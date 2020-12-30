长城 2022 高端车型搭载高通骁龙 Ride 平台

长城汽车股份有限公司与高通技术公司今日宣布双方在自动驾驶领域达成合作，长城汽车将率先采用高通 Snapdragon Ride 平台，打造先进的高算力智能驾驶系统——长城汽车咖啡智驾系统，并在 2022 年量产的长城汽车高端车型中采用。长城汽车是国内首批采用高通 Snapdragon Ride 平台的整车厂商，双方不断扩展的合作关系将助力加速自动驾驶商用落地，并打造满足未来智慧出行场景的全新驾乘体验。

Snapdragon Ride 平台是汽车行业最先进且可扩展的开放自动驾驶解决方案之一，旨在面向不同级别的自动驾驶（AD）和先进驾驶辅助系统（ADAS）应用场景的复杂需求，通过兼具高性能和高能效的硬件、领先的 AI 技术及开创性的自动驾驶软件栈，为多层级车型带来颇具经济效益且高能效的完整系统级解决方案。Snapdragon Ride 平台采用可扩展且模块化的高性能异构多核 CPU、高能效 AI 与计算机视觉引擎，以及先进的 GPU，可支持多个等级自动驾驶场景并提供领先的散热效率。

基于 Snapdragon Ride 平台开发的长城汽车全新咖啡智驾系统将通过其卓越的计算能力和业界领先的能效带来先进的计算性能。长城汽车咖啡智驾系统可支持多个高清摄像头，借助多源异构传感器为用户提供 L2 + 级别和 L3 级别的智能驾驶功能。此外，通过搭配两个标准大算力平台的升级方案，该智能驾驶平台算力可达 700+TOPS，为实现 L4/L5 级别或更复杂的全场景自动驾驶能力预留充足的硬件能力和算力冗余。

高通销售及业务拓展副总裁羡磊表示：“长城汽车与高通技术公司在多个技术领域拥有长期深入的合作关系。Snapdragon Ride 平台集成了高通在计算、人工智能、连接和安全等多个领域的深厚技术积累，并面向严格的汽车安全而设计。我们非常高兴能够通过该解决方案支持长城汽车的技术创新，打造面向多级别自动驾驶场景的下一代高端车型。”

长城汽车智能驾驶负责人张凯表示：“AI 时代数据的爆发带来了对数据处理吞吐率及计算力的巨大需求，得益于 Snapdragon Ride 平台带来的强大运算能力和可扩展性，长城汽车将在未来车型上实现辅助驾驶到高级自动驾驶的全功能、多场景的覆盖，通过先进的自动驾驶技术，充分赋能长城汽车从汽车制造商到‘全球化科技出行公司’的转型。”