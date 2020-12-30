农业无人车除草 ... 那些被机器「取代」的人去哪了

你可能注意到，在商场、海底捞等场所逛街吃饭的时候，会碰到向导机器人、送餐机器人。

越来越多的机器人正出现在我们的生活中，武汉大学发布的一项调查预测，到 2025 年，机械和机器人将取代中国 5% 的工人，从而导致某些工作岗位的消失。实际上，从人工智能、机器人开始进入主流视野，人们就开始担心有朝一日被机器取代。

曾经，富士康这样的大型工厂可以解决很多就业问题。比如 2010 年，富士康落户郑州的时候，一年时间就招聘了 13 万员工，而富士康最多曾在中国大陆雇佣 120 万工人。

而现在，他们在深圳研发出了「无人工厂」，通过部署在生产线的机器人，即便在没有灯的环境里，也可以 24 小时不间断生产手机、电器等设备。

当机器人、无人机、无人车进入某个领域后，原来的从业者，何去何从？

这个问题放在农业领域会更加特殊，因为至不需要机器来占领，农民自己本身就在渐渐退出这个行业。

一位长期观察农业的专业人士告诉极客公园，「目前中国农业从业人口的平均年龄在 60 岁左右。在江苏地区，农民普遍已经 70 岁了，北方可能在 50 多岁左右。人们宁可到城市打工、看大门，也不愿回去种地。老年人干不了，年轻人不愿干。」

因此，农业这个「内忧外患」的行业环境更能诠释，先进生产力与旧生产关系的矛盾：当无人机、无人车、无人农场的概念落地农村后，那些脱离了「土地」的人去哪了？

新职业的形成

根据十四五的规划，2035 年中国的城镇化率会达到 75%，而现在是 59.6%，也就是说还有 16% 的人口会从农村去到城市。越来越多的人离开农村、离开农业的时候，谁来种地生产粮食？

「未来农业一定是无人化的。」农业科技公司极飞科技联合创始人龚槚钦认为。

前不久，他们发布了一系列无人车、无人机、自动驾驶仪等智能硬件，能够完成播撒种子、割草、喷洒农药等动作，操作人员只要按下按钮，几乎就不需要再参与，机器会全自动完成作业。

「无人化」并不是真正的无人，而是人不再需要到农田里去，甚至转而坐到「办公室」里。53 岁的新疆农民老马，今年买了一架农业无人机，本来考虑过两年就不种地的，决心再干十年。无人机的自动化操作，大大降低了劳动强度，不再需要自己亲自走到地里去打药，让他可以相对轻松地管理 800 亩的棉花田。

根据公开数据，极飞在今年春耕作业量是过去 3 倍，大疆也比去年翻了两倍。但两者加在一起的作业覆盖面积，也只占现有耕地的 10%，这个市场依旧有巨大的增长空间。

「未来的土地在种植过程中会越来越标准化，使用更多的科技工具来种地，这是一个趋势。」极飞科技创始人彭斌说。

因为无人机的应用，过去几年已经诞生了数十万的无人机飞手。虽然这是个新兴职业，但也正随着农业数字化的进程在完成自身的迭代。彭斌介绍，国内很多职业的飞手正在转型成为农业服务专家。「单纯购买一台无人机喷洒农药这项工作越来越难做了。随着无人机系统的迭代，它可以通过数据来帮助用户了解农田的长势情况与喷洒情况，节约农药使用量。」

「不应仅当个飞手，而是农业服务的专家，可以提供完整的解决方案，带着农药、带着服务和技术帮助农民完成农田的喷洒。」彭斌透露，「保守地说，目前极飞有 3-5 成的飞手已经完成转型。」

极飞成立了一个学院，专门帮助传统农业从业者或其他行业的人掌握农业知识、操作无人设备，目前已经培训了 10 万多人。

他觉得，随着人口的减少，每个人负责的种植面积会越来越大，职业农民必然会诞生。「同样，像现在的抖音、快手，很多人通过直播卖农产品，这个（新兴）群体也会越来越多。」

另一家农业科技创业公司丰疆智能的副总裁姚远告诉极客公园（id：geekpark），「未来的农民可能会使用耕、种、管、收全系列的机器，他们可以借助后台的数据来进行管理。操作者并不需要在农业领域很专业，会操作电脑、系统就行。」也就是说，未来农民的工作内容里可能包含「数据分析」，农民转型为农业工人。

而当农业「工业化」之后，会有更多的人才进入其中。姚远举例了个例子，一个北大的博士毕业后，做了一个农场，做大米品牌，做灌装礼品，后来又投资了灌装的生产线，他觉得未来会有越多越多这样的人加入农业创业。

「随着智能农机的发展，农机的经销商也会慢慢转型，将农事服务放到自己手上，形成新的模式，真正意义上的农业服务公司就慢慢出来了。传统的农民可能会逐渐加入农业服务公司上班。」

新的财富分配规则

新职业诞生的背后，本质往往是财富链条的转移。

大学生毕业通常想去互联网、做电竞、做服务行业，但很少人愿意种地。龚槚钦认为，本质在于，过去的农业价值链分配不均，财富通常被渠道端和平台端获取了，但生产者却没赚到什么钱。

「前端种地的人没有办法真正跟消费者连接在一起。人们通常会相信一个品牌，去买它的东西，但没有办法单独相信一个农民，去买这个农民的东西。」

不过，更先进的数字化工具正在改写传统行业的旧规则——在电商、物流基础设施越来越发达的当下，农业从业者可以利用新的工具，让生产更加稳定、标准化，从而更容易地运营起自己的品牌。

「当农民有了数字化工具以后，他们反过来可以管理更多的地，并且通过物联网、区块链、大数据，把他们的生产过程全部跟城市的消费者绑定。这个时候价值链就往上游转移了，农民自己的品牌便有了更多的溢价能力。这个时候他们发现一个农民可以管更多的地，比他在城市里面送快递、送外卖要赚钱了，而且收入更稳定了，更多的人也就回到了农业。」

除了农业科技创业公司在生产端的发力，电商平台也意识到生产端的价值。阿里、拼多多、京东等近些年都投入了大笔资金在农业流通、生产环节的改造上。

其中，重新建立新的产业平衡机制、新的财富分配机制，是这场农业变革的重要特征。

比如，有电商平台曾提出的「新农商」模式，是通过联合当地政府，打造以新农人为创业带头人，工厂、代运营公司提供第三方服务，政府监督、平台扶持的新农商发展模式，以确保农户的核心利益。

在这个机制当中，电商平台在项目初期提供产业扶持和营销扶持；中期形成较为稳定的第三方「代服务」机制；后期则逐渐退出，合作社全权掌控，并由当地政府确保利益分配依规进行。

总结一下就是，通过打造产、销、研、加工一体化的现代化农业产业链系统，诞生新的商业模式，让农民逐渐打造自己的品牌，形成有利于农户的利益分配的格局。

姚远预测，「农机真正的实现智能化起码还需要 5 到 10 年，因为农机的大数据是个非常复杂的体系，它是一个生态的概念。」

而在农业智能化、价值链重构的过程中，龚槚钦认为，人们并不需要担心人被机器替代了怎么办。「我们真正要思考的是我们的教育体系和社会组织体系，怎么去培养更多的人来填补新的岗位。」