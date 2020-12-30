微软正在修复 Win10 删除用户存储密码 Bug

IT之家12月30日消息 外媒 Windows Latest 报道，今年 11 月，微软承认了一个 Bug，导致 Windows 10 无法记住 Chrome、Edge、OneDrive 和其他应用中的存储密码。这个问题似乎是随机发生的，并且发生在不同的应用程序上，这使得错误跟踪更加困难。

令人沮丧的 Windows 10 错误基本上阻止了应用程序记住帐户凭证。换句话说，受影响的用户在随意使用 PC 后必须重新输入用户名和密码。

有关该问题的报道最早出现在今年 4 月份，在下一次 Windows 10 累积更新中将得到修复，预计将在明年 2 月或 3 月份到来。

IT之家获悉，有用户透露，OneDrive、Outlook、微软 Edge、微软账户、谷歌账户、Chrome、Adobe CC 等应用的密码会被遗忘。

根据谷歌研究员 Tavis Ormandy 的说法，任务调度程序有时会将你保存在 LSASS 中的凭证丢失，而 LSASS 是用于 DPAPI 用户加密密钥的。结果，密码 / 凭证被随机忽略，用户被要求再次输入凭证。

微软已经发现了这个令人沮丧的 Bug 的永久性解决方案，该 Bug 阻止应用程序存储帐户凭证，目前该修复程序正在向 Windows Insider 项目测试人员推出。

“Windows 中的这一问题只影响到了相对较少的 S4U 任务用户，现在它已经在最新的 Windows 10 内测频道中得到了修复。”微软 Edge 项目经理 Eric Lawrence 写道。

据悉，该 Bug 还包括删除网页浏览器中的 cookies，将在下一个可选更新中面向广大用户修复，然后在 “星期二补丁”中面向所有设备推送。