在克服这些问题之前，《使命召唤手游》还没资格取代《和平精英》

近日，《使命召唤手游版》的正式公布，随即掀起了一股讨论的热潮：它能不能超越《和平精英》成为射击类手游的新宠儿呢？

在这个智能机普及的年代，手游的发展进步也成了必然的趋势，如今的手游已经有媲美一些端游的水准。而《和平精英》则是目前手游射击类游戏的佼佼者，它有 PC 版《绝地求生》打下的坚实基础，游戏机制和细节都打磨得足够完整，在手游领域已经难逢敌手。但是，那个擅长做射击游戏的动视带着《使命召唤手游版》来了。

动视带来了技术力更高的《使命召唤手游版》，这势必会冲击《和平精英》目前的地位，那么它有没有可能超越《和平精英》，成为射击类手游的新宠儿呢？这个答案，将会在文章中揭示给大家。

一、不可思议的游戏质量

如果说卡普空是 “动作天尊”的话，那动视就是 “射击天尊”了。

作为制作了《使命召唤》系列的公司，动视在射击手感这一块总是拿捏得很准确，射击的反馈不多不少刚刚好。为什么形容为准确而不是真实呢？这就要涉及射击手感的一些理念问题了。

在视频网站观看游戏视频时，总能看见有 “云玩家”指点江山，他们通过看视频就判断出游戏的打击感和射击手感，这些东西真的能在一个视频表现出来吗？你别说，这还真能。射击手感的主要来源是视觉和听觉，如果你是使用了特殊的设备，比如手柄甚至是手机，那还得加上触觉这一项。我们玩游戏并不是真实地体验枪支，所以很多感受更多来源于感官上的反馈，射击手感也是由此而来。

视觉上，枪支的动态和结构细节的表现能让玩家产生同步感，这是视觉感官的沉浸感，一款优秀的射击游戏绝对不会错过这些细节。《使命召唤手游》在这方面也是还原 PC 端游的枪支设计，无论是精准射击时手腕震动，还是枪支准镜精细程度都有了很好的还原。开枪时能明显感觉到整个枪支震动带动后坐力反馈，足够精细的枪支建模也把震动时枪支零部件的动态模拟了出来，仿佛玩家是真的持有枪支在射击。

听觉上，射击的听力反馈其实和打击的没有太多区别，都是子弹作用于物体上的反馈差异来产生真实的体验反馈。简单来说就是打在不同的地方，声音就会有所不同，例如打在坚硬的地面坚硬清脆的碰撞声，打在沙袋上就会有柔软沉闷的吞没声等。但射击游戏还有更细节的地方——枪支与子弹发生作用的声音。

因为枪支细节非常复杂，声音反馈就会要求更高，不仅是子弹的出膛的声音，甚至连更换子弹时的金属碰撞声音都要丰富到位。而这些正是《和平精英》欠缺的经验和技术力，这次的《使命召唤手游》却很好地完成了这些细节。

而在游戏机制上，《使命召唤手游》也很好地还原了 PC 端的连杀机制。在对战模式下，连杀玩家将获得特殊设备技能，诸如无人机，空对地轰炸等战斗手段。鼓励玩家以存活为目的完成连杀，这样才能可持续地推动游戏的进程。这些设计一直都是《使命召唤》系列的优点。

但移动端的体验还是会有些僵硬，游戏的操作和主流射击游戏并没有太大的区别，有时候精准射击的操作甚至会让玩家来不及反应。而且 UI 设计也有些累赘，蹲姿、趴姿的切换变得有些许的多余，这些本是可以整合为一个键的，特别是在快节奏的多人对战之中。这些缺点都是因为没有充分考虑平台差异性问题，所以动视还是得下足功夫去研究移动端的交互设计特点。

虽然总体射击体验比《和平精英》要精致，但是仍然缺乏了个性化的创新风格，给玩家最大的感觉只是市面上大部分射击手游的优化版本，说得低情商一点就是 PC 端的劣化版本。如果未来仍让呈现出现在这种品质的话，那这游戏不应该叫《使命召唤手游》，更应该叫《使命召唤手机移植版》。

不过，对比《和平精英》，《使命召唤手游》在技术力领域上遥遥领先，游戏的体验更佳。仅凭这一点来说，《使命召唤手游》超越《和平精英》已经是板上钉钉的事了，但手游的用户真的需要这些技术力吗？

二、不可估量的用户群体

一款游戏是否能出圈，最重要的不是有多厉害的技术，有多震撼的体验，而是是否给予了玩家可创作的空间。

2020 年年初的《集合啦！动物森友会》就向我们证明了，游戏可玩性不一定要通过高端的技术力去塑造，有时候只需要给予玩家足够的自由就行了。玩家群体的创造力是无穷的，如果每个人都能好好表达自己的想法，游戏就永不缺少创意。而《和平精英》就给了玩家足够的发挥空间。

像《和平精英》这一类吃鸡游戏，在游戏机制上就允许玩家去自由行动，除了存活下来之外基本没有强制玩家做任何事情。目的明确，但是行为自由，这就催生了游戏的很多玩法，例如伏地魔，载具杀手或者说苟到最后的和平主义者，玩家在自由的玩法找到了属于自己的乐趣。而这种玩法又极具娱乐价值，从而加强了这款游戏的传播度。

手游群体门槛很低，智能手机的普遍升级，游戏厂商的不断优化，使得玩家只需要有一台手机就可以进行游戏。而主机游戏，PC 游戏则不同，两者在设备硬件上的高要求本就劝退了不少圈内玩家，更别说圈外的玩家了。而想如《和平精英》这样做到全民化游玩的低门槛，就需要游戏适当削弱硬核的部分，使其更容易上手和理解。所以《使命召唤手游》这样偏硬核的射击体验，真的可以让圈外用户接受吗？

即使在《使命召唤 OL》中已经积累了足够的网游经验，但是这个系列始终是军事题材射击游戏，很难像《和平精英》那样做出很多出格的操作，即使能做出这样的操作。也会很游戏的风格产生严重的割裂感。要知道，《和平精英》的第三人称模式就是让装备具有可观性，这种可观性才被厂商开发成如今五花八门各种服装。而这一点，就是《使命召唤手游》无法做到的娱乐性。

而且就目前的状况来看，《使命召唤手游》对于移动端的预想仍然不够全面，没有充分考虑它和端游的差异性，最明显的地方就在于外设玩家的匹配和区分上。外设玩家有着充分的优势，但是依然会与普通玩家相匹配，虽然现在已经更新了系统的提示，但是对于游戏平衡的破坏仍旧没有任何改变。

外设对于手游的体验会产生指数级的提升，但是这种提升在网游中就是破坏游戏平衡的要素。外设的辅助瞄准对于竞技游戏而言，是外挂级别的存在，很显然动视并没有按照手游的模式去思考游戏的匹配机制。更何况这款游戏的外挂封禁工作也并没有做好，普通玩家基本要在外设和外挂玩家之间徘徊，游戏体验大大下降。这样下去别说超越《和平精英》，游戏不鬼服已经谢天谢地了。

所以《使命召唤手游》要想异军突起，还是需要做出适当的改变。如果只是复刻 PC 端《使命召唤 OL》，那么它的玩家用户群体依旧只会固定在原有的圈子里。不过，它也并不是没有机会，因为它恰逢了一个好的时代。

三、不可多得的开放时代

当年那个 “游戏是电子海洛因”的时代已经过去，我们的社会开始正视游戏带来的积极贡献，甚至已经把电子竞技列入了奥运会的项目之中。信息技术的发展让我们更加清晰了解身边的事物，电子游戏不再是吃人的猛兽，甚至开始成为拉近人们距离的最好媒介。手游于现代人的眼里，已经发展为了一种不可多得的交际娱乐品。

时代的开放让更多的手游看到了希望，也让更多的厂商想要基于手机去开发游戏，因为移动端具有便携性，能够大大增加游戏的在线时间。手游发展到如今，为了节约成本留下玩家，游戏往往都会内置挂机功能，强行留住了玩家的在线时间。但是游戏的新意却被无情剥夺了，市场一度泛滥着千篇一律的挂机游戏。而像《使命召唤手游》这种游戏，则是游戏中不可多得的精品。

即使《使命召唤手游》的品质还有待优化，很多问题也急需修复，但是它的出现却证明了手游平台的可能性。以往绝不可能出现在手游中的 3A 级别大作，现在也可以在优化和调整下进入手游平台，这是对这个平台的性能的肯定，也是一种对未来的展望。最起码对整个游戏市场都能产生一定的冲击，让单一类型游戏盛行的当下看到一丝希望。

正因为当下市场缺乏生机、游戏类型固定，才更需要像《使命召唤手游》这种敢于大胆尝试的游戏。这种大胆体现在游戏技术上，对于手游平台的适应，无论是画面还是操作上都要花不少功夫，但是这种努力对手游市场会有着相当好的鼓励作用。最起码破开了固有手游类型的束缚，让厂商看到技术上实行的可能性，也让他们看到手机游戏不仅仅只有那狭小的未来。

小结

相对于《和平精英》来说，目前的《使命召唤手游》的确缺少一些可出圈的潜质，毕竟它现在的大部分玩法和模式更像 PC 版本的移植。而且很多东西依然要考虑到手游的交互性和社交性，要让游戏拥有更多自由发挥的空间才能更好降低玩家心理门槛，军事题材对于小白来说仍然略显沉重。

而且，《使命召唤手游》毕竟是一款带着竞技要素的射击游戏，在移动端设备差异极大的情况下，是很明显需要考虑这个问题所破坏的竞技平衡。每个平台的差异性必须纳入考虑的范畴，同样有腾讯代理的游戏不应该再犯这样的错误，这些细节足以毁掉大部分人的游戏体验。

也许，让玩家摆脱游戏故事背景的思考，单纯地去享受游戏机制本身所带来的可能性反而才是更好的吧。如果《使命召唤手游》想要成为下一个《和平精英》，那它要做的功课可就不是技术力的问题了，游戏要火爆出圈，更需要一些必要的娱乐创造性。