666，波士顿动力机器狗已经会跳舞了，网友直呼：我迫不及待想要拥有它

当你在和朋友跳舞时，突然出现一只波士顿机器狗，是什么感觉？

就像这样。

没错，你没看错。

我们熟悉的那只机器狗已经学会了更复杂的东西，它不仅能跑能跳，现在还学会了跳舞。

波士顿动力公司的 Atlas 和 Spot 机器人可以做很多事情：短跑、体操套路、跑酷、后翻、洗碗等复杂的工作。

但该公司最新的视频公布了波士顿机器人更为灵活的一面：他们已经开始会跳舞了。

在该公司展示的视频中，波士顿动力公司的一系列机器人——人形阿特拉斯、狗形的斑点和玩盒子的手柄都在一起，以一种跳跃的、协调的动作在一起跳舞，看起来却毫无违和感。

他们还给这一系列舞蹈设置了一个极为有爱的名字：“你爱我吗。”

当然，这并不是波士顿动力公司第一次展示其机器人的舞蹈技能：该公司在 2018 年展示了一段视频，介绍了它的 Spot 机器人在 “跳篮”。

最初的手柄主要是作为一个实验设计的，将波士顿动力公司的机器人技术 (通常用于两足或四足机器人)应用到一个有轮子的机器人上。

但新的视频把事情带到了另一个层次，该公司将波士顿机器狗带进了舞池：流畅的跑步、跳跃、洗牌和不同的动作都不在话下。

波士顿动力公司最近开始向任何公司出售现货模型，价格 $74，500 英镑。

网友看到这一消息也很兴奋。

一方面表示震惊：

这简直太不可思议了！

一方面表示很兴奋，想要迫不及待拥有它。

不过，需要补充的一点是：

波士顿动力公司 (Boston Dynamics)最近被韩国现代公司收购，后者以 11 亿 $ 的交易从软银收购了该机器人公司。

波士顿动力这家公司的创始人叫做马克 · 雷波特（Marc Raibert ）。这个名字可能很多人都不知道，但是相信在未来，或许他将成为在军事、运输、营救等领域对世界影响最大的人之一。

1949 年出生的雷波特，是一个不折不扣的学术派研发狂。如今，71 岁高龄的他依旧活跃在研发团队中，来完成他那个普通人看起来疯狂的梦想——将双足或四足机器人发展成为一种超自然状态，变成自然界的一种 “ 新生物” 。

1992 年，身为麻省理工大学教授的雷波特一手创办了波士顿动力这家公司。公司起初是为美国陆军提供作战、运输等机器人研究制造的企业，服务过包括美国国防高级研究计划局 (DARPA) 在内的很多军方机构，甚至还获得过国防部几千美元万的投资（用来研发 Big Dog ）。但是由于高昂的研发经费和难以实现商业化的尴尬状况，不得不在 2013 年投靠 Google ，收获了 30 亿美元的研发资金。

然而，这并没有阻止波士顿动力的 “ 烧钱” 能力，似乎跟造车新势力有的一拼，4 年时间，30 亿美元缩水至 10 亿美元。Google 不得不在 2017 年以 1 亿美元的身价出手给日本软银。

据了解，软银公司在过去的三年中，又向波士顿动力投入了数亿美元的资金，换来的可能只有软银老鹰棒球队的 “ 机器人应援团” 。