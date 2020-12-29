Win10 曾经最好的音乐 App 已走远，用 LyricEase 来取代它

这两年对于 Win10 的 UWP 生态来说，无疑是溃败的时期。很多优秀的 UWP 应用，要不停止了更新，要不下架，更有甚者将整个 App 改为了 Win32 转制版——例如曾经 Win10 上最好的音乐 App 网易云音乐 UWP，就是这么干的。

Win10 商店中的网易云音乐 UWP 应用，目前已经被网易官方替换成为了 Win32 转制版。这导致它的流畅度直线下滑，而且触摸体验也不再顺畅，对 Win10 系统的融合度和之前的 UWP 版更是不可同日而语。而网易云音乐甚至没有把 “UWP”这个后缀从应用中去掉，就将其替换成为了 Win32 转制版，这导致很多不明真相的用户下载后发现货不对板。现在，它的评论区已经被差评塞满。

微软商店中的网易云音乐 UWP 被换成了 Win32 转制版，差评如潮

第一次有了先进的 UWP 开发规范，第一次有了喜爱的网易云音乐 UWP，两件事重合在一起，本应该带来如梦似幻的体验，但为什么会变成这样子呢？有没有什么办法来拯救这一切？实际上，Win10 商店中，还存在第三方的、遵循 UWP 开发的网易云音乐 App，例如今天介绍的这款 “LyricEase”，就是一款不错的产品。

LyricEase：https://www.microsoft.com/store/productId/9N1MKDF0F4GT

LyricEase 作为一款第三方的网易云音乐客户端，它的体验是和官方版不同的。首先，它不需要真正登录你的网易账号，只要输入相应的用户 ID，LyricEase 就会读取公开的用户信息，来导入你收藏的歌单。

需要输入用户 ID，根据公开的信息来获取你的歌单等内容

网易云音乐的用户 ID 要怎么获取？很简单，开启网页版的网易云音乐，登录后进入个人页面，地址栏中就带有该 ID。

LyricEase 的界面非常漂亮，这很大程度上得益于它遵循了 UWP 开发规范，得以呈现出微软最新的 Fluent Design 界面。与此同时，它的帧数也非常顺滑，对于触控的支持也相当出色，无论是用键鼠还是触摸屏，都可以得到很不错的操作体验。

LyricEase 主界面，非常不错

但和官方版网易云音乐 App 相比，LyricEase 的功能无疑是少得多的。它只能根据你 ID 公开的信息，来获取你收藏的歌单，并不能进行收藏歌曲、社交转发甚至评论等操作。与此同时，由于网易云音乐官方的限制，未登录时只能提供低音质试听，因此 LyricEase 也只有低音质的音源。另外，LyricEase 无法查看到歌曲的版权情况，播放列表中没有版权、无法播放的歌曲并不会变灰，希望日后这点能有所改善吧。

可以看到收藏的歌单

歌单中的歌曲

LyricEase 的播放界面做得还是非常好看的，Fluent Design 为其增色不少。在播放音乐时，你可以在 LyricEase 中查看歌词，但不能查看歌曲的相应评论，这让 “网抑云”威力大减，没那个味了。

LyricEase 的播放界面，非常好看

总的来说，LyricEase 是一款充分发挥了 UWP 开发有点的 App。但受限于 API，它无法实现网易云音乐官方版那么多的功能，只能胜任单纯的听歌需求。如果你怀念曾经网易云音乐 UWP 应用，从 LyricEase 中，的确可以找到它的影子。UWP 的黄金时代渐行渐远，但微软的布局仍在进行。Win10 X 将会在明年和大家正式见面，网易云音乐 UWP 还会回来吗？拭目以待吧。