轻薄旗舰手机，从 “主流”变 “异类”

近两年，安卓品牌的创新频频给我们惊喜，超大摄像头模组、屏下指纹、高刷新率屏幕、一百瓦快充等功能的加入，不仅掀起了一轮轮军备大战，更让消费者难得的感受到了科技日新月异的变化。

不过相较安卓市场的风风火火，苹果则就要冷清许多。改头换面的 iPhone 12 被嘲没创新，迟到了一年的 5G 也没能拯救苹果信号孱弱的现实，散热和续航更是已经延续了好几代的老毛病，安卓人人都有的高刷屏也成了果粉们的奢望。

虽然 iPhone 12 令极客失望，但对于大众群体来说，iPhone 12 并没有那么不堪，因为比起安卓旗舰，苹果赋予了它独特的优势——轻薄。

相较于 iPhone 11，iPhone 12 整体薄了 11%，小了 15%，重量也减轻了 16%，从 194 克直接降到 162 克，让人梦回 iPhone 4s、iPhone 5 时代。更小的 iPhone 12 mini 在推出之后，也凭借极其纤薄的机身获得小屏党的一片喝彩，总销量超过 SE 一代（三千万台）应该是没有问题的。

苹果成功 “瘦身”后，安卓就比较尴尬了，它们不仅一水地采用了 6.5 和 6.7 英寸的超大尺寸屏幕，重量也比以前提升了不少。我们以小米 10 为例，它配备一块 4500mAh 的大电池，但机身尺寸也随之来到了 162.6x74.8x8.96mm，将近 9mm 的厚度与 208g 的重量，让小米 10 拿起来并不轻松，即将推出的小米 11，其重量还有 196g。

放眼今天的旗舰市场，小米 10 绝非孤例：绝大多数手机重量都会聚焦在 200g 左右，体积相对轻盈的一加 8T 也有 8.4mm 厚，188g 重，放在两年前绝对会被人吐槽。

相较于 iPhone 12 的绝佳手感，以小米 11 为首的安卓手机真的不能做轻吗？

轻薄机身的可能

随着骁龙 888 系列的推出，轻薄机身开始迎来可能。

众所周知，明年的旗舰手机将全面来到 5 纳米制程时代，除了惯常的性能提升外，5nm 制程最让人动心的，无疑是其可以至少降低 20% 的功耗，功耗的降低能让手机的续航更长，或者说，用更小容量的电池达到和现在一样的续航水平。

对于中端手机用户来说，5nm 带来的低功耗优势也许会更加明显。目前高通和三星都发布了 5nm 制程的次旗舰处理器，今年因为天玑 1000 系列而风头正劲的联发科据说也在积极筹备 5nm 芯片的上市。从目前公布的物料来看，各家也都将功耗的降低作为未来中端处理器的重要特性。

可以预想到，明年的中端手机市场竞争将会比今年更加激烈，为了在市场上脱颖而出，手机品牌恐怕会以 “轻薄+续航”的概念为主打，时尚手机的概念或许会重现江湖。

不过小雷认为，虽然明年会有更多手机开始以轻薄为卖点，但各家品牌的旗舰产品依然会遵循今年 “笨重”的产品特色。

未来的发展趋势

扎根于现实来看，轻薄机身在 2021 年，依旧不会成为绝对主流。阻碍手机厂商向轻薄方向进发的主要因素有两个：续航和拍照。

首先是续航，两年前搭载 4000mAh 电池的手机还会被称作续航怪兽，但放到今年的安卓旗舰中只能算是不过不失，甚至还有点偏小。而随着高刷屏和 5G 功能的推出，今年旗舰的续航水平相较去年又出现了普遍性倒退，在各大续航测试成绩中，在中度使用水平下，高刷屏会带来两小时左右的续航衰减，更不用说高功耗的 5G 了。

所以在今年下半年，我们见到了一批 5000mAh 的大电池机型开始走上舞台，而旗舰手机的容量也开始缓慢上调。前两天，疑似明年发售的两款 Redmi K40 系列手机入网，其电池容量分别为 4780mAh 和 4970mAh，相较于 K30 系列的 4500mAh 有着进一步提升，已经摸到了 5000mAh 的边缘。

快充技术的引入，又为电池设计提出了新的难题，双电芯、多电荷泵、温度传感器等元器件都需要占用空间，这就吃掉了缓慢进步的电池能量密度（平均每年 4% 左右）。小米中国区总裁卢伟冰也表示，为了让电池更好地适应高功率快充，电池的能量密度和容量不得不做出妥协。

其实现今任何一款安卓旗舰手机的拆机图都证明了一个事实：相较于五年前安卓手机内部的杂乱无章，如今各家品牌的机身内部设计已经比 iPhone 要优秀很多，这就是高续航需求倒逼的结果。在续航依然是当今大多数用户使用痛点的情况下，安卓旗舰手机贸然去跟随苹果的轻薄化路线无疑是自寻死路。

除了续航本身的限制之外，硕大的摄像模组也彻底中断了轻薄机身的念想。目前的安卓旗舰要么有个一亿像素的大 CMOS、要么有一个光路极为复杂的潜望镜头，这二者占据的体积，几乎是传统摄像头的两倍大，牢牢把持住了整个机身的一角。小米为了解决这个问题，甚至还打起了伸缩式摄像头的注意。

拆机图片来源：艾奥科技

如果结合小米近几年的经历，他们短期内推出轻薄旗舰更是不可能的。小米 8 和小米 9 的机身设计也符合轻薄的标准，但不到 3500mAh 的电池成为了这两款手机的一大槽点。尤其是小米 9，在安卓阵营普遍上马大电池的环境下，小米 9 的特立独行反而让它只有仅三百万不到的惨痛销量。

所以至少从短期内来看，苹果给出的轻薄道路都不可能在安卓旗舰上复制，安卓品牌也只会在中端机型上进行轻薄化试水。

苹果定律的破灭

其实从 iPhone X 之后，苹果和安卓的制造思路就已经渐行渐远，安卓更注重从实用性角度入手，而苹果则更倾向从服务和生态发起冲击，构造新的护城河。苹果的生态策略让它诞生了 AirPods 和目前体验第一的 AR 移动设备，却也导致了 iPhone 的硬件发展陷入了相对停滞。

其实，大电池只是安卓品牌破除苹果迷信的第一步，很多果粉也并不认同苹果的轻薄理念，只是苹果过于强势的地位让果粉们不得不接受而已。不过小雷好奇的是，在苹果对高刷屏表达出强烈兴趣的当下，它又该如何将轻薄理念贯彻到底呢？