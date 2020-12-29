消息称《白夜追凶 2 》也要爽约，优酷没有应许之地

《白夜追凶 2》很可能要爽约了。

该消息一出便引发了一众剧迷的不满，相关新闻的评论区内充斥着不满言论。

《白夜追凶》的火热程度非同一般，该剧在 2017 年正式上线后便引发网友疯狂追捧，一举成为具有 “普适性”的国民网剧，这让制播平台优酷顺利收割了一波用户。

为了让这个 IP 创造出更大价值 ，优酷在当年的秋季剧集发布会上便表示将与原班人马启动《白夜追凶 2》、2017 年《白夜重生》以及《白夜追凶衍生剧》等相关项目，决心将该剧价值挖到底。

官方落锤后，外界便频繁传出《白夜追凶 2》进入拍摄期的消息，但至今仍未上线，直到近日该剧导演王伟对外称，“无法决定《白夜追凶 2 》拍不拍、从导演的角度来说不想做下去……”

王伟的这番话不仅意味着剧迷的希望落空，还意味着优酷将错失一次不错的拉新机会，对于本就有些掉队的优酷来说，这是一笔不小的损失。

爆款的力量

优酷曾是长视频行业的王者。

在爱奇艺、腾讯视频还未上线时，业内元老优酷已经在 2010 年正式上市，并在两年后并购了最早成立的视频网站土豆网，独占超过 40% 的市场份额。但和爱奇艺、腾讯视频不同，优酷一开始便以 UGC 分享传播起家，甚至一度被称为国内最大的视频分享网站。

在用户上传的 UGC 内容中，有很大一部分是影视剧资源。其中既有片段剪辑也有完整剧集。这极大丰富了优酷的内容库，为平台后续发力长视频做了铺垫。

由于当时 “版权争夺战”还未正式兴起，没有太大内容成本的优酷仅通过广告业务就在 2013 年 Q4 实现单季度盈利，根据当时的财报数据，9.013 亿元的总营收中近 9 成来自于广告。

但 “好景不长”，随着视频行业的不断发展，业内的版权问题凸显，相关部门的管控也越发严格。2017 年，A 站、B 站下架了大量影视剧资源，优酷个人用户上传的资源也被广泛屏蔽，视频网站想要丰富内容库只有购买版权这一条路可以走，整个行业进入版权大战时期。

在此期间，优酷不但与香港 TVB 达成合作引入了《创世纪》、《珠光宝气》等大量经典港剧，还因争夺具有爆款潜力的剧目与腾讯视频大打出手。在多方参与的情况下，版权费被越涨越高。

2006 年的年度热剧《士兵突击》卖给视频网站的价格为每集 3000 元，80 集的《武林外传》网络售价总计为 10 万，折合成单集仅 1250 元。但到了 2015 年，口碑和播放量双丰收的《盗墓笔记》单集售价已经达到 500 万。被炒热的版权剧价格持续增长，致使各大平台因为庞大的内容支出长期处于亏损状态。

为了减轻成本压力并形成差异化竞争，各大视频网站近年来纷纷发力自制内容，优酷也成为其中一员。该平台先后制作了多款自制剧和综艺节目，2017 年上线的《白夜追凶》是最具代表的作品之一。数据显示，该剧当年播放量超 45 亿，以豆瓣 9.1 高分创下国产剧新纪录。

加上引进的《春风十里不如你》、《军师联盟》、《镇魂》等热门剧集，第三方数据报告显示，优酷独播网剧在 2017 年以 539.2 亿的播放量占据市场第一。

2018 年，优酷又推出了超级网综《这! 就是街舞》、热播网剧《长安十二时辰》、《鹤唳华亭》等，其中《长安十二时辰》在 Viki、亚马逊和 YouTube 以 “付费内容”形式上线北美，出海国产剧首次进入包月付费区。

这些优质内容极大推动了平台发展，原优酷 COO 庄卓然就曾对外表示，在《长安十二时辰》和《这! 就是街舞 2》的带动下，2019 年优酷暑期档日均 DAU 以及会员增速均创下历史新高。尽管如此，与竞争对手相比，优酷的日活数据却并不好。

早在 2018 年底，爱奇艺和腾讯视频的日活就已经突破 1 亿，而优酷的日活用户仅 7500 万，这之后平台就再未公布该数据，但根据第三方数据以及官方表态，都证实优酷落后于前两者，即优酷的几部好内容并没能使其继续坐在行业老大的位置上。

长剧被超越、UGC 走下坡路

积极追赶优酷的爱奇艺和腾讯视频近几年先后买下《来自星星的你》、《太阳的后裔》以及《延禧攻略》等爆款版权剧，加上制作能力的不断提升，陆续输出了广受好评的《庆余年》、《破冰行动》、《创造 101》等热门剧综，使得平台完成了用户的积累和增长。

QuestMobile 数据发布的《2020 半年度中国移动互联网实力价值榜》显示，6 月爱奇艺 APP 月活为 5.08 亿，腾讯视频 APP 月活 4.83 亿，而优酷 APP 月活仅为 2.27 亿。在日活方面，据深燃报道优酷方面承认目前处于第三的位置。

如今爱奇艺 Q3 会员数已经达到 1.048 亿，腾讯视频达到 1.2 亿，优酷却一直未公布数字。

不仅长视频业务掉队，作为业内最早布局短视频的平台之一，优酷的 UGC 业务也处于落后状态。

2013 年优酷土豆分别推出 “优酷分享计划”和 “土豆播客分成计划”，在向作者提供独立页面，视频发布、粉丝管理和数据解读等服务的同时提出视频分成的变现机制，从而吸引了大批优质创作者入驻，包括 “暴走漫画”、“Big 笑工坊”、“李洪绸”等 UGC 创作大户。当年仅 Q3 一个季度，优酷的视频分成费用就达到 1000 万。

值得一提的是，在优酷获得关注的 UGC 内容中，吐槽类视频占比非常大。这类内容覆盖用户更加广泛，不存在 “破圈”问题。根据官方给出的数据，在推出 “优酷分享计划”的一年时间里，《宸吐槽》分成单季收入 21 万，播放量累计 6190 万 ;《Big 笑工坊》在一年多时间积累了近 5 亿的播放量，单季分成收入达到 35 万 ;《暴走漫画》更是创下单个项目的季度最高收入——88 万……

该 UGC 品牌通过《暴走大事件》、《暴走看啥片》等视频内容在优酷平台上获得大量关注，在 2018 年下架前，《暴走大事件》在优酷的播放量就已经超过了 25 亿，整个 “暴走”系列前期的视频播放量则超过 50 亿。

随着 C 端影响力的不断扩大，“暴走漫画”在资本市场也受到追捧，盛大集团、创新工场都先后入股，就连优酷 (合一集团)也加入股东行业，当时市场对暴走漫画的估值达到 40 亿元，可见其发展潜力。

但好景不长，这些以吐槽为主要内容的创作者并没能让优酷长期获益，这类吐槽节目马上就迎来了冰冻期。

2018 年，因为发布涉嫌戏谑、侮辱英雄烈士事迹和精神的短视频内容，“暴走漫画”瞬间从云端跌入谷底，今日头条、微博、爱奇艺、腾讯视频甚以及优酷各大平台都下架了相关内容，并封禁了相关账号。“暴走漫画”官方也不得下线全线视频节目，进行停更整改。

这些不当内容以及后续的 “霸王合同”事件流失了大量粉丝，受到教训后，时隔半年回归的《暴走大事件》比之前更加谨慎，语言风格也没有之前那么犀利，这让 “暴走漫画”失去了独特性，致使其在失去一批老粉的同时又无法吸引新粉，品牌热度不断下降。

这不仅是暴走漫画面临的问题，《Big 笑工坊》等吐槽类节目也变得越来越保守，这样的内容对于用户来说已经没有太大吸引力了。在 2014 年、2015 年，腰部创作者的视频的播放量平均 10w+，评论数均上百，现在这部分创作者的视频内容仅有几千播放量。

再加上近年来 B 站、抖快、西瓜视频等平台的崛起，在同样给予资源扶持的情况下，很多优秀创作者都在向流量多的平台转移，各种因素加速了优酷 UGC 业务走下坡路。

但在抖音快手的短视频影响力日益增强的大背景下，优酷一直希望优酷的 UGC 业务能重回巅峰。今年 7 月，优酷推出优酷号，支持 15 分钟以内的短视频，不限制视频题材类型或横竖。而在 B 站崛起，爱奇艺、腾讯视频和西瓜视频的加速入局的情况下，优酷面临着激烈的竞争局面。

优酷没有应许之地

无论是长视频还是短视频，内部管理问题一直是优酷无法在这两个领域发展起来的重要原因。

在调查贪腐案之前，杨伟东已经确立了未来重点发力头部剧综的路线。2020 年优酷也延续了这一打法，平台在公布新内容策略时称将以头部剧集与超级综艺为主轴，通过 “五大剧场、三条综艺排播带”形成特定用户心智，持续提供高品质内容。

尽管延续了之前的战略规划，在这期间优酷上线了《冰糖炖雪梨》、《叹息桥》、《失踪人口》等剧集，但产生的代表作品仍停留在 2019 年。而当年播出的《长安十二时辰》和系列综艺节目《这! 就是街舞 2》都是庄卓然在 2018 年入职后负责制作运营的。在这两部 IP 剧的带动下，优酷月活跃用户增加超过 30%，会员增速为去年同期的 3 倍。

但做出成绩后的庄卓然却没能继续留在优酷。今年 6 月，庄卓然在阿里的新一轮组织架构调整中被调任到飞猪担任总裁一职，成为飞猪 “一号位”，这被外界解读为委以重任，但这对于优酷来说却是很大的损失，加上曾推出《白夜追凶》总策划王平和《北京女子图鉴》联合制片人、《镇魂》制片人方思相继离职 (消息来源于自媒体深燃)，元老级功臣杨伟东又因受贿被扫地出门，优酷的人才资源库几乎清空。

而在杨伟东事件后临危受命的阿里影业 CEO 樊路远对于视频行业似乎又不够了解。

在以创新为主要驱动力的视频行业，优酷和爱奇艺对技术和数据存在不同态度。据深燃报道，优酷十分重视算法给出的结果，设立的项目评估体系中就有 BI(即商业智能，基于大数据算法评估项目流量)，并且拥有绝对 “话语权”。而爱奇艺方面则在公开场合表示，数据仅起到辅助作用。

不同的运营模式导致结果不同，近年来爱奇艺发展迅猛，制作出《隐秘的角落》、《破冰行动》、《青春有你》系列等多部爆款剧综。而作为曾经的行业之首，优酷与前者的差距却越拉越大。

近日，阿里又完成了对芒果超媒高达 62 亿元的投资，成为后者第二大股东，这让外界对优酷的后续发展产生疑问，尽管外界有言论称阿里对芒果超媒是战略投资 (电商业务)，不会影响优酷地位，但在这之前阿里还被传出放弃收购爱奇艺。

买买买是否会成为阿里发展大文娱视频行业的下一步棋关系到优酷是否将被边缘化。但要想在集团内站稳脚跟，优酷就必须拿出有分量的作品。