《消费者报告》：60% 美国车主支持电动车激励措施，以降低购买价格

据报道，2020 年 7 月和 8 月间，著名出版物《消费者报告》在全美范围内对 3392 名持有有效驾照的美国成年人进行了调查，结果显示，公众对于电动汽车的认知和接受程度迎来了提升。

虽然只有 30% 的受访者表示自己对于电动汽车非常了解，但是几乎所有受访者都表示至少听说过电动汽车。

而且更加令人欣喜的是，美国人对电动汽车的感兴趣程度有所提升，有 71% 的受访者表示他们会在未来某个时间点考虑购买电动汽车，有近三分之一的受访者表示，在下一次购买汽车的时候，将有兴趣购买电动汽车。超过 70% 的受访者相信，电动汽车有助于减少空气或气候污染，这些受访者表示，除了纯电动车型之外，汽车制造商还应该提供其他的电动化车型，例如插电式混合动力的皮卡和 SUV 等。

《消费者报告》可持续发展政策高级分析师克里斯 · 哈托（Chris Harto）说道：“从长远来看，消费者放弃燃油车型，转而购买电动汽车可以节省很多钱。”

今年早些时候，哈托撰写了一份研究报告，强调了与传统燃油汽车相比，电动汽车的持有成本更有优势。他还表示：“我们进行这项调查，是为了更好地了解人们对于电动汽车的熟悉程度，以及了解他们对电动汽车的态度，从而更加明确是哪些因素正在阻碍人们购买电动汽车。”

哈托表示，本次调查的另一个重要目的，是要明确在消费者眼中，购买和使用电动汽车最大的障碍是什么。

不出所料，车辆的续航里程，以及充电站的普及程度是美国车主最关注的问题。大约有一半的受访者表示，如果驾驶电动汽车，他们希望两次充电之间车辆可以实现 300 英里（约 480 公里）左右的续航。而那些表示自己在下次购车时 “肯定”不会购买电动汽车的人之中，有一半的人表示，充电基础设施不够普及，是他们不选择电动汽车的主要原因。除了公共充电基础设施不够普及之外，这些受访者不愿意购买电动汽车的其他原因还包括价格过高（43%）、对电动汽车了解不足（30%），以及家中没有安装充电桩的地方（28%）。

尽管人们非常担心公共充电站的缺乏，但是 71% 的受访者表示，在大多数情况下，他们会在家中为车辆充电。《消费者报告》发现，续航里程为 250 英里（约 400 公里）的电动汽车车主，92% 的情况下会在家中充电，前提是他们拥有自己的车库，或可以安装充电器的私人停车位。调查显示，那些居住在大型公寓楼的消费者，在购买电动汽车之后，更有可能前往公共快速充电站为车辆充电。

哈托表示：“美国车主已经习惯了随时去加油站加油，但是他们可能没有意识到，如果拥有个人车库或停车位，他们可以在大多数情况下，在家里给电动汽车充电。虽然我们发现，一般情况下，一辆电动汽车的车主一年只会前往公共充电站 6 次，但是，如果能够建设更加大规模的快速充电网络，这对于电动汽车的普及来说，还是有意义的，因为它将减轻消费者在考虑购买电动汽车时的担忧。”

超过三分之一的受访者表示，各州政府和联邦政府应该要求汽车制造商在市场上推出电动汽车，而反对这一想法的受访者约占总数量的四分之一。超过一半的人支持各州政府在电动汽车充电基础设施上进行支出。60% 的车主支持各州和联邦推行的激励措施，以帮助降低电动车的购买价格。

《消费者报告》的调查结果显示，相比于年长的司机，年轻司机在购买下一辆汽车时，更有可能选择电动汽车。但大体来看，不同群体对电动汽车的接受程度和兴趣都有所提升。

哈托称：“这些调查结果显示出，消费者对电动汽车有浓厚的兴趣，但消费者需要汽车制造商以更有竞争力的价格提供更有吸引力的选择。”