国药集团：新冠疫苗保护效力 79.34% ，已提交上市申请

IT之家12月30日消息 据北京生物制品研究所有限责任公司官网发布，国药集团中国生物经统计分析，新冠病毒灭活疫苗 Ⅲ 期临床试验期中分析数据结果显示：国药集团中国生物北京公司新冠病毒灭活疫苗接种后安全性良好，免疫程序两针接种后，疫苗组接种者均产生高滴度抗体，中和抗体阳转率为 99.52%，疫苗针对由新冠病毒感染引起的疾病的保护效力为 79.34%。

12 月 24 日，据国家药监局药审中心（ CDE ）显示，国药集团北京生物制品研究所的新型冠状病毒肺炎灭活疫苗（Vero 细胞）上市申请已获 CDE 受理。

IT之家获悉，近期，中国工程院院士钟南山表示，我们第一批疫苗要公布了，第一款、第二款很快要推出，很快就在中国要接种。我们除了严防死守以外，还要打疫苗，两条路才能解决问题。

针对大家关心的问题，中国疾控中心首席流行病学专家吴尊友表示，接种新冠疫苗后，产生的保护效果虽然不确定，但疫苗依然是人类控制新冠疫情最重要的技术措施。参考其他冠状病毒，自然感染后，抗体的有效保护期一般是 6~12 个月，也有人可能 3 个月后就查不到抗体了。因为个体之间存在差异，抗体的高与低、持续时间的长与短与感染者的年龄、感染时症状轻重、感染病毒量的多少等有关。