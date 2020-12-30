科技股和网络股大涨推动美股创历史新高，分析师称其将在 2021 年科面临考验

据报道，由于科技股估值过高，面临监管风险，加之超跌股反弹可能降低科技股的吸引力，迫使投资者纷纷评估来年的科技板块表现。

科技股和网络股大涨推动美国股指今年创下历史新高。标普道琼斯指数公司高级指数分析师霍华德 · 西尔弗布拉特（Howard Silverblatt）表示，截至 12 月 16 日，仅苹果、亚马逊和微软就为标普 500 指数今年 16.6%总收益贡献了一半以上。

在最近几周，科技股开始回调，原因是疫苗带来的经济复苏预期推动能源、金融、小盘股和其他原本受到冷遇的板块反弹。自从 11 月初宣布突破性疫苗数据以来，罗素 1000 指数上涨了 10%，而以科技股为主的罗素成长指数则上涨了 4%。

尽管目前尚不清楚市场主流风向的变化将持续多长时间，但这一转变凸显了投资者在过去十年所面临的困境。多年来，轻视科技股始终是失败的投资决策，而新冠疫情则令这一板块更加受益。

但是，由于科技股估值接近 16 年来的高点，引发了投资者对该行业脆弱性的担忧，尤其是如果美国经济重启，就有可能令价值股持续获得追捧。

Ally Invest 首席投资策略师林赛 · 贝尔（Lindsey Bell）说：“我认为投资者会继续持有科技股仓位，但是在新的一年里，不会有很多新资金涌入科技板块。”

在以市值加权的标准普尔 500 指数中，科技板块以及大型科技公司的股票（亚马逊，谷歌母公司 Alphabet 和 Facebook）占比约为 37%，因而对指数的波动和投资者的投资组合产生了影响。美国银行全球研究投研部的调查显示，基金经理已经连续第 8 个月将 “长期技术”列为市场上最拥挤的板块。

根据 Refinitiv 的 IBES 数据，科技股的预期市盈率为 26 倍，是为数不多预计在 2020 年实现利润增长的行业之一，但这类股票明年的涨幅预计为 14.2%，低于标普 500 指数成分股 23.2%的整体预期反弹幅度。

“我们仍然相信，过去几周出现的这种价值轮换确实会延续到 2021 年。”安联集团美国投资策略师莫纳 · 玛哈简（Mona Mahajan）说。

美国和欧洲监管机构为打压 Alphabet 和 Facebook 等公司的市场主导地位纷纷采取各种措施，这也成为该行业的另一个压力点。

但是，在经济增长缓慢和全球疫情蔓延的背景下，那些展现出韧性的企业仍将受到很多投资者的关注。实际上，近几个月来的不确定性激增反而令投资者继续涌入科技股。

“很少有哪个行业的增长能像科技行业一样稳定。”Adams Funds 投资公司 CEO 马克 · 托克尔（Mark Stoeckle）说，他的多元化股票基金的主要持股对象是微软、苹果和亚马逊。

Lipper 的数据显示，纳斯达克 100 指数以科技股为主，而跟踪该指数的 Invesco QQQ Trust 的资产本月达到了有记录以来的最高水平。

State Street Global Advisors 首席投资策略师迈克尔 · 阿隆（Michael Arone）预计，在 2021 年复苏之后，经济将恢复缓慢增长。

阿隆说：“这表明有机增长速度较高、现金流更充裕的企业将会受到追捧。”

就连喜欢其他板块的策略师也非常关注科技股。BMO Capital Markets 在 2021 年将科技股评级降至 “与大市持平”，但他们也建议投资者保持持仓，而不是抛售变现。

Natixis Investment Managers 全球市场战略主管埃斯蒂 · 德威克（Esty Dwek）说：“我认为我们不会抛弃科技公司，这些企业已成为我们生活中不可或缺的一部分。”