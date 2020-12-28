明年起财政电子票据正式启用，可直接作为报销凭证

IT之家12月28日消息 根据新华社记者从财政部了解的消息，明年起财政电子票据可直接报销，相关单位也可以直接使用财政电子票据进行财务入账和档案管理。

IT之家了解到，“财政电子票据”属于行政事业单位的收款凭证，包括公立医院、学校、社会团体等单位。《财政部关于修改 < 财政票据管理办法 >的决定》将于 2021 年 1 月 1 日起实施，明确规定了 “财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，包括电子和纸质两种形式。财政电子票据和纸质票据具有同等法律效力，是财会监督、审计监督等的重要依据。”

该决定还表示，“电子票据数据标准包括数据要素、数据结构、数据格式和防伪方法等内容。各级财政部门应当按照统一的财政电子票据数据标准，生成、传输、存储和查验财政电子票据。”

据IT之家了解，想要开具财政电子票据，可以通过微信、支付宝以及各省市相关 App 进行。查询票据可以通过 “财政部全国财政电子票据查验平台”进行，目前支持的地区包括：中央、北京、天津、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、西藏、甘肃、宁夏。

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