深度操作系统 deepin 20.1 发布：采用全新 Kernel 5.8 内核，预装应用集成替换

IT之家12月29日消息 根据深度操作系统官方的消息，深度操作系统 20.1（1010）现已发布，采用全新 Kernel 5.8（Stable）内核，更新仓库到Debian 10.6，深度全家桶应用更新，预装应用集成替换。

更新日志：

更加稳定内核版本

本次对内核升级到Kernel 5.8（Stable）版本，对Kernel 5.4（LTS）也小版本进行升级，在系统安装界面可以选择内核进行安装，在提升系统整体稳定性的同时，保证兼容更多不同设备。

注：对应5.10版本内核后续采取推送方式社区测试。

升级系统底层仓库

本次系统默认集成Debian 10.6仓库，跟随上游稳定的仓库版本，主要针对以往部分安全性问题修复，解决部分严重问题。

注：最新的Debian 10.7仓库后续采取推送升级方式到社区。

优化提升系统性能

内核配置和代码级的整体优化，提升了处理器计算、网络传输与应答、文件读写、图形显示方面的运行效能，针对常规操作进行了系统级优化。全方位的性能提升带给您操作更流畅，响应更迅速的体验。

桌面环境持续优化

控制中心增加电源管理设置项，支持设置性能模式，在部分高性能需求场景下，调节到性能模式，获得更畅快的使用体验。

蓝牙除了支持连接蓝牙设备外，新增传输文件功能，在传输小文件场景下更便捷，免去连接数据线移动文件的烦恼。





智能镜像源，全面提升镜像下载速度。判断网络所在地区，智能选择邻近镜像源地址，加速镜像文件下载。

预装应用集成替换

系统预装应用使用浏览器替换火狐浏览器、邮箱替换雷鸟客户端、磁盘管理器替换GParted、相机替换茄子应用，丰富系统预装应用生态，满足不同场景下的使用需求。同时带来更好的统一视觉、交互体验。

注：手机助手、扫描管理、下载器等应用商店提供下载安装。

浏览器

邮箱

磁盘管理器

相机

IT之家了解到，深度操作系统是武汉深之度科技有限公司开发的开源操作系统。它是基于Debian的稳定版本的一个Linux发行版。它可以运行在个人计算机和服务器上，并免费提供给个人用户使用。deepin因其美观和易用性而广受赞誉。据DistroWatch的数据，截至2017年，deepin是最受欢迎的源自中国的Linux发行版。2019年，华为开始销售预装有深度操作系统的笔记本电脑。

镜像下载

官方：http://cdimage.deepin.com/releases/20.1/deepin-desktop-community-1010-amd64.iso