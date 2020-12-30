Bilibili Thailand 上线，B 站进入东南亚市场

中国弹幕视频网站哔哩哔哩（B 站）近期开通了泰语官方 Facebook 和 Twitter，并在 Google Play 上架一个独立版本的应用。

目前 Bilibili Thailand 官方 Twitter 尚未发布任何内容，不过 Facebook 账号已经开始运营。从 Facebook 和 Google Play 中的资料来看，Bilibili Thailand 的内容将以日本动画片为主，官方还在招募兼职日译泰翻译人员。

不过 Bilibili Thailand 好像还没有官网，招聘使用的邮箱也是 Gmail，除此之外的联系方式为 LINE。

B 站在 Google Play 上架的应用程序，B 站海外版应用采用与国内版本完全不同的浅蓝配色，正中间是 “小电视”形象。除了泰文，这款应用也能提供英文界面，这一点于爱奇艺海外版比较相似。应用开发者资料显示他们的办公室在中国香港九龙，用户以英文发表评论，开发人员则会以泰文回复。

和国内版本比较接近的是，Google Play 上架这款应用主打无广告、高画质体验，并且可以看到其中包含一个 3.99 到 174.99 美元的内购项目，应该也是和付费内容有关。

除了东南亚市场，Bilibili 也早已进入中国台湾，不过和爱奇艺、腾讯视频（WeTV）状况不太一样的是，Bilibili 中国台湾站可能是与中国大陆共用同一个网站和应用，所以中国大陆地区用户有时候也会在 B 站看到显示 “仅限台湾地区”的内容，在官方 Facebook 页面的宣传资料中，B 站应用的图标也是粉色的。