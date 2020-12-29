进击的无晶圆厂：2020 销售额猛增 22%，市场占比创纪录

芯东西 12 月 29 日消息，知名分析机构 IC Insights 最新公布数据显示，无晶圆厂 IC 公司占全球 IC 市场的销售份额将在 2020 年创下 32.9% 的新纪录。

从下图可见，2020 年，无晶圆厂 IC 公司的销售额预计将猛增 22%，而 IDM IC 销售额仅增长 6%。今年也是过去十年间，无晶圆厂 IC 公司销售额同比增幅最高的一年。

这并不令人感到意外。无晶圆厂 IC 供应商和代工厂的年度市场增长之间存在相对密切的关系，但无晶圆厂 IC 公司与 IDM（集成设备制造商）IC 供应商的销售增长通常存在较大差异。

据 IC Insights 分析，从 2010 年到 2020 年，无晶圆厂 / 系统 IC 公司的总销售额将实现翻倍，从 635 亿美元增至 1300 亿美元；同期，IDM IC 公司的总销售额预计将仅增长 30%，从 2010 年的 2043 亿美元增长至 2020 年的 2657 亿美元。

考虑到无晶圆厂 / 系统 IC 供应商与 IDM 的年增长率之间存在典型差异，因此，除 2010 年、2015 年、2017 年、2018 年之外，无晶圆厂 / 系统 IC 公司占总 IC 市场的份额均有所增加，这并不稀奇。

2002 年，无晶圆厂 / 系统 IC 公司的销售额仅占整个 IC 市场的 13%。随着 2017 年和 2018 年内存市场飙升，无晶圆厂公司所占份额很小，在这两年中，无晶圆厂在整个 IC 市场中的份额都在下降。

然而，随着去年存储器市场显着疲软，这种情况发生了逆转，无晶圆厂在整个 IC 市场的份额在 2019 年增长了 3.9 个百分点，达到 29.7%。

IC Insights 认为，今年无晶圆厂 IC 公司的销售额预计将增长 22%，其中 AMD 销售额有望增长 28 亿美元，而 IDM 公司的 IC 销售额仅增长 6%。IC Insights 相信，无晶圆厂公司在全球 IC 市场的份额将在 2020 年创下 32.9% 的历史新高。

从长远来看，IC Insights 认为无晶圆厂 / 系统 IC 供应商以及为他们提供服务的代工厂商，将继续在整个 IC 行业格局中保持强大力量，预计它们在整体 IC 市场中所占的百分比仍将保持不变，未来五年最低达 30%。