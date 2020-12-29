Win10 也能用苹果绝招，体验 “真全屏”

我们知道，在 Win10 中，一个软件的全屏不一定是真正的全屏——毕竟屏幕下方，还有一条任务栏挡着。虽然 Win10 也可以隐藏任务栏，但如此一来，就算没有让软件全屏，任务栏也会自动缩起来，看着不那么爽快。对比苹果 macOS，软件全屏的时候下面的 Dock 才会自动收起来，Win10 能不能这样做？利用第三方工具，的确是可以实现的。

智能任务栏：https://www.microsoft.com/store/productId/9PJM69MPS6T9

这是一款来自 Win10 商店的应用，直接安装即可使用。在任务栏中，可以看到它的图标，点击右键即可对其进行配置。智能任务栏 App 的功能并不复杂，保持默认状态运行即可。

选项只有两个

来看看智能任务栏安装后的效果吧，下面是相应的动图。

窗口全屏后，任务栏会自动隐藏，实现 “真全屏”

可以看到，智能任务栏的确非常有用。当一个软件的窗口最大化后，Win10 的任务栏会自动隐藏收起，给予软件更多的显式空间。当软件从最大化退回小窗口后，任务栏又会自动出现，相比 Win10 设置中的隐藏任务栏选项，这要更加灵活。

而在最大化状态下使用软件的时候，如果想要呼出任务栏，也非常简单，只要用鼠标靠近屏幕底部，任务栏就会自动出现了，就如下面的动图所示。

鼠标移动到屏幕底部，可以呼出任务栏

总的来说，智能任务栏是一款非常实用的工具。如果你平时也觉得 WIn10 的全屏不够 “全”，软件最大化后需要更多的屏幕显示面积，不妨尝试一下它吧。