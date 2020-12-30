3498 元起，vivo X60 系列将于 1 月 8 日正式开售：蔡司 + 第二代微云台加持

IT之家12月30日消息 2020 年 12 月 29 日，vivo 最新的专业影像旗舰手机 X60 系列正式发布，vivo X60 售价 3498 元起，X60 Pro 售价 4498 元，搭载骁龙 888 的超大杯旗舰 vivo X60 Pro+ 将于 2021 年 1 月下旬发布。

发布会当日，vivo 宣布 X60 系列正式开启预售，目前已上架京东商城、天猫商城、vivo 官方商城等平台，将于 1 月 8 日将正式开售。

据官方介绍，vivo X60 系列最大的亮点就是将蔡司在光学领域的深厚积淀应用到该机的联合影像系统当中，结合 vivo 自身在移动产品生产制造方面的经验，共同打造了 X60 系列的成像素质，并且通过重新构建空间深度和光斑模型，X60 系列再现了经典蔡司 Biotar 镜头梦幻的旋转虚化效果。

IT之家了解到，vivo X60 系列首发搭载了 Exynos 1080 处理器，首发搭载 OriginOS，全系标配第二代微云台，采用 6.56 英寸 120Hz 高刷新率 COP 柔性屏，240Hz 触控采样率，机身厚度仅为 7.36mm，是 vivo 迄今为止最薄 5G 手机（X60 Pro 厚 7.59mm）。

同时，vivo X60 Pro 主摄利用 AOA 工艺实现 f/1.48 超大光圈的微云台主摄，进光量比上一代提升 16.8%。采用全新升级的第二代微云台稳定器，VIS 五轴视频防抖的效果再次提升，防抖⻆度是传统 OIS 防抖的 3 倍

vivo X60 系列多焦段系统均采用蔡司光学镜头，分别为 25mm 第二代微云台主摄镜头、50mm 专业人像镜头、16mm 广角微距镜头及 125mm 潜望式镜头。

配置和价格方面，vivo X60 提供 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB 三个配置版本可供选择，价格分别为 3498 元、3798 元和 3998 元；vivo X60 Pro 提供 12GB+256GB 配置，价格为 4498 元。

据 vivo 方面透露，vivo X60 系列手机已在 vivo 官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多、分期乐、唯品会、招商银行掌上生活、平安银行口袋商城、交通银行买单吧、vivo 体验店专卖店、vivo 终端各大门店等线上线下渠道开启预售。