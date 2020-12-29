除了植入木马，你的充电宝可能还在窃听你：受害人遍布全国

想象一下，你和闺蜜的悄悄话，和家人的谈话以及在工作会议中的发言，都被人偷听了。

这是什么恐怖的体验？

而且，这个窃听器非常隐蔽，一般人还发现不了，是不是更恐怖了。

据央视新闻报道，近日他们发现有人把充电宝搞成了窃听设备，既能定位又能窃听的那种。

甚至还搞出了一条窃听黑色产业链。

可怕可怕。

而这个用来窃听的设备，其实就是我们经常见到的 GPS 定位器。经过这群人的一番改装之后，这个 GPS 定位器不仅能定位，还可以远程录音。

此外，据央视记者亲身试验，这个录音的效果非常不错，不管说话的声音多大，就像打电话一样清晰…

目前受害者几乎遍布全国。

更让人吃惊的是，在某购物平台上搜一下，也不乏有各种卖定位充电宝、窃听充电宝的产品，甚至还可以 “私人定制”。

敢情这是合法可以公开售卖的吗？

如何实现窃听？

你可能还记得前段时间充电宝被曝出植入木马的事情。

这次的犯罪团伙手段可以说如法炮制。

他们不仅有上游的生产厂家，还有下游的销售代理在内的生产销售定位、窃听、偷拍设备。

俨然是一条完备的黑色产业链了。

这种既能窃听又能定位的设备原理其实也很简单。

只需要一块物联网芯片和一块可以用来供电的电池就够了。芯片负责接收卫星数据，然后再将数据传输回信号塔。

信号塔再将数据传输回服务器，由监控系统或使用者向服务器申请，就可以获得定位器所在的具体位置了。

值得注意的是，为了实现窃听目的，他们在这个芯片上还增加了一个微型麦克风。

具体效果如何呢？

央视新闻记者也进行了实验。

首先，他们在网上购买了一部具备定位和窃听功能的充电宝，里面除了一个充电宝和使用说明书以外，并没有其他多余的部件，另外，在这个充电宝上也没有任何品牌、生产批号等标识。

接着，按照使用说明书在手机上安装好 App ，打开 App，果然在上面就能实时观察车辆的行驶轨迹。

需要注意的是，这个充电宝还有一个自动录音的功能，即在设备有电的情况下，当手机 App 给他发送指令时，他就可以自动录音，自动录音会在 50 分贝以上自动开启，然后以 10 秒一段的录音进行上传，如果声音低于 50 分贝以下，那么就会自动关闭录音功能。

结果证实，不管被窃听者的声音是大还是小，监听到的声音就像跟对方打电话那么清楚。

那么，50 分贝什么概念？

据百度百科介绍，50 分贝相当于室内的普通谈话发出的音量。10 分贝大约是人刚刚能感觉到的声音；声音在 30 分贝左右时不会影响正常的生活和休息。

也就是说，50 分贝是我们自然交流的声音。

不得不说，这群人还是有两把刷子的。

针对什么人？

那么，这些设备针对什么人呢？普通用户会不会受到伤害呢？

央视新闻在调查过程中也邀请了网络安全专家万仁国来作了解答。

据他介绍，通过拆解内部的零件可以看出，这个集成模块主要由 GPS、Sim 卡和麦克风等部件组成，通过查询这个 Sim 卡所对应的号码发现，这张卡属于物联网的专用号段，主要用于物流公司、智能设备厂家等企业，并不面向个人用户。

比如，前段时间，北京有一家安防公司在开会的时候被人窃听了。于是这直接导致了竞标失败，可以说是损失非常惨重……

更为惊人的是，随着进一步调查，央视新闻记者发现了这伙犯罪团伙更大的 “搞钱秘密”。

经调查，目前各大电商平台上并没有限制定位窃听设备的售卖，而且很多商家还以 “定位、远程听音”等关键词为噱头来吸引眼球，甚至有的商家还能提供私人订制，把具有定位和窃听功能的芯片植入各种电子设备中。

当输入 “定位、远程听音”等关键词进行搜索后，电商平台中出现了大量相关的产品，这里面除了充电宝以外，手机充电插头、数据线等设备都变身成了定位窃听器。

这些原本售价只有几十元至百元的产品，在经过伪装植入定位窃听功能后，价格往往就会翻很多倍，一个充电宝卖 399 元，一个手机充电插头甚至卖到 709 元。

除了售卖成品以外，一些商家甚至还有所谓的 “私人订制”服务，就是用户把自己的物品寄给商家，由商家进行定位窃听芯片的植入安装。

经过这一系列操作，他们的影响范围已经扩展至全国了。

最终，警方从生产该设备的二级销售代理入手，一路追查到了负责运维后台网站的深圳某公司。今年 7 月，警方组织 80 余名警力赴深圳集中收网，捣毁生产销售犯罪窝点 3 个、运维网络平台 1 个，抓获犯罪嫌疑人 28 名，缴获定位、窃听设备 2000 余个，成功摧毁了包括生产销售定位、窃听、偷拍设备的网络黑色产业链条。

实在是让人毛骨悚然。

何止是充电宝，App 们的窃听往事已久

但其实，除了充电宝外，对我们的隐私最感兴趣的应该是那些 App 们。

今年 315 晚会上就曝光了多款手机 App 在趁我们不注意悄悄窃听。

例如，一些手机软件中的 SDK 插件存在没有经过用户许可、用户不知情的情况，偷偷窃取用户手机中的隐私信息，包括短信、通话记录、联系人等。

除了窃取电话号码、位置、通讯录这样的个人隐私，甚至通过菜谱、家长帮、动态壁纸等多款 App 窃取用户更加隐私的信息。

比如手机中的短信内容，“验证码是 XX，请勿告知他人……”用户如此重要而私密的短信内容都会被传送至第三方服务器。

而根据 第 44 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示我国手机网民规模达 8.47 亿，网民使用手机上网的比例达 99.1%。

手机 APP 已经成为人们日常生活使用的重要工具，据报告统计我国手机即时通信 App 用户规模已达 8.21 亿，占手机网民的 96.9%，其他类型的 App 使用人数也基本超过 6 亿。

难以想象，我们在使用 App 时让渡了多少自己的隐私。

不得不承认，人工智能发展到现在的这个阶段，不管是获取语音还是分析数据，都已经没那么大的难度了。厂商们只要想做，安插一个 “ 间谍 ” 在你的硬件设备里，就能获取到任何信息。

手机 App 如此，充电宝也是如此。

所以，无论是企业还是个人都应该对隐私报以重视的态度，从源头保护信息安全。

同时，法律也要进一步制定法规严格遏制。

毕竟，我们都不愿意变成透明人，不是吗？