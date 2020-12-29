没有人在意你的网易云年终总结

和去年一样，在距离 2021 还有不到一周的时间里，网易云音乐放出了年度总结报告。

又是被网易云强行总结的一年

在报告中用户可以看到 “这一年听了多少首歌”、“最爱的歌手”、“单曲循环最多的歌曲”、“最常听的歌曲风格”等内容。

而与往年不同的是，除了常规的总结外，今年用户还可以根据自己的喜好定制年度形象，定制完成后，可以查看春夏秋冬四季最爱的歌曲，报告末尾还能获得自己的 “年度形象”，生成自己的年度听歌视频。

虽然每年总结的形式不一样，但网易云似乎都离不开一个关键词——“情怀”。

数据显示，微博上，与 #网易云音乐年度总结# 相关的话题阅读量高达 5.8 亿，超过 34 万次讨论，一度冲上热搜榜前 5 的位置。微信上，一时间几乎所有人在朋友圈用这张报告总结过去的一年。

大家在社交网络分享着属于自己的 “音乐标签”，同时也等待着 “同好”来相认。

在互联网中，人们具有比以往更加强烈的自我表达需求，但自我表达是有门槛的，需要有足够彰显自我的素材，同时也需要恰当的表达方式。在此基础上，网易云音乐模式化的 “年度总结”则最大限度地降低了自我表达的难度，在从众心理的催化下，刷屏的歌单成为了颇具 “互联网仪式感”的活动。

为什么大家都爱搞 “年终总结”？

不止是网易云音乐，时下，年度账单已成为各大厂商年末的必备节目，以大数据为基础，总结用户的使用偏好、消费习惯等内容，伴以精心设计的插画、生动的动画效果和优美的 BGM，为用户生成画像或名片。如此个性化的年度总结，直接激发了用户的分享欲。

从去年来看，包括支付宝、微信、美团、网易云、招商银行在内的多家 app 均放出了年终总结。

短短几年间，从无到有，从少到众，互联网平台的各种花式年末盘点和总结，成为很多人新年期间必不可少的 “仪式感”之一。他们用网易云音乐年度歌单记录文艺品位，用支付宝年度账单记录生活轨迹，用豆瓣年终总结记录精神生活成果……

看着这些年终总结，人们可能才会意识到，这一年都干了什么，这一年的时间都去哪儿了。

在 “炫富、秀生活、晒品位”等原始欲望的驱使下，用户将这些数据传播至各个社交媒体，以此凸显自己的社会地位与消费能力。而这一次次的传播既提升了品牌的影响力又拉近与用户的距离。

由此可见，所谓的 “年终总结”归根到底其实是一场大型营销活动，也是一次为用户量身打造的 “私人订制”。它们选取了那些用户最愿意分享的内容进行呈现，从某种程度上来说，网易云等 app 总结的并不是你的 2020，而是它们为你设计的 2020。

或许不准确的年度总结层出不穷，但人们对此依然乐此不疲。

一场营销狂欢，认真你就输了

然而在年终总结刷屏的同时，也出现了不同的声音，有用户吐槽称：人类的悲欢并不相通，那些在朋友圈 “网抑云”的人，没有人会在意你的年终歌单。

受 “网抑云”的影响，在不少人看来，原本一年一度年总结歌单的关键词从 “情怀”变成了 “矫情”。

不知从何时开始，网易云音乐成了承载非主流 “文艺复兴”的平台，十多年前那波兴起于 QQ 空间的非主流文化似乎在这里找到了归宿。在用户不断的二次开发下，如今的 “网抑云”逐渐演变成流行于青年群体中带有一丝 “丧文化”色彩的流行梗。

针对 “网抑云”现象，今年 8 月 3 日，网易云音乐还专门推出 “云村评论治愈计划”，推出三大举措，规范云村环境。但即便如此，用户依然乐此不疲的称之为 “网抑云”。

事实上，无论是刷屏的年终总结还网友是热议的 “网抑云”现象，都体现了该音乐产品背后庞大的用户基础。

网易云音乐上线于 2013 年 4 月，上线两年用户数破 2 亿，2017 年 4 月破 3 亿，2017 年 11 月破 4 亿，截止到 2019 年注册用户数破 8 亿。

2019 年末，音乐被网易划分至创新业务板块中。

业绩方面，据网易 2020 年第一季度财报数据显示，公司第一季度净收入为 170.6 亿元人民币，同比增长 18%；净利润为 35.5 亿元人民币，同比增长近 30%。其中，网易云音乐净收入保持同比显著增长，付费会员数增加。这一板块的收入也直接拉动创新及其他业务板块净收入同比增加 28%，达到 30 亿元，占总营收比重为 17.6%。

往后两个季度的财报中，同样强调了网易云音乐重要的战略地位，二季度财报中表示，网易表示，公司创新业务和其他的环比季度增长主要来自于广告业务、严选以及网易云音乐的增长，年度的同比增长则主要来自于网易云音乐。

三季度财报中，网易同样没有公布网易云音乐的具体业绩数据，只是在财报电话会中表示，网易云音乐在朝着目标有序迈进，收入实现了同比增长，付费用户数、付费率显著提升。

虽然没有直接的数据来反映经营情况，但网易云近年来的发展速度可见一斑。

回过来再看这张年终歌单，事实上，对用户而言，具体听了多少歌曲，一首歌又单曲循环了多少次并不重要。对网易云而言，这也不过是一次绝佳的营销机会，我们无需在意那些被强行总结的一年，大数据也未必比我们更懂自己，毕竟，认真你就输了。