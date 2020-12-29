小米 11 的重点，和充电器无关

「这是小米有史以来做过的最漂亮的手机。」在距离 2021 年还剩 75 个小时的当口，雷军在小米科技园发布了新一代旗舰机，小米 11。

今年是小米十周年，也是小米冲击高端市场的第一年。年初发布的小米 10 至尊纪念版让小米把手机卖到了 6999 的价位，成为小米进军高端市场的标志性机型。十个月后小米 11 的发布，又一次显示了小米在高端市场站稳的决心。

小米将其以数字命名的机型系列形象地分为「中杯」、「大杯」、「超大杯」。以小米 10 系列为例，前文说到的至尊纪念版是「超大杯」，除此之外，年初小米还一同发布了「中杯」机型小米 10，和「大杯」机型小米 10 Pro。

此次发布会上小米只发布了一款「中杯」机型小米 11。和上一款「中杯」旗舰小米 10 相比，小米 11 售价不变，仍为 3999，但配置却升级很多。

去年，小米开始了它的双品牌战略，Redmi 主打极致性价比，小米品牌则迈向高端。小米希望以此摆脱千元机的标签，但对于一个手机品牌来说，迈向高端并不是喊一句口号再做几款高端定价的机型就可以实现的。要让消费者买账，不仅需要硬件的高端化、软件的精细化，还需要将品牌的固有认知从低端的语境里「拔」出来。

最后一点最难实现，因为它急不得，又无法被量化。作为冲击高端市场的第二个系列的主力机型，小米 11 推着小米品牌又向「高端」前进了一步。

首次露面的小米实验室

在开场环节，雷军将大量篇幅留给了一个新物种——「小米实验室」，这是小米在基础设施中的投资。据雷军介绍，小米实验室遍布全球，其中有 123 间在北京小米总部。

这 123 间中，最贵也是最尖端的是 5G 实验室，有两套 5G 的核心网和 100 多套 5G 基站，它可以仿真全球 20 多个主流运营商的商用网络。比如，当小米要研发适配欧洲德国沃达丰网络的手机，在此之前需要去德国沃达丰进行测试，有了 5G 实验室之后，工程师们就可以在实验室内仿真沃达丰的网络。

除此之外，小米还有测试手机网络传输速度的天线实验室；能仿真千万种环境光，用来调试手机屏幕颜色的显示光学实验室；配备行业领先的消音室和肩头模拟器，用来模拟通话的音频实验室；仿真用户使用习惯，可同时容纳 1800 多部手机，7×24 小时不间断运行以确保手机稳定性的实验室。

在当下安卓阵营手机厂商竞争的焦点——相机方面，小米也配备了非常复杂的相机实验室。相机测试分为主观测试和客观测试，在可量化的客观测试部分，小米实验室可实现 230 项自动化无人测试。在实验室建成之前，这需要耗费一个工程师三到四天的工作量。

值得一提的是，这个实验室还能远程操控，尽管位于北京，但小米全球几十个研发中心均可使用。

尽管此前雷军一直强调小米的研发实力，但将实验室中的黑科技单独提出来在发布会上作演讲，还是第一次。作为冲击高端的基础科目，研发实力的展现是塑造消费者品牌认知的必要动作。现场，雷军表示希望举办小米开放日，邀请米粉到实验室参观，「看一看我们这些年在科技创新和投入上到了一个什么样的水准」。

与高端品牌合作

要将「高端」二字紧紧地刻在消费者心里，搞联名是非常有效的方式。不过小米的联名不单单是品牌设计方面，而是在硬件软件层面的深入合作。

与世界级音响品牌 harman/kardon 的合作是小米「联名」的第一步。Harman/Kardon 是宝马、路虎、奔驰与萨博等汽车和东芝笔记本电脑的主要音响供应商，劳斯莱斯幻影的部分版本也采用 Harman/Kardon 的音响系统。

在发布会上，harman/kardon 为小米制作了一条官方视频，视频中提到，每一个 harman/kardon 的 logo 都代表着这是一个被金耳朵团队调教过的声音设备，而这一 logo，也被刻在了小米 11 的机身上。

此前，华为和莱卡的合作让华为相机的拍照能力获得惊人表现，这也让米粉们格外关注此次小米 11 与 harman/kardon 的合作带来的声学优化。

除此之外，在发布会上并未提到，但是在发布会之前雷军在微博中透露的，小米 11 将成为 BOINC 官方认证移动计算终端。

BOINC 全称 Berkeley Open Infrastructure for Network Computing，伯克利开放式网络计算平台，是目前主流的分布式计算平台之一，目前纳入的领域包括数学、医学、天文学和气象学等。BOINC 汇集全球各地志愿者的电脑或移动设备，提供运算能力给研究者。安装 BOINC 软件的设备在闲置时，会使用 CPU 或 GPU 进行运算。

雷军在微博中表示，「BOINC，可集中全球用户的设备闲置算力，来进行新冠病毒研究、引力波、寻找地外文明等科研项目计算。这是对小米 11 算力的极大认可，我们希望更多米粉加入贡献闲置算力，释放科技无限潜能。」

BOINC 的官方认证源于小米 11 搭载骁龙 888 芯片，是全球首发的搭载该芯片的机型，与高通的紧密合作也是小米的另一种「联名」。

事实上，小米的「联名」动作从今年进军高端起就一直在做。小米 10「超大杯」至尊纪念版联合奔驰举办户外旅行活动，小米 10「中杯」联合 Discovery 探索频道拍摄纪录片，还联合电影《花木兰》推出定制专属礼盒。

设计、隐私、环保——中产最关注

在使用感受方面，小米的 MIUI 系统也针对高端客群做了优化。今年，MIUI 迭代了两个版本，MIUI12 和 MIUI12.5。小米不避讳在 MIUI 上的骄傲，在发布会现场，小米软件与体验部总经理金凡表示，去年小米内部定下目标，要让 MIUI 挑战 iOS。

今年 MIUI 的两个版本迭代在运行负载、动效、算力等方面都进行了升级。在基础软件实力之外，小米着重展现了对于设计的追求。光锥动效架构是 MIUI 设计美学的基础，在此之上设计团队才能实现复杂的混色、迷糊、运动等效果。在 MIUI12.5 中，团队对光锥架构的算力进行了升级，从 MIUI12 的单核运算变成了 MIUI12.5 的多核并行运算，效果翻倍，渲染力翻 20 倍。

得益于效率的提升，小米的动效美学也能更进一步。在 MIUI12.5 中，动效无处不在，大到开机引导，小到倒计时功能的沙漏可以随手机的晃动而摇晃，MIUI12.5 实现了此前无法实现的视觉效果。

不配备充电插头可以说是这场小米 11 发布会最具争议性的话题了。在发布会之前，雷军在微博就有披露这一动作。现场，他表示曾希望为配备充电插头和不配备充电插头的两个版本设置不同定价，将选择权交给用户，但被团队拦下了。最终，小米 11 不论是否配备充电插头都同一定价。

「大家知道我们响应苹果的科技环保的号召，在包装盒里不再附带充电器。为什么呢？是因为我们每个人家里都有一箱的充电器了。」现场雷军提到，五年前他就曾在微博发出过这样的号召。如今在小米和苹果的带动下，手机厂商终于向环保迈进了一步。

除环保外，隐私也是高端机型消费者非常关心的话题。自 MIUI12 开始，小米在隐私方面下了不少功夫，推出了「照明弹」功能，让 App 的后台启动情况展现在用户面前。小米参与百余项行业标准的建设，将照明弹等功能将列入手机入网标准。

在 MIUI12.5，小米又开辟了四个隐私战场。包括详细记载剪切板的读取，用差分隐私技术模糊地理位置，对文件存储启用沙盒机制，照明弹和拦截网下沉到浏览器层面。尽管在充电器的配套方面，用户看法不一，但在 MIUI 的隐私保护上，小米赢得了用户一致的好评。

从小米 11 的配置看，小米并未让「极致性价比」的卖点随着 Redmi 走掉，尽管卖到四千元价位仍旧良心。在软件和设计层面，小米针对高端机消费者的审美趣味和生活场景进行了优化，并且通过联名、环保、隐私等与目标消费者做匹配。

1 月 1 日，小米 11 将正式发售。同日，雷军还将在抖音直播间带货。他说，这是他送给大家的新年礼物。