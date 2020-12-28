IT之家 12 月 28 日消息 今晚小米正式发布了小米 11 旗舰新机，全球首发最新的骁龙 888 处理器，刚刚小米创始人兼 CEO 雷军在其个人微信公众号发表了题为《雷军：小米 11 重磅首发，聊聊 2020 年最让我感动的事》的文章，文章主要以米粉为主题，介绍了一些让其感动的事。

IT之家附全文如下：

刚刚，我们发布了小米最新一代旗舰手机：小米 11。它全球首发了高通骁龙最新一代处理器：骁龙 888；配备了小米手机有史以来最顶级的屏幕：2K 四曲面柔性屏；极其轻薄的同时，还容纳了 4600mAh 大电量！

还有 Harman Kardon 立体声，1 亿像素相机等高端体验，小米 11 应有尽有，这就是我们为你献上的 2021 新年礼物。

“不平凡的 2020”

2020 年还有 75 个小时就要结束，我们谁也没有想到 2020 年竟是如此不平凡。这一年里，我经历过很多心潮澎湃的时刻：

有手机出货量五年后重回世界前三的喜悦，有两年后股价重回发行价的激动，有人生第一次公开演讲登上舞台的紧张…… 每个时刻都意义非凡，每个时刻我都让我终身难忘。

这一年中，最让我感动的，还有很多米粉的故事。我生日那天，收到了一份非常珍贵的礼物：一本米粉留言册，上面密密麻麻的，写满了他们和小米之间深刻情谊。我非常非常感动，谢谢大家！

“一个真实的故事”

这里，我想讲一个米粉的故事，他的 ID 叫 “休休奋斗”。

9 年前的夏天，一个大学刚毕业的小伙子，他偶然发现，有个国产手机品牌叫小米，马上就要发布了。仔细一研究，就迷上了小米。从此，他有了一个新的身份叫 “米粉”。

2011 年 9 月，小米手机第一代开放预订，他非常激动，为了确保万无一失，他同时打开两部电脑去预定，终于成为了首批 30 万成功预定的用户，排在第 132,673 位。

这台小米手机陪伴着他，开启了人生历程。后来，他有了女朋友，接着，他们结婚了。在他的影响下，他妻子也喜欢上了小米。他们约定，以后两个人会一直用小米手机。尽管对小米偶尔也有一些小的抱怨，但不知不觉，家里各种小米产品越来越多。

再后来，他有了可爱的孩子，孩子两个月大时，他想给儿子拍一组特别的纪念照片，想来想去，拍了一组这样的照片。他把儿子打扮成了米兔的样子，非常可爱！我第一次看到这组照片的时候，完全被震撼到了。

这些珍贵的记忆也都存在了小米的云相册里，不知不觉，快十年时间。

今年疫情最严重的时候，2 月 9 日，他主动报名参加了苏州援鄂国家医疗队，赶到了抗疫最前线：武汉同济医院光谷院区，然后在那里日夜奋战了 52 天。

防护服下日夜奋战的日子里，手机从未没有如此重要过。医护人员每天都要用酒精无数次对手机进行消毒，很多同事的手机扛不住折腾就坏了，他的小米 9 还好好的。他想，等抗疫结束后，一定要换一台小米 10 Pro 来犒劳自己。

有一次，大家开始聊起手机，聊到了小米，他才发现医疗队里原来有这么多热爱小米的人。艰难的时刻，大家会互相在防护服上写上自己的心声，为自己，也为同事战友打气。3 月 4 日，他在防护服后写下了自己的座右铭，他写的是，“永远相信美好的事情即将发生，武汉加油！”

他把照片发到了微博上。当我看到这一组照片，那一瞬间，我被巨大的感动击中了。我到现在都清楚地记得，那一天，3 月 4 日，北京的天气还挺冷，很多同事都在居家办公，办公室里冷冷清清的，我们都被这股平凡英雄的勇气和乐观所震撼。

我从来没有想到，我们小米的 slogan，竟然会成为一位米粉的人生信念，陪伴他度过最艰难的时刻，又被他用来激励更多的人。

这是小米和米粉之间最美好的故事。

过去的十年，小米选择了一条艰难的道路。这路上，有欢声笑语，也有痛苦、委屈和挫折。但这条路上，我们从来都不孤单。因为有你。

在这里，我想对所有米粉说一声：谢谢，谢谢你的陪伴和支持！

过去的十年，小米很多事情做得不够好，让米粉们失望，我们自己也非常沮丧。但「全心全意和米粉交朋友」炽热真诚的心，我们从来没有半点动摇。

在这里，我想对所有米粉说一声：谢谢，谢谢你的不离不弃！

“你好，2021”

再过 75 个小时，新年就要到了。

我在微博上发起了征集 2021 新年愿望的活动，我自己也许了 3 个心愿：第一个，我想补上今年的遗憾，正经休个假；第二个呢，我想做点从来没做过的事，比如学一门乐器，再组个乐队。但真正重要的，是第三个心愿，我想帮助米粉实现几个他们自己的心愿。

这次活动有非常多的米粉参与，我们一共收到了六万多个心愿。我从这次活动中选出了三个很酷、有趣、很有想象力的心愿，帮三位米粉实现。

第一位米粉的愿望就非常酷，他想开着装有小米智能家居的房车环游中国。小米的工程师们会协助他完成这个心愿。我相信，开着这辆房车出发，一路上，他一定会遇到很多很多志同道合的米粉朋友。

第二位米粉一下提了 3 个愿望，我帮他实现最重要的愿望。我们会送他一台小米 11，支持 ta 拍摄他爷爷创办的学校的纪录片。我自己对教育事业一直都特别敬仰，让每个人都能平等地接受高质量的教育，是整个社会最重要的事。这件事不仅难在勇气，更难在坚持。这位米粉朋友的爷爷，创办的这所小学已经 92 周年了，非常了不起。

第三位米粉提的愿望，一下就把我看愣住了：他说他想要当一天 “雷军”。看到这个愿望我们都笑了，他说：我想当一天雷总，能行不？如果你喜欢我们的工作的话，我这份工作每天激动人心，如果你不喜欢的话，那真的是苦不堪言。我们的同事说，好，你可以来试一下，首先每天跑 11 公里。这位网友叫 “差点成男神 A”，小米会帮助你实现新年愿望，作为我们对所有米粉的感谢，谢谢所有的米粉朋友们，谢谢大家！

不仅是这三位米粉的愿望，我跟同事们还准备了更多的心意。

今年 8 月，我做了第一次抖音直播，我万万没有想到，来了 5000 多万人观看，让我非常震惊。米粉们非常热情，现场有不少米粉说，他们希望拥有一台雷军签名版的手机。

米粉的这个愿望，让我有点小激动。当然我也很清醒，我又不是什么大明星，做个签名版能卖得出去吗？我和同事们仔细商量了，哪怕只有三五十个人买，我们也帮大家实现这个愿望。这次，我们真的花了四五个月时间，精心准备了雷军签名版，这部手机采用了非常复杂的视高迪水晶工艺，纹理效果非常精美。

1 月 1 日晚 8 点，我会在抖音办一场新年直播，一起聊聊大家的新年愿望。同时会现场首发雷军签名版，我们也准备了大量福利，希望米粉们能继续捧场。

2020 年，小米经历过很多高光时刻，也有过不少坎坷挫折，我相信你也一样。还有 75 个小时，2020 年将成为过去。我想诚挚地邀请你，和我们一起，把沉重的都留在过去，心态更轻松，脚步更轻快，姿态更轻盈，相信美好，轻装上阵，迎接 2021，迎接春暖花开的明天。