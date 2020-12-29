苹果 iPhone 12 Pro 信号实际测试：相比 iPhone 11 稍有改善

尽管 iPhone 12 系列全系标配高通基带和支持 5G，理论上信号表现会有一定的提升，但仍有消费者反映，他们手中的 iPhone 12 系列信号表现不太如意。

2016 年，苹果正式发布了 iPhone 7 系列新品，也就是从那时起，苹果引入了英特尔基带。当时，有许多网友表示，iPhone 7 信号很差，大家将矛头指向了英特尔基带。

从网上舆论来看，无论 iPhone 搭载英特尔基带还是高通基带，信号相对国产旗舰还是显得稍微差一些，但事实真是这样吗？

iPhone 12 Pro 信号测试

为了验证 iPhone 信号是否真的差，我们打算做一次测试。参与此次测试的设备有 iPhone 12 Pro、iPhone 11、iQOO 5，测试用的手机卡分别为电信 5G 卡和联通 5G 卡。

测试开始之前，我们不妨先来了解下手机信号强度的判断标准。根据中国移动测试要求，RSRP>-85dBm，代表手机信号很好；RSRP=-85~-95dBm，说明手机信号好；RSRP=-95~-105dBm，表示手机信号一般；RSRP=-105~-115dBm，可将手机信号判断为差；RSRP<-115dBm，手机基本上处于无信号状态。

在室内信号较弱的环境下，iPhone 12 Pro 和 iQOO 5 均开启 5G 模式，并使用同一张电信 5G SIM 卡，测得手机信号强度数据显示，iPhone 12 Pro 的信号强度为 - 100dBm，而 iQOO 5 为 - 79dBm。

我们可以看到，同样是高通 X55 基带，iPhone 12 Pro 信号属于一般，iQOO 5 的信号则是极好。

在同一测试环境下，我们将两台设备的 SIM 卡更换为联通，可以看到 iPhone 12 Pro 的 RSRP 依旧是 - 100dBm，不过屏幕右上角的信号标识减少了两格，而 iQOO 5 的 RSRP 为 83dBm。这样看来，两台设备所处的地理位置，中国电信的信号覆盖会更好一些。

室外环境下，我们做了相同的测试，结果发现 iPhone 12 Pro 的 RSRP 数值一直都是 - 100dBm，iQOO 5 的 RSRP 数值的变化也不是很大，基本在 76dBm~83dBm 上下波动。

4G 模式下，iPhone 11、iPhone 12 Pro、iQOO 5 在室内测得的数据如下：不管插入电信还是联通 5G SIM 卡，iPhone 11 和 iPhone 12 Pro 的信号强度都属于差的那一档，而 iQOO 5 的信号依旧是极好。

室外环境下，iPhone 11 和 iPhone 12 Pro 的 RSRP 值基本没太大变化，而 iQOO 5 的信号强度相比室内要更好一些。

单从测试数据来看，相比 iPhone 11，iPhone 12 Pro 的信号强度稍有改善，不过某些场景下，反倒是 iPhone 11 的信号表现更好。iPhone 12 Pro 只有在室外中心地段，RSRP 的数值才会 >-85dBm。而 iQOO 5 信号表现都要强于 iPhone 11 和 iPhone 12 Pro。

虽然 iPhone 12 Pro 的信号相较于上代有些许改善，但是两者之间并没有拉开明显差距，反倒是安卓这边的表现让人眼前一亮。其次是英特尔基带不如高通这一说法并不准确。

影响手机信号的因素有哪些？

判断手机信号的好坏，不单单只看基带。事实上，影响信号的因素有很多，主要分为以下几个方面：

1. 环境因素。如果遇到下雨天气，由于空气中水的密度变大，信号的穿透力会变弱，所以手机信号会变差。

2. 建筑和人群密度。信号是直线传播的，当你在室内、地下停车场、高楼大厦较多的地方时，信号遇到的障碍会变得更多，最终手机能够接收到的信号也就越少。如果你是在一个人群密集的地方，可能会出现信号拥堵的情况，因为大家都在同一个地方使用相同的信号频段。

3. 信号盲区。在偏远的地区，比如农村、大山或者树林等，因为运营商并没有在这些区域建设通讯设施，又或者是基站信号范围没能覆盖到，所以手机信号会变差，甚至是无服务。

4. 电磁干扰。手机信号是通过电磁波来传播的，像信号屏蔽器、伪基站、黑广播等，都会对手机信号造成干扰。

5.SIM 卡磨损。经常插拔 SIM 卡，会对其造成磨损，手机信号自然也会变弱，甚至是无法识别读取。

排除上述外界因素，系统的 BUG，软件的优化，机身的天线设计、内部空间结构等，同样会对手机信号造成影响。也就是说，影响 iPhone 信号的原因在于手机本身。

手机信号的强弱，对于用户来说是至关重要的。手机信号差，可能会导致你在玩游戏时，因为网络延迟较高而频繁掉线；使用手机浏览器查看网页时，用户还需要等上许久；打开微信回复别人消息，会提示你发送失败。

通过本次测试我们发现，苹果并没有完全解决 iPhone 的信号问题，或许是受到了今年疫情的影响，iPhone 12 系列的内部测试进度被放慢，也可能是其他原因。希望明年的 iPhone 13 系列，苹果能为用户交出一份满意的答卷。