波音 737 Max 在美国重新投入商业运营，美国航空率先复飞

波音公司 737 Max 在美国重新投入商业运营，此前两次致命的坠机事故引发美国历史上最长的飞机停飞事件。

美国航空定于周二上午 10：32 投入一架 737 Max 8 飞机执行从迈阿密往返纽约拉瓜迪亚机场的航班任务。该公司总裁 Robert Isom 计划搭乘这两个航班。美国监管机构在要求对 Max 飞机的飞行控制电脑进行深入修改和其他更改后，上个月取消了该款飞机的飞行禁令。

对于波音公司而言，Max 复飞是该公司恢复因停飞事件和新冠病毒大流行而遭受重创的资产负债表努力的关键。Max 飞机占波音积压的飞机订单数量的大约 80%，并且是该公司在关键单走道客机市场上唯一的产品，这家美国飞机制造商在这一市场上落后于空中客车。

美国航空表示，没有迹象表明乘客试图避开 Max 飞机。

该公司发言人 Sarah Jantz 在电子邮件中表示，“Max 的预订量与其他飞机相仿，而且我们未看到有数据暗示乘客不想搭乘该款飞机。”

该飞机于本月早些时候恢复商业运营，当时巴西的 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA 开始使用 Max 飞机运营定期的国内航班。Aviation24.be 报道称，上周加拿大航空试飞的一架 Max 飞机遇到引擎问题，迫使机组人员紧急降落在美国亚利桑那州图森市。

美国西南航空是 Max 飞机的最大客户，该公司计划在明年将其投入运营。美国联合航空和阿拉斯加航空也如此打算。

Max 飞机在 2019 年 3 月停飞。在两次坠机事故中，共有 346 人死亡。