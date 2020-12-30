美股小幅收跌，阿里、拼多多大涨，激进投资者呼吁英特尔思变

图1：纳指跌 0.38%，报收 12850.22 点

北京时间 12 月 30 日消息，由于投资者担忧经济重启路径以及美国参议院是否会将疫情纾困支票金额由 600 美元上调至 2000 美元，今天美股小幅收跌。截至收盘，道指跌 68.3 点，跌幅为 0.22%，报收 30335.67 点；标普 500 指数跌 8.32 点，跌幅为 0.22%，报收 3727.04 点；纳指跌 49.2 点，跌幅为 0.38%，报收 12850.22 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数上涨：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 7：上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 8：下跌的其他国外科技股

图 9：激进投资者呼吁英特尔考虑其他战略选项，股价大涨近 5%

在有消息称激进投资者丹尼尔 · 勒布（Daniel Loeb）旗下对冲基金 Third Point 买进价值 10 亿美元的英特尔股票，并在促使它探索其他战略选择后，星期二英特尔股价出现上涨。据悉，勒布呼吁英特尔聘请一家投资顾问，帮助英特尔决定是继续作为一家综合设备制造商，还是应当剥离部分最近收购的资产。勒布表示，英特尔留住苹果、微软和亚马逊等客户，而非让它们将业务外包给海外代工厂商至关重要。由于市场领先地位受到 AMD、英伟达和台积电等对手蚕食，最近数年英特尔饱受诟病。目前英特尔市盈率约为 10 倍，远低于同行约 50 倍的市盈率。在星期二发表的一份声明中，英特尔称它 “欢迎所有投资者有关提高股东价值的建议”，期待与 Third Point 进一步的沟通。勒布致函英特尔董事长奥马尔 · 伊什拉克（Omar Ishrak）称，英特尔的衰落会带来国家安全担忧，“如果英特尔再不立即思变，我们担心美国在先进半导体供应链方面的优势会减小，迫使美国更多地依靠东亚地区厂商提供 PC、数据中心和关键基础设施所需要的芯片”。今天常规交易中，英特尔股价上涨 2.32 美元，涨幅为 4.93%，报收于 49.39 美元，盘中一度摸高 50.67 美元。

图 10：预计 Q4 交付量超过 18.1 万辆，分析师上调特斯拉目标股价

投资公司 Cowen 分析师杰弗里 · 奥斯本（Jeffrey Osborne）星期二发布投资报告，虽然维持对特斯拉股票的 “与大盘持平”评级，但将目标股价由 300 美元上调至 380 美元。由于电动汽车板块受到市场追捧，今年以来特斯拉股价已累计上涨 695%。特斯拉电动汽车产量超过其他任何一家公司。彭博社刊文称，奥斯本认为特斯拉第四季度出货量会相当强劲。有数据显示，12 月特斯拉在美国和欧洲市场的交付量均呈现加速增长态势。他预计，第四季度特斯拉交付量将达到 181500 辆，与他之前预期的 156500 辆相比提高 16%。晨星分析师大卫 · 威斯顿（David Whiston）看好特斯拉，但认为它被大幅高估，其公平价值合每股 306 美元。他本月发表报告称，“从长期来看，特斯拉有机会成为具有主导地位的电动汽车厂商，领先的自动驾驶汽车厂商，垂直整合的清洁能源公司，旗下既有发电，也有储能产品。但我们认为 2020 年代它的产品销量不会很高，特斯拉当前的产品计划，不意味着每个消费者都能如愿开上电动汽车，因为价格太高了。”