测试：无惧暴雪，SpaceX 星链极端环境仍能高速上网

12 月 28 日，即使在强风、暴雪乃至严寒天气中，美国太空探索技术公司 SpaceX 的星链（Starlink）卫星互联网服务仍可为用户提供可保持 175Mbps 的高速网速。

SpaceX 最近向星链服务测试版的测试人员发送了电子邮件，称他们对这项服务进行了升级，包括为用户终端提供所谓的 “融雪模式”。许多用户在 Reddit Starlink 社区上发布了测试图片和视频，证明该终端设备仍然可以在极端天气条件下正常工作。在某些情况下，网速甚至更快。

SpaceX 卫星互联网服务工程师曾证实，星链用户终端具有 “应对各种天气条件的自加热能力”，该终端可以在零下 30 摄氏度到零上 40 摄氏度的温度范围内运行。测试星链终端的用户最近称，在风雪天气中没问题，他们还展示了网速达到 150Mbps 的截图。

其他住在美国北部的用户声称，他们的星链互联网服务网速在较冷天气时平均会加速 20Mbps。他们还说：“我今天早上的平均下载速度达到 175Mbps，而之前的平均速度在 150 到 160Mbps 左右。”到目前为止，用户记录到的最快网速是 209.17Mpbs。

但也有报道称，当大雪开始落在终端的顶部时，星链互联网服务的速度会放缓，不过很快就会回升。

尽管担心用户终端是否能在强风中幸存下来，但用户还是对其设备进行了抗风测试，并用鼓风机模仿时速 281 公里的强风。根据用户在实验前后进行的速度测试，下载速度保持在 110 到 120Mbps 之间。即使刮风，终端也会自动调整方向，以保持始终对准卫星的方向。