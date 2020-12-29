realme 锦鲤手机真机曝光：搭载骁龙 888，后壳印有大字标语

IT之家 12 月 29 日消息 realme 此前已经公布了旗下第一款骁龙 888 旗舰将名为 realme 锦鲤手机，这款手机也就是代号为 Race 的手机，现在该机的真机照已经在网上曝光。

图片显示，手机背面有着 “Dare to Leap”的大字标语。在该公司发布的以锦鲤为主题的官方预告海报中也可以看到这个口号，这也从侧面证实了图片的真实性。

图片还显示，该机的主传感器为 6400 万像素。所有这些规格都与 Realme Race 一致，据 Realme 副总裁徐起透露，Realme Race 将是一个新系列的开始，将使用骁龙 888 芯片。

不过，之前有图片显示，realme Race 将采用素皮后壳，并采用运动型喷漆。锦鲤照片显示，该机采用玻璃背板，或许会有两个不同的版本。

IT之家了解到，realme 锦鲤手机支持 Realme 全新的 125W UltraDART 快充，可以在 5 分钟内将 4000 毫安时的电池充满到 41%，20 分钟内充满到 100%。

爆料人士 @Geek_Cao 还提到了一款 Realme V15 机型，称该机将搭载联发科天玑 800U 5G 芯片组，支持 50W 快速有线充电，重量约为 176g。