一波三折，中国电信联通 5G 消息系统（RCS）建设招标再次流标

据来自中国电信、中国联通的官方信息显示，备受关注的 “中国电信、中国联通 2020 年 5G 消息系统（RCS）建设工程联合集中采购项目”集中资格预审已经终止。

这也就意味着，此次集采将再次流标。原因与上次流标一样，潜在申请人不足 3 个！在资本市场上掀起一阵阵高潮的 5G 消息，缘何在系统构建中频遭冷遇呢？

再次流标

11 月 20 日，中国电信、中国联通宣布启动 2020 年 5G 消息平台（RCS）建设工程联合集中采购项目，项目为采用 NFV 方式集中建设 5G 消息系统，建设内容包括 5G 消息中心、DM、ENUM/DNS、互联网授权 DNS、虚拟化层软件等实现用户消息的处理。5G 消息系统短信模块处理能力共约 49.56 万条 / 秒，消息模块用户容量共约 6000 万户，虚拟化层软件 3000CPU。

12 月 2 日，电信、联通发布公告称，由于潜在申请人不足 3 个，依照相关规定，不具备法定开标条件，因此决定终止本次集中资格预审。招标人将重新组织招标。

12 月 18 日，电信、联通重新启动项目集中采购项目，但采购规模调整为短信模块处理能力共约 42.13 万条 / 秒，消息模块用户容量共约 5100 万户，虚拟化层软件 2550CPU。

12 月 25 日，电信、联通再次发布公告称，由于潜在申请人不足 3 个，终止本次集中资格预审。招标人将重新组织招标。

在不到 40 天的时间内，两次招标两次流标，这在运营商市场上并不多见。

冷遇背后

被业界视为微信最大竞争者的 5G 消息，可以说是含着金钥匙出生的。在今年 4 月 8 日，三大运营商联合发布《5G 消息白皮书》并开始产业化推进。

业内人士指出，5G 消息具备电信业务的码号体系和服务质量，覆盖性广、触达率高、可信度好，突破了传统的字数限制和媒体形式限制，给人一种全新的体验。

在电信运营商方面，三家基础电信运营商都进入了现网部署阶段。其中，中国移动建设速度较快，网络侧功能基本具备商用条件；中国电信与中国联通相对滞后。

业内人士透露，中国电信与中国联通招标再次流标，可能是因为安全和技术规范等问题。当前，能满足其技术规范要求的企业数量少于三家。

需要指出的是，中国移动在招标过程中也经历了波折，在经历了第一次流标之后，采用了 “竞争性谈判”方式最终选定了华为和中兴两家供应商。

《微信最大竞争者要来了，三大电信运营商开始规模化部署 5G 消息》