的 12.9 英寸 iPad Pro 的 miniLED 背光面板生产集成触控模块。

一段时间以来，苹果一直被传准备推出一款采用 Mini-LED 显示屏的 12.9 英寸 iPad Pro，该显示屏将比目前的 iPad 显示屏有许多改进，包括更深的黑色、更亮的亮度、更丰富的色彩和更好的对比度。该技术使用数千颗独立的 LED 来点亮显示屏，可以提供 OLED 显示屏的许多优点，但没有该技术的一些缺点。

IT之家了解到，之前的报道，包括著名分析师郭明錤的报道，都表示 Mini-LED iPad Pro 将在 2021 年上半年的某个时候推出，但今天来自 DigiTimes 的报道显示，预计将在该时间段的早期亮相。

展望下一代 iPad Pro 之外，有几篇报道称，苹果正在寻求将产品线过渡到 OLED 显示技术，不过苹果似乎不太可能只短暂转向 Mini-LED，然后再次过渡到 OLED。有一则传闻称，OLED iPad Pro 将在 2021 年下半年推出，但最近的一份报告称，这一变化最早要到 2022 年才可能发生。