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除了年末盘点，这个网站还想嘲讽你的 Spotify 音乐品味

2020/12/29 10:58:55 来源：DoNews 作者：刘文轩 责编：骑士
评论：

12 月，各大音乐平台都向用户推送了年终盘点，在全球拥有超多用户的 Spotify 也按照惯例推出 2020 年度总回顾。不过一个名为 “The Pudding”的网站推出一个人工智能机器人，无情地吐槽你的音乐品味。

这个页面名为 “How Bad Is Your Spotify”（你的 Spotify 有多糟），搭载的人工智能机器人由 Mike Lacher 和 Matt Daniels 训练生成，如果你觉得自己在 Spotify 上拥有最好听的播放列表，那么你将会遭到它的暴击

使用这个人工智能，你首先需要登陆并授权你的 Spotify 账号，机器人会访问你的播放列表，找到你最常听的歌曲、音乐人，在这个过程中，机器人还会询问你一些问题，比如 “你最近经常听东京事变的歌吗？”分析结束后，它会告诉你的品味有多差。

这个机器人的创建者之一 Mike Lacher 表示，他们想做一个类似 Spotify 年度总回顾的东西，但它不会庆祝你这一年收听的音乐，而是会羞辱它，对我们个人来说，这些私下流传的东西往往令人尴尬，所以做这样一个机器人会很有趣，他们希望这个机器人的感觉就像一个有判断力的朋友，或是一个势利的唱片店店员。

对于用户隐私的部分，该网站承诺不会保存你的 Spotify 数据，当你使用 Spotify 登陆时，它会创建一个特殊的一次性代码来读取你的曲目和播放列表，你也可以在 Spotify 的账号管理页面的第三方应用中删除 “Bad Music”。

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关键词：Spotify音乐

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