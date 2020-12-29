Windows 笔记本 2021 年前瞻：更多 ARM 架构，Windows 10X 广泛应用

2020 年的笔记本电脑市场，可以说是相当的热闹，例如 AMD 凭借高性价比的处理器抢占了英特尔部分市场份额，联想笔记本成为了市场第一等。

从产品层面来看，部分厂商推出了折叠形态的笔记本，充分利用了柔性 OLED 的特性，为用户带来了前所未有的交互体验；许多游戏本都纷纷加入了高刷屏，进一步提升了设备的流畅度；苹果推出 ARM 架构的 Mac，实现了不同设备间的部分互通。

时间转瞬即逝，马上我们将迎来新的一年。我们根据笔记本电脑市场、产品变化，对 2021 年的笔记本进行了一波预测，它们具体会有哪些变化？不妨让我们一起仰望天空，掐指一算吧。

更多的 ARM 架构笔记本

苹果 M1 版 MacBook 的展露锋芒，为 ARM 架构的笔记本市场注入了新的活力，同时也让更多的厂商看到了自研 ARM 芯片的潜力。事实上，苹果只是推动了 ARM 架构笔记本电脑的发展，而非这类笔记本的创造者。

早在 1993 年，Acorn 便推出了世界上首款 ARM 架构的笔记本电脑——Acorn Pocket Book。而市面上第一款搭载 Windows 系统的 ARM 笔记本发布于 2016 年 12 月，微软在 WinHEC 大会上，展示了一台基于骁龙 820 平台的 Windows PC。

不过，微软并没有迅速将 Windows 10 on ARM 推向市场，而是继续与高通进行深度合作，直到 2017 年底才推出了基于 835 平台的 Windows 10 ARM 笔记本，并于 2018 年初正式开售。

我们可以看到，ARM 架构的笔记本发展了这么多年，一直都是不温不火，哪怕是 M1 版 MacBook，也没能对整个市场带来较大的影响。

但是苹果在 ARM 笔记本市场的小试牛刀，成功引起了其他厂商对于该笔记本的兴趣。为什么这么说，因为苹果让其他厂商看到了 ARM 架构与其他设备之间的联动互通，这对于 X86 架构的笔记本来说，是很难办到的。

此前，外媒报道称，为了减少对英特尔的依赖，微软决定自研芯片。此外，谷歌、亚马逊等厂商也加入了自研芯片的阵营。如果进展顺利的话，在明年我们或许会看到更多搭载自研芯片的笔记本电脑。

对于厂商们来说，自研芯片可以减少成本，控制产品更迭的速度，以及更好地搭建自家生态等。苹果 M1 版 MacBook 就是一个典型的案例，因此，2021 年我们可能会看到除苹果以外搭载自研芯片的笔记本电脑。

Windows 10X 的广泛应用

说到 ARM 架构的笔记本，就不得不提一下 Windows 10X。它是微软在 2019 年 10 月份发布的操作系统，既可用于双屏设备（Surface Duo），也可用于笔记本电脑。

事实上，它更像是一个笔记本与平板之间诞生的产物。这就好比超极本这一概念，将笔记本电脑和平板相结合一样，Windows 10X 也有类似的作用，你可以把它看作是笔记本电脑的 “移动设备”化，就是将手机端与笔记本端做了一个结合。

简单点来讲，Windows 10X 为笔记本带来了很多类似于手机的交互和功能，比如手机的待机模式，Windows 10X 也有相似的功能，即便电脑处于休眠状态，后台同样可以下载数据，包括应用、游戏等。ARM 架构的笔记本搭配 Windwos 10X 或许是一个不错的选择。

从 Windwos 10X 的产品特性来看（后台数据实时刷新、快速唤醒设备），刚好可以满足当下的使用需求，笔记本电脑的使用频率变得更高，场景也会更加丰富。而传统的操作系统已经无法满足快速响应，马上办公的需求，所以，未来 Windwos 10X 将与 Windows 10 并行，明年你可能会见到更多搭载 Windows 10X 的笔记本电脑。

支持可插拔的 Nano 5G SIM 卡

笔记本大多数是在有 WiFi 网络的场景下使用，偶尔会需要手机开启热点，所以，笔记本对于移动网络的需求并不高。但是如果你是一个经常出差的商务人士，在户外办公的场景居多的话，笔记本支持移动网络还是蛮有必要的。

此前，联想在 CES 2020 大会上展示了多款支持 5G 网络的笔记本，它们均可插拔 Nano SIM 卡，例如 ThinkPad X1 Nano、ThinkPad X1 Fold、YOGA 5G 等。

在 5G 笔记本推出之前，想要电脑支持 5G 网络，方法有三种：1. 买个随身 WiFi，然后将笔记本接入此网络；2. 手机开启热点；3. 买个读卡器和上网卡，将其插上电脑，并下载对应软件和驱动即可上网。

与支持 Nano 5G SIM 卡的笔记本相比，以上三种方法都比较麻烦，而且需要用户额外购买其他上网配件。5G 作为未来 10 年的主要网络技术，相信明年会有更多厂商推出 5G 版本的笔记本。

视觉效果更好的屏幕

2020 年的笔记本电脑行业高素质屏幕将得到快速普及，像联想 YOGA 14s 2021 直接用上了 2.8K 分辨率 / 90Hz 的屏幕，向来被诟病的 ThinkPad 低端产品、华为 MateBook D 系列也都将用上高色域的屏幕。

也就是说，到了明年，你会看到市面上有很多以屏幕作为主要卖点之一的 6000 元以下价位段的笔记本，它们将不再使用廉价的屏幕，而是换上了视觉效果更好的屏幕，并且加量不加价。

除更高规格的屏幕将下放外，新的显示技术也将应用到笔记本。在今年的 CES 展会上，三星、微星等厂商已经率先展示了搭载 Mini-LED 的笔记本，但是产品定价普遍偏高。相比 OLED，Mini-LED 具有更高的动态范围、更好的对比度以及更长的使用寿命。2021 年，市面上可能会出现更多搭载 Mini-LED 屏幕的笔记本，价格相较于去年会有所下降。

当然，Mini-LED 只是 Micro-LED 的过渡技术，明年或许会有更多的厂商推出搭载 Micro-LED 屏幕的笔记本，且价格偏贵，需要一到两年时间来压低成本。此前，有消息称，苹果正在加速推进 Micro-LED 屏，明年可能会将其应用在新的 iPad、Apple Watch 和 Mac。

笔记本电脑的进一步智能化

现如今电子产品如果没有一项 AI 技术，厂商们都不好意思拿出来卖。英特尔从 10 代酷睿开始便引入了 AI 技术，可用于照片增强、游戏音效、索引等方面。前不久，英特尔发布了最新的 11 代酷睿，为用户带来三大核心 AI 技术，分别是智能虚化、智能降噪和智能收音。

举个例子，当你在使用搭载该芯片的笔记本进行线上会议时，如果麦克风没有降噪功能，周围的环境声可能会影响通话质量，这时只需借助英特尔 11 代酷睿的 AI 功能，即可实现降噪。智能虚化的主要作用在于可以保护用户隐私，比如你在家里使用笔记本直播或者视频通话时，可以将你背后的画面进行虚化。

换句话说，2021 年的笔记本电脑会变得更加聪明。当然，AI 技术不仅限于 CPU，笔记本的前置镜头，也可以通过 AI 技术来实现更加安全的人脸解锁；键盘的背光，同样可以让 AI 根据周围的环境光变化来进行自动调节等。

另外，英特尔还推出了 EVO 认证标准，通过该标准的设备将会拥有更快的响应速度、更强的续航能力以及更加轻薄时尚的外观的特性。

响应速度快主要体现在笔记本的上网速度，数据的传输速度，以及开盖亮屏的速度。

英特尔与电池调度厂商合作，通过提升调控精度、降低电路板功耗等方式，使得设备的软硬件得到全方位的优化，从而进一步提升了电脑的续航能力。

更轻薄化的外观设计是为了符合当前轻薄商务本的流行趋势。为此，英特尔在 11 代酷睿中集成了性能更强的核显，可以为用户带来更好的产品使用体验。

面对英特尔所带来的压力，AMD 应该也会采取相应的措施，比如在自己芯片中加入类似的认证标准，在英特尔 EVO 原有的特性上进行更多的拓展，让搭载 AMD 新一代 U 的笔记本在体验上不输给英特尔。

换句话说，2021 年的笔记本都将获得类似 EVO 认证标准的特性，使得产品的性能、续航、外观设计等方面再往上拔高一个台阶。

以上就是我们对于 2021 年笔记本的一些预测，如果你近期有换电脑的打算，不妨再等一等，马上 CES 2021 就要开幕了，厂商们会展示新的笔记本，或许在这些新品中，刚好有你中意的产品，要相信等等党最终会迎来胜利，将自己心仪的战利品领回家。