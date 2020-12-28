微软 Win10 全新搜索体验上手：更现代设计，语音启动器交互

IT之家12月28日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软现在正在测试一个名为 “语音启动器”的新 Windows 10 功能，它可以改善你与应用程序和文件的交互方式。大升级后的搜索体验也将为 “设置”应用、Windows 文件资源管理器和 Windows 搜索（搜索框）中的搜索框提供支持。

早在今年 9 月份，微软就开始测试新的改进版软件键盘 (也称为触摸键盘)。触控键盘配备了新的表情选择器和名为 “Windows 语音输入”的功能，该功能现在将出现在文件资源管理器、“设置”应用和 “开始”菜单的搜索框中。

新的实验性语音输入功能会在操作系统中任何有 Windows 搜索 API 的文本字段的地方自动显示。你还可以使用 Windows 讲述人快捷键 “Win + H ”访问新的语音输入体验。

正如你在截图中所看到的那样，新的语音启动器采用了现代化的设计，并且针对所有的外形因素进行了优化。

你还可以暂停语音听写，或启用 “自动标点”功能，该功能将在适当的地方自动插入标点符号（句号、问号等）。

微软目前正在以下地区和语言中试验这项新功能。

英语： 美国、英国、加拿大、澳大利亚和印度。

法语：法国和加拿大。

葡萄牙语：巴西。

西班牙语、德语、意大利语、日语和简体中文。

微软还希望用户能够为其语音搜索数据库做出贡献，以使每个说母语语言的人都能获得 “更准确”的体验。

“你日常使用的语音输入可以让微软的在线语音技术为每一个说母语语言的人提供更准确的体验。如果你决定贡献你的语音片段，其中一些片段将由微软员工和供应商进行审核。”微软指出。

IT之家获悉，根据微软的说法，如果你选择启用这个可选功能，你的语音片段将被微软和供应商审查，但语音不会与你的账户挂钩，带有个人信息的片段将被删除。

微软仍在测试新的语音搜索体验，它将包含在 Windows 10 的 2021 年 10 月更新中。

如果出于某种原因，你不喜欢这种语音搜索，你可以随时从主设置应用中禁用它。