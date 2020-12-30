佳能云台相机专利曝光：可换镜头设计，将与大疆竞争

IT之家12月30日消息 据外媒 newsshooter 消息，佳能最新的一款云台相机专利在日本通过申请。这款设备有着人体工程学手柄，云台搭载可换镜头的相机部件，屏幕与相机分离，位于手柄。这种设计与大疆灵眸 OSMO 系列云台相机类似，只不过佳能的相机部分体积非常大，如微单相机一般采用可换镜头的设计。

这项专利展现了非常多的信息。下图可见，相机部分能够实现非常大的俯仰调整，使用者可以方便切换到自拍模式。同时，显示屏、手柄也经过设计，避免与相机镜头冲突。

根据专利描述，这款产品支持 USM 超声波马达的镜头，可以切换手动 / 自动对焦。相机系统有着陀螺仪、加速度传感器，CMOS 传感器具备低通滤镜。但是专利中并没有展现出此款相机使用的 CMOS 尺寸以及镜头卡口类型。

此前的运动相机、手持云台相机均为广角定焦镜头设计，包括大疆灵眸 OSMO 口袋云台相机。佳能的这项专利表示，可以支持变焦镜头，并且能够实现如卡片机、摄像机的电动变焦功能，用户通过手柄即可操作。不过目前的佳能微单镜头并不具备变焦马达，预计佳能将为这款产品设计全新的镜头。

IT之家还了解到，这款相机还配备有热靴接口，专利中还描述，支持搭载小型麦克风以及补光灯。

大疆目前有两款云台相机产品，最新的产品为 Pocket 2。这款云台相机有着 6400 万像素摄像头，支持 4K/60fps 视频录制，三轴机械云台，传感器升级到 1/1.7 英寸大底，有丰富的配件可以选择。目前大疆 Pocket 2 单机售价 2499 元。