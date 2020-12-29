儿子卖货爸爸买，DeepMind 亏损多年谷歌竟表示满意

智东西 12 月 29 日消息，英国工商局（UK’s Companies House）的数据显示，谷歌旗下的人工智能实验室 DeepMind 近两年营收呈上升趋势，尽管开销也有所增长，但其亏损有所缓和。谷歌对 DeepMind 的现状表示满意，但是这种状态真的能持续下去吗？

DeepMind 的营收额尽管有所增长，但其客户却只有谷歌一家。自家产品自家消费，就目前来看，DeepMind 专攻的顶尖 AI 技术的商业应用前景还尚不明朗。此外，由于专攻精尖技术，DeepMind 开展的项目往往花费高昂，有着较高的基础设施和员工成本。

即便如此，谷歌仍然表示对 DeepMind 的现状很满意。原因如何？DeepMind 未来又该何去何从？

01. 营收 “增加”：儿子卖货爸爸买？

上周，谷歌旗下人工智能实验室 DeepMind 实现巨大技术突破，成功使用 AI 预测蛋白质折叠过程。然而，有最新消息称，这家依靠尖端科技频频 “出圈”的 AI 公司每年仍然亏损数亿美元。

▲DeepMind 的 AlphaFold 项目使用 AI 技术预测蛋白质折叠过程

高科技公司处于亏损状态已是司空见惯。在高科技行业中，公司还未盈利就把投资者的钱 “烧光”的例子更是比比皆是。但是，DeepMind 并不是一家普通公司，它实质上是一个人工智能实验室，迫于生存压力才将自己重新定位成半商业机构。

虽然 DeepMind 母公司 Alphabet（也是 Google 的母公司）目前乐于为其支付高昂的 AI 研发账单，但这种状态并不一定可以持续下去。

DeepMind 向英国工商局公司注册处提交的年度报告显示，其去年营收从 2018 年的 1.03 亿英镑增加到 2019 年的 2.66 亿英镑，整体翻了一倍不止。不过，公司支出也跟着水涨船高，从 2018 年的 5.68 亿英镑上涨到到 2019 年的 7.17 亿英镑。

公司的整体亏损从 2018 年的 4.7 亿英镑增加到 2019 年的 4.77 亿英镑。乍看之下，这不是一个坏消息。 与往年相比，DeepMind 的收入正加速增长，亏损程度渐缓。

然而，该报告也指出了一些难以忽视的事实。

该文件提到 “其他集团企业的研发报酬营收”，这意味着 DeepMind 的主要客户其实是它的所有者。Alphabet 向 DeepMind 购买其 AI 研究成果和人才资源，来提升谷歌的服务质量和基础架构。

此前，谷歌还曾向 DeepMind 付费，帮助完成数据中心电网管理工作以及改善 AI 语音助手。

这也意味着，DeepMind 的 AI 技术尚无市场，即便有，其商用也离不开谷歌。

▲DeepMind 实验室 2016-2019 年间的营收和损失

02. 成本高昂：设施贵、人才贵

该文件还提到，成本增长 “主要与相关技术基础设施、员工成本等费用的增长有关。”

这点值得特别关注。DeepMind 的 “技术基础架构”的运行离不开谷歌的大型云服务及其特殊的 AI 芯片 TPU。而且，由于专攻深度强化学习，DeepMind 需要获取极其昂贵的计算资源。

比如，DeepMind 在 2019 年进行的一些项目，包括训练《星际争霸 2》和《雷神之锤 3》的 AI 系统，这两个项目的培训费用均达数百万美元。

▲DeepMind 研制的一款名为 AlphaStar 的 AI 体系，能够在即时战略游戏《星际争霸 2》中打败人类最强选手。

DeepMind 的一位发言人告诉媒体，该文件中提及的费用还包括 AlphaFold（该公司著名的蛋白质折叠 AI）的工作，其花费也相当高昂。

谷歌面向 DeepMind 提供云 AI 服务的具体收费尚没有更多说明，但这个费率很可能比平常价格低。这意味着，若没有谷歌的支持，该公司的支出还会高出许多。

员工成本也是一项大额支出。这些年参加机器学习课程的人尽管越来越多，但够格参与 DeepMind 专攻的尖端 AI 研究的科学家却非常稀少。据称，顶尖 AI 人才的薪水一般为七位数。

近年来，科技企业对深度学习及其商业应用的兴趣不断加深，随之而来的便是顶尖 AI 人才争夺战。这种激烈竞争带来了两种直接结果。

首先，供不应求导致 AI 科学家的薪水急剧上升。其次，许多 AI 科学家选择从薪资较少的学术机构跳槽到待遇丰厚的科技公司。

尽管仍有部分科学家坚守在普通科研岗位，但数量少之又少。大多数业内顶尖 AI 科学家目前都在大型公司从事（例如谷歌、脸书、亚马逊和微软）兼职或全职工作。

要是没有谷歌等大型科技公司的支持，DeepMind 这样的研究实验室将无力负担科学家的招聘费用。

因此，尽管 DeepMind 表现出缓慢扭转亏损的迹象，但其对谷歌财务资源及其云基础架构的依赖也越来越深。

03. 谷歌 “爸爸”发言：很满意

根据 DeepMind 的年度报告，谷歌爱尔兰控股无限公司（Alphabet 的投资部门之一）“免除了其公司间贷款和所有应计利息，共计 11 亿英镑的偿还义务。”

谷歌还向 DeepMind 提供书面保证，称其将 “在至少一年的时间内”继续向其提供足够的财务支持。

目前，谷歌似乎对 DeepMind 取得的进展感到满意，从谷歌和 Alphabet 高管的谈话中便可见一斑。

▲Alphabet 首席执行官 Sundar Pichai 对 DeepMind 实验室取得的进展表示满意

7 月，在季度收益电话会议中，Alphabet 首席执行官 Sundar Pichai 说：“我为公司目前在 AI 研发方面取得的进展感到非常高兴。对我而言，重要的事情是我们是一家最先进的公司，且独领风骚。我们的工程研发团队在谷歌和 DeepMind 取得了显著进展，我对此感到十分兴奋。”

04. 结语：DeepMind 遭遇身份危机：学术研究 or 商业开发？

不过，商业世界和科学研究发展的速度千差万别。

科学研究应以数十年为单位进行度量。目前商用的很多技术在上世纪七八十年代就已出炉。同理，如今 AI 大会上展示的许多前沿研究和技术，在未来几年内可能并不会进入大众市场。

按照最乐观的估计，离 DeepMind 实现通用人工智能（artificial general intelligence，简称 “AGI”）的最终目标，至少还需数十年的时间。

另一方面，股东和投资者的耐心却是以年、月来计量。一家公司若是不能在数年内实现盈利，或显示出转亏为盈的积极迹象，便会遭到投资者的抛弃。这两点目前 DeepMind 均未达标。因为 DeepMind 仅有谷歌一个客户，所以其增长难以量化，其专攻技术的商用前景也存在巨大的不确定性。

这就是 DeepMind 的困境所在。

从本质上讲，这是一个研究实验室，希望突破极限、促进科学发展，并确保 AI 技术的进步福泽千秋万代。但是，其所有者的目标却是打造能解决问题、能盈利的产品。

这两个目标无疑是相悖的，不断拉扯着 DeepMind：到底是保持科研本质？还是转型成为 AI 商业公司？DeepMind 在平衡科学研究和产品开发方面已经遭遇过不少麻烦。

不过，DeepMind 并不孤单。其隐性竞争对手、微软旗下实验室 OpenAI 也面临着相似的身份危机。究竟是坚持科研，还是转型成为盈利公司呢？

因此，尽管 DeepMind 尚且不用担心盈利问题，但随着它逐渐深入谷歌公司体系，DeepMind 应该深思发展计划以及学界 AI 研究的未来。

来源：VentureBeat