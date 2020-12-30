为什么说未来十年可能是 ARM 架构的时代

ARM 架构已经成长了一段时间，最近正在进入转折期。

在 2000 年的时候，嵌入式系统公司 Lineo 的台式机运行的是 X86 架构，但出售的产品都是基于 MIPS 或者 RISC 架构芯片。几十年过去了，尽管 ARM 已经在移动设备和其他地方被广泛应用，但由于 X86 的市场地位似乎是不可超越的，许多人都忘记了 ARM。不过，如今我们的计算机行业已经得到全面发展，而最近的 X86 受到一定冲击。

最明显的一点是，苹果公司正在做出最大的努力，使其新的基于 ARM 的 M1 处理器变得普遍适用，不过相对整个 PC 市场而言，可能最终只有很少一部分消费者会拥有基于 ARM 的 Mac。相比之下，几乎每个人都会使用到基于 ARM 的移动设备或者是与由运行在 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud 上的基于 ARM 的计算实例应用程序提供支持的 Web 服务进行交互。

那么，现在是属于 ARM 架构的时代吗？答案显而易见。

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移动世界需要 ARM 架构

无论你是在手机上运行应用程序，还是在世界上最快的超级计算机上运行应用程序，都极有可能是基于 ARM 架构，最近种种迹象表明，未来将有更多的应用程序基于 ARM。多年来，ARM 将其体系结构许可给他人来建构芯片，已经拥有很多合作伙伴，如果英伟达以 400 亿美元收购 ARM 的交易成功，ARM 将拥有更多的合作伙伴。

英伟达花费了数十年的时间将其 GPU 市场扩展到通用应用程序中，这些应用程序已经在 ML/AI、高性能计算（HPC）等领域找到了合适的合作伙伴。正如 PhoneGap 联合创始人 Dave Johnson 强调的那样，现在英伟达正在收购 ARM，不久的将来将会有更多类似于 M1 这样基于 ARM 的 SoC。

这将是 ARM 崛起的完美机会，Apache 软件基金会成员 Justin Erenkrantz 称，ARM 在未来十年崛起不可避免。

这主要是因为世界正在变得越来越移动，从一开始就设计出出色的具有移动性能的芯片则更可能成为赢家，尽管 X86 仍然可以在原始功率上取胜，但这并不一定是消费者，尤其是手机和笔记本电脑用户所需要的东西。基于 ARM 的芯片可以提供更好的电池寿命，更低功耗的运行和更低的价格。另外在速度方面，也已经开始追上甚至超过 x86，正如 AWS 推出的 Gracition2 EC2 实例所暗示的那样。

所有的这些都将对 x86 现有用户不友好，但对于开发人员而言却恰好相反。

ARM 架构可能接管服务器市场

一年前 Linux 内核首要架构师 Linus Torvalds 提出应该打消让 ARM 架构接管服务器市场的想法，原因是云厂商如果使用 X86 架构，还需要提供 x86 云托管，以此赚取更多的利润，而 ARM 的利润更低。ARM 在云和其他地方独占鳌头的关键可能要归结于它在开发人员用来构建其应用程序的机器上的普及程度。

如今是需要在云中运行 ARM 的时候了，正如 Torvalds 在一封电子邮件采访中对 Steven J. Vaughan-Nichols 所说的那样，“我的观点并不是 ARM 无法在服务器领域取得成功，而是为了让 ARM 能够在服务器领域做到这一点，需要拥有足够合适的开发工具。”

这是有道理的，尽管相对而言很少有开发人员能够很快地运行苹果公司的 M1 处理器，但是大多数应用程序不再在笔记本电脑上运行，而是在移动设备上运行，且几乎所有这些应用程序都已经成功在 ARM 上运行。即使是那些针对笔记本电脑进行了优化的应用程序，也受益于 ARM 的可定制化优势。例如，苹果公司可以通过以 Intel 的 X86 根本无法实现的方式对 ARM 进行以 ML 为中心的应用程序的调整。

我们会在可预见的未来看到 X86 的部署吗？当然会。但是 ARM 将在未来十年的计算中扮演越来越重要的角色，如果快进到 2030 年，很可能整个计算领域将看起来完全不同。