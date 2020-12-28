2 元打包 70 位艺人健康宝照片，你爱豆的隐私信息被公开售卖

是从什么时候开始，明星的隐私信息就不算隐私的？这个问题需要我们每个人思考。

昨天晚上，一条健康宝照片的消息冲上了热搜，引发了网友热议，可看到网友们的评论我有点傻眼。

原因是有网友发现有人在公开售卖明星们的健康宝照片，并且还明码标价了，一元到三元不等。

微博认证为娱乐博主的吃瓜鹅每日搬的账号介绍，刚开始是花 1 元可购买 1 位明星健康宝照片，后来出现了 3 元可打包 “tnt 时代少年团”7 人的健康宝照片，随后，又出现了 2 元打包 70 多位艺人健康宝照片，1000 多位艺人身份证号仅售 1 元等。

本网编辑了解到，目前被泄露的明星信息中有杨幂、范冰冰、刘诗诗、佟丽娅、杨超越、王俊凯、王源、白敬亭、虞书欣等近七十位明星。

被暴露的明星核酸检测照片中，有的明星纯素颜，有的明星则是带妆出镜。

于是，黄牛们的生意就来了。

令人惊讶的是，不少追星族不仅买了，还搞了一场爱豆之间的美丑争霸，甚至有追星族因为其爱豆的健康宝照片太丑而脱粉。

有网友表示：

看了一圈下来，张艺兴，李现，鞠婧祎，吴磊，素颜还算可以的，皮肤状态也可以。也有好多明星，额，一言难尽，简直没眼看。还有的好吓人，吓我一大跳…… 也不知道是角度问题，还是什么，真的吓我一大跳。

追星族们更甚，成为维护自家爱豆颜值的守护者：

都来夸我爱豆王俊凯帅。

也有部分追星族表示，看到某些爱豆的素颜照，瞬间脱粉。

what ???

这事情的重点不在这里啊，重点是隐私泄露这件事如此轻易。

不过，也有理智的网友意识到这一问题：

明星的个人隐私也如此轻易泄露，更何况我们的呢，这实在是个值得关注的隐私安全问题了。

当然，让大家比较好奇的是，这些信息究竟是如何被泄露的?

是健康宝的锅吗？

在搞清楚信息是如何泄露之前，我们有必要先了解健康宝是如何收集你的信息的。

“健康宝”一般指 “北京健康宝”，是北京市大数据中心依托北京市防疫相关数据和国家政务服务平台，针对新冠肺炎疫情防控需要推出的小程序。

而在健康宝信息采集阶段，需要用户真实申报包括姓名、性别、手机号、身份证号、活动轨迹、健康信息、接触史等信息。

除了用户申报的信息之外，健康码系统还接入了民航、铁路、公路以及公交车等交通数据，电信运营商数据、银行金融机构支付数据等。

可以说收集的很全面了。

值得注意的是，健康码中有一栏功能是健康服务预约，点开之后可以发现有一项功能是他人核算检测结果代查功能。

本网自己也测试了一下。

北京健康宝在查看他人核酸结果页面明确写着 “当前业务需要人脸认证”识别，但实际上直接输入姓名和身份证号就可得出结果。

那么，只有北京健康宝有这个漏洞吗？或许不是。

本网编辑的同事也测试了天津的核酸检测待查环节，发现都不需要人脸识别，只需要输入关键信息即可查询。

也就是说只要掌握了明星身份证号基本就能看到他们拍的照片和核酸检测的时间地点。而对这些黄牛来说，获得明星的个人身份证号应该也不是难事。

可想而知，信息泄露的风险有多大了。

而明星隐私售卖早已形成了产业链，他们的信息无时无刻都在打包售卖。

经常逛微博的朋友可能不经意就会看到某个明星的航班信息，节目录制信息。以前我还好奇这些信息他们是怎么得到的，原来贩卖明星隐私已经变成了一条产业链，并且油水不少。

据娱乐资本论的介绍，明星们的航班、酒店、通告、音乐游戏账号、手机号、身份证，乃至户籍，都会被扒出并明码标价。

比如身份证一般 40 元，户籍 50 、酒店信息 30 ~50 元、手机号 50 等等，除此之外，还有打包套餐，包含身份证号、手机号、酒店信息、航班信息等仅仅只要 150 ~200 元。

不仅如此，为了方便交易，他们还自主形成了言简意赅的沟通模式，使用统一的缩写和符号，甚至 “非免费，不买别问”“请讲礼貌”“要什么直接私信”等讲求效率的个性签名，交易中直接报出名称和价格，然后 “一手交钱，一手交货”。

以此存活的 “黄牛”则通过代理不断壮大，“代理”们通过赚差价月入一两千。

隐私泄露不分人，更无小事

疫情期间，这样的隐私泄露事件也不在少数。

不知道大家还记不记得成都那位确诊 “新冠”的赵姐，她被 “网暴”了。

她的准确姓名、身份证号、具体到门牌号码住址的信息都被一一暴露出来，甚至有人攻击她的人品问题。

我们不知道 “赵姐”到底是不是明知自己有新冠还到处乱窜，但我们都知道，那份带着赵姐准确姓名、身份证号、具体到门牌号码住址的信息，绝对不应该被公布到社交媒体上。

再往前，天津和上海也出现过类似事件。不但有每个人具体到门牌号码的家庭住址，还有他们的手机号身份证号，甚至还有身高体重 BMI 指数以及家里住几室几厅……

但我们都知道，感染新冠不是他们的错，未经同意就在社交平台上泄露他们隐私的行为一定是错误的。

无论是明星还是普通人，每个人的隐私信息都很重要。

一个非常无奈的事实是，尽管我们一直在强调注重隐私，但事实上很多人并不把隐私当回事，甚至把贩卖隐私当做 “事业”来做，这实在是一件太过讽刺的事情。

所以如果要解决这样的事情，还是要让更多人明白：隐私是很重要的。

无论是我们自己的隐私还是别人的隐私，都是很重要的。

先从内部人员入手。希望对于类似的事情，可以追责到底。相关软件的运营商有责任在其平台上保护用户的个人信息，在有漏洞出现时，应及时完善，以确保用户个人信息的安全。

在法律层面，希望国家可以加大惩处力度，让 “黄牛”们无业可做。

对于我们自己而言，更要意识到隐私信息的重要性，时刻记得不经别人的同意是不能随便泄露隐私的。

相信你也不想隐私满天飞。

毕竟，如果所有人都对隐私保持一种事不关己高高挂起的淡漠态度，那保不齐下一次被 “网暴”的就是你我了。