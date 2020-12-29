美股全线上涨，三大股指创新高，苹果上涨 3.58%，微博大跌 13.5%

北京时间 12 月 29 日消息，美国签署疫情纾困刺激法案，提振了投资者对经济复苏的乐观情绪，美股三大股指均创下新高。截至收盘，道指涨 204.1 点，涨幅为 0.68%，报收 30403.97 点；标普 500 指数涨 32.3 点，涨幅为 0.87%，报收 3735.36 点；纳指涨 94.69 点，涨幅为 0.74%，报收 12899.42 点。

美国主要科技巨头悉数上涨：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：微博利润不及预期，股价大跌 13.5%

微博昨晚发布了 2020 年第三季度财报，净营收为 4.657 亿美元，与上年同期持平，按不变汇率计算则减少 4%。归属于微博的净利润为 3380 万美元，每股收益为 0.15 美元，低于分析师预期的 0.51 美元。分析师对微博营收的预期为 4.4926 亿美元。2020 年 9 月微博月活用户为 5.11 亿，比上年同期增加约 1400 万，其中移动月活用户占到月活用户的约 94%；日活用户平均为 2.24 亿，比上年同期增加约 800 万。截至 2020 年 9 月 30 日，微博持有的现金、现金等价物和短期投资为 31.8 亿美元。微博预计，按不变汇率计算，第四季度营收增幅将介于 1% 至 3% 之间。过去 1 个月微博股价微涨 0.17%，但过去一年累计下跌 9.67%。今天常规交易中微博股价下跌 5.98 美元，跌幅为 13.5%，报收于 38.33 美元，盘中一度探底 37.31 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

图 8：上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

图 9：与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 10：下跌的其他国外科技股

图 11：马斯克称特斯拉将完成今年交付计划，明年进军印度市场

Electrek 刊文称，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)在一封电子邮件中向员工表示密切关注实现今年 50 万辆汽车的交付计划。马斯克鼓励员工 “实现这一计划”。马斯克在电子邮件中写道，“批评人士认为 2020 年 50 万辆汽车的交付计划是‘不可能的’，让他们见鬼去吧，我们将完成这一计划。”要实现交付 50 万辆汽车这一雄心勃勃的计划，第四季度特斯拉必须交付逾 18.1 万辆汽车，比上一季度高出 4 万辆。但马斯克暗示，完成这一计划的瓶颈出现在交付而非生产上。《印度快报》刊文称，特斯拉的印度计划开始成型，计划明年初开始在印度的业务。印度公路交通和运输部部长尼廷 · 加德卡里 (Nitin Gadkari)说，特斯拉最初将在该国销售汽车，然后根据市场反馈考虑组装和生产汽车。特斯拉可能首先在印度销售价格相对低廉的 Model 3 车型，虽然预订工作可能在未来数周后启动，但真正交付需要等到明年下半年。这并非特斯拉首次披露进军印度市场的计划，但由于印度要求进口电动汽车 30% 的零部件必须在该国生产，特斯拉一直没有能真正进入印度市场。其他障碍包括印度在投资充电站等重大基础设施方面的迟缓。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 1.92 美元，涨幅为 0.29%，报收于 663.69 美元，盘中一度摸高 681.4 美元。

图 12：投资者相信 iPhone 12 能启动手机升级超级周期

明年苹果需要 “回答”的一个重大问题是，首款 5G 手机 iPhone 12 会启动超级升级周期？还是一款平庸的机型？买进苹果股票的投资者，显然相信答案是前者。大多数华尔街分析师认为明年 iPhone 销售将恢复增长，部分人甚至认为 iPhone 12 销售将让 iPhone 6 的高销量黯然失色。Wedbush Securities 分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）预言 2021 年将是 “5G 超级周期年”，苹果是 “显而易见的赢家”。他对苹果股票的评级为 “跑赢大盘”，目标股价为 160 美元。摩根大通分析师萨米克 · 查特吉（Samik Chatterjee）对 5G iPhone 销售能达到高高在上的投资者预期持谨慎态度，称目前有限的数据不支持超级周期说法，旧型号 iPhone 的销售也很好。查特吉对苹果股票评级为 “增持”，目标股价为 150 美元。他说，明年上半年 Mac 计算机和 iPad 平板电脑的销售，将继续受益于远程办公和学习。今天常规交易中，苹果股价上涨 4.72 美元，涨幅为 3.58%，报收于 136.69 美元，盘中一度摸高 137.34 美元。