2020 年外星人十大发现：生命可以在黑洞周围存活 ...

北京时间 12 月 29 日消息，据国外媒体报道，我们的地球在宇宙中非常渺小，就像太空中一粒小石块。人们一直对地球人类在宇宙中是否是孤独唯一的高等智慧文明存有疑问。尽管这个问题在 2020 年仍没有获得解答，但许多发现似乎增加了外星生物存在的可能性。比如，此前就有科学家在太阳系邻近的比邻星行星中发现了潜在的生命迹象，以下是 2020 年关于外星人的十大惊人发现：

1、外星人从比邻星向地球人类打电话？

之前科学家在宇宙中探测的怪异信号均未证实来自外星人。近期有研究人员称，他们在频率 980 兆赫电磁波谱的无线电部分捕获一束神秘能量，它来自于地球邻近恒星——比邻星，它距离地球大约 4.2 光年，该恒星系统存在一颗气态巨行星和一颗比地球体积大 17% 的岩石行星，岩石行星正好处于恒星系统的宜居带，意味着该行星可能存在液态水。这个无法解释的信号在观测过程中发生了轻微变动，其方式类似于行星运动产生的变化。研究人员对这项发现非常兴奋但保持谨慎态度，解释称当前需要深入分析，揭晓该信号的神秘来源，它可能来自彗星、氢气云或者人类科技，这些来源均可产生类似外星人的信号。在科学家揭晓是否是外星人对地球人类 “打电话”之前，可能还需要较长的时间进行验证。

2、外星细菌可能存活在金星大气层。

今年 9 月份，当一则科学重磅新闻揭晓金星大气云层中潜在生命证据时，天体生物学家满怀期待和置疑，该发现指出金星大气存在磷化氢，这是一种罕见、有毒的气体，至少在地球上，它几乎总是与生命有机体有关。金星表面温度极高，大气压力很大，存在着硫酸云，长期以来，科学家并不认为金星是适宜生命存活的首选目标。目前，一支研究小组将夏威夷詹姆斯 · 克拉克 · 麦克斯韦望远镜和智利阿塔卡马大毫米 / 亚毫米阵列望远镜瞄准金星进行观测，在与地球完全相似的温度和压力下，发现金星大气层中存在磷化氢迹象。众所周知，地球细菌会在某些相当恶劣的条件下繁衍生存，这是生物科学很难解释的。该研究小组并未证实金星大气存在微生物细菌的确凿证据，而且科学界人士也不太相信。但如果未发现金星大气潜在的生命迹象，这将意味着探索某些未知天体生命迹象的道路将非常艰辛曲折。

3、Oumuamua 可能仍是外星人的杰作。

两年前，科学家探测到一个雪茄状物体穿过太阳系，它被命名为 “Oumuamua”，该物体被多数科学家认为是一颗从其他恒星周围弹射出来的星际彗星，但近距离观察表明，Oumuamua 正在加速，似乎有什么物质在推动它前行，科学家仍不确定具体原因。美国哈佛大学天体物理学家阿维 · 洛布称，该星际访客可能不是一颗彗星，而是一颗受光帆推动的外星探测器。光帆是一种宽而薄的物质，在太阳辐射推动下会加速。其他科学家对洛布的想法提出了置疑，他们认为，氢冰在某些物体上融化过程，类似于火箭发动机或者其他推进方式。今年 8 月份，洛布再次提出反驳观点，他在一份研究报告中指出，氢冰很容易加热，即使处于星际空间深度低温状态，在 Oumuamua 进入太阳系之前就可能升华了。看来这场辩论至少还会持续一段时间。

4、美国海军解密 UFO 视频，但不要相信炒作！

许多人并不关心科学家提出什么模棱两可的证据来证明外星生命的存在，他们坚信地外高等文明到访地球很多次，并认为 UFO、外星人与人类曾真实接触过（虽然此前几乎所有 UFO 和外星人的目击报道都已被揭穿）。今年 4 月份，美国海军公布了一段飞行员拍摄的视频，显示一架奇怪的无翼飞机以超高音速飞行，它非常像怪异的外星飞行器。记者萨拉 · 斯科尔斯在她撰写的一本书《他们已经在这里了：UFO 文化和我们为什么会看到飞碟？》中指出，尽管存在着许多 UFO 目击报道，但人们还是应该保持警惕。萨拉在决定调查海军的视频证据后，仍无法确定这是否是外星飞行器。但是她与当代 UFO 文化领军人物交谈，讨论了存在某些地外生命的最基础必要条件，认为之前许多所谓的 UFO 目击事件多数是人为炒作。

5、银河系可能充满海洋世界。

海洋世界是指星球表面或者表面之下存在大量水，它们在太阳系中普遍存在。木卫二被认为冰壳之下存在着巨大的海洋，而土卫二则被认为存在间歇泉。事实上，科学家们正在计划于本世纪 30 年代发射登陆器或者人造卫星，勘测木卫二和土卫二是否潜在着任何生命形式。今年 6 月份发布的一项研究中，研究人员观察了 53 颗体积与地球相似的系外行星，分析了它们的大小、密度、轨道、表面温度、质量，以及与恒星的距离等变量。最终科学家得出的结论是，在这 53 颗行星中，大约四分之一的行星可能具备适合存在海洋世界的条件，从而表明拥有海洋的星球可能在银河系中非常普遍。

6、地球微生物呼吸氢气，或许外星生命也是如此。

大多数地球生物需要氧气才能生存下来，但氧在宇宙中并不常见，氧仅占宇宙普通质量的 0.1%，氢占 92%，氦占 7%，包括木星、土星等气态巨行星，多数都是由这些轻元素构成。今年 5 月，科学家对大肠杆菌（包括人类在内的许多动物肠道中的一种细菌）和普通酵母菌（一种用于烘焙面包和酿造啤酒的真菌）进行实验，观察它们是否能在不同环境中生存下来。目前科学家已证实大肠杆菌和酵母菌在没有氧气的情况下也能存活，如果将它们放在装满纯氢或者纯氦的烧瓶中，它们仍会继续生长，尽管生长速度比平常慢一些。该项发现表明，在宇宙中寻找神秘生命形式的时候，我们应当考虑那些与地球不太相似的星球。

7、生命可以在黑洞周围存活。

当搜寻其他星球上的潜在生命时，许多科学家坚信外星人应当生活在类似地球大小、环绕恒星运行的星球上，但也可能存在奇特的现象，例如：行星环绕黑洞运行，并被黑洞加热。乍一看，这种场景似乎很荒谬，但与流行观点相反，黑洞并不会吸走周围的一切事物。可能存在引力稳定的轨道，来自宇宙背景辐射的光（宇宙背景辐射是一种来自早期宇宙、遍布宇宙空间的物质，温度接近绝对零度），落入黑洞时会被加热。正如今年 3 月份发表的一篇论文所述，该条件可能为某些奇特的生命形式提供温度和能量。

8、1 千多颗星球潜在着外星生命，它们可能正在注视着我们！

当我们搜寻地球之外的神秘生命时，有一点很重要，那就是地球人类可能不是唯一这样做的智慧生命，或许神秘外星人正在窥探注视着我们！今年 10 月份，研究人员提出一份包含 1004 颗邻近恒星的名单，认为这些恒星潜在着宜居带，可以维持生命存在。研究报告作者、康奈尔大学天文学副教授丽莎 · 卡特尼格称，如果科学家搜寻这些恒星中的行星，或将看到类似地球大气层中的生物圈。利用人类天文学家研究系外行星的凌日计时法，外星观测者可以观测到地球大气中的氧和水，或许能得出结论，认为地球是一个适合有机生命存活的家园。

9、多数外星人可能已死亡。

哪里有生命，哪里就有死亡，虽然我们喜欢想象银河系充满了能够接触人类的高等科技文明，但另一面我们认识到所有文明都有起有落，这意味着很多宇宙文明很久以前就已灭亡。2019 年 12 月，科学家发布一个模型使用数据证实了这些事实，该模型考虑到普遍存在的类太阳恒星和类地行星，结果显示它们频繁地遭受超新星爆炸释放的致命辐射。如果条件适宜，智能生命进化能够实现，但是这些掌握先进科技的地外文明可能存在自我毁灭的趋势，分析表明，银河系生命出现最高概率是 55 亿年前，在地球形成之前，这表明地球人类文明是银河系的后来者，暗示着在地球人类出现之前可能有存在许多外星文明，并最终走向灭亡。

10、当我们在其他区域寻找地外生命时，应该保持开放思维。

人类大脑存在很多制约条件，我们被认知偏见、视错觉和我们不期望看到事物的非注意盲视所误导。一直困扰外星生物研究的一个问题是，我们能否识别出与地球生命完全不同的地外生命形式？长期以来，专家学者们一直敦促我们期待意想不到的事情，尽量不让传统理论观点影响我们的认知。其他行星的生命可能不会留下与地球生物相同的生物特征，这使得它们很难从我们的有利位置被发现，正如美国麻省理工学院人类学和科学史研究员克莱尔 · 韦伯称，我们必须训练自己 “制造熟悉的陌生事物”，并使用外星人的视角审视自己，不断地重新审视我们自己的假设。这样，我们或许可以通过外星人的视角更好地了解自己，或许还能以他们自己的方式发现地外生物，而不是以我们的方式。