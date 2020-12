十五岁的 360 和五十岁的周鸿祎，变了

2020 年,很多互联网公司都度过了自己的周年庆。比如二十周岁的百度,十五周岁的 360,十周岁的小米、知乎和美团。

360 的周年庆相对低调,聚焦内部,围绕员工,从外部几乎看不到太多大动作。

不过从最近 360 公开的周年庆活动视频里,我们却发现了十五年的 360 和今年五十岁的周鸿祎有一些新变化。

人们想念的那位「周红衣」,那个战斗精神爆棚的热血公司,正在重新定义自己。

如果让员工来定义下 360

刚一进 360 公司的大门,视野里出现的是「为人民服务」几个大字。这样一家公司的周年庆上,居然搞出了一个出人意料的活动:员工脱口秀。

在这场名为《三好生来了》的内部活动里,平日随便往台上一站就可以连续讲上几小时的周鸿祎竟然并没有出现。他甚至并不知道大家会说什么,只有在结束后才能看活动的录像。

参与脱口秀演讲的人,有商务销售、产品经理,有刚进公司的新人,也有多年的老员工,还有一些外部过来的白帽黑客,他们是 360 的粉丝和用户。

在这里你可以听到很多对 360 的小吐槽和小骄傲。比如第 97 号员工张经纬,他说这辈子都很难忘记刚入职就被拉进山里打真人 CS,还被周鸿祎拿一把彩弹枪扫射。他觉得这辈子都没见过这样的老板。

这显然很符合外界对周鸿祎的印象。不过可能只有张经纬这样和周鸿祎工作过 10 多年的人,才能体会到拥有一个「战斗精神爆棚」的老板,到底意味着什么。

张经纬引用了二战一段经典语录来解释:「三十年后,当你坐在壁炉边,你膝盖上的孙子问你:『爷爷你在那场伟大的第二次世界大战期间都干了什么?』你不用尴尬地咳嗽一声,吞吞吐吐地说:『这个,你爷爷在路易斯安那州铲粪。』不,先生们,你可以直视他的眼睛说:『孩子,你爷爷当时正和伟大的第三集团军,还有该死的乔治 · 巴顿并肩作战!』」

显然,360 过去十五年对网络安全领域的革命、对业界巨头的挑战,都是这家公司给社会留下的「痕迹」。参与其中,是他这个老员工的「小骄傲」。

360 儿童手表的产品负责人孙浩则讲了一个令人忍俊不禁的故事。他当年做儿童产品的时候,居然被周鸿祎催着生娃。老板的逻辑也令他无法反驳——「你自己都不是自己产品的典型用户,怎么做好产品?你要是再没有孩子,就不要做儿童手表了。」后来孙浩的确有了孩子,他的孩子也「义不容辞」地成了自己产品的「回归测试集」。

孙浩觉得自己在 360 学到最重要的东西,就是周鸿祎这个「中国最好的产品经理之一」的较劲。显然周鸿祎没少在公司内部「虐」年轻的产品人,这种「虐」最后形成了 360 产品文化,并且一直在传承。

360 工业互联网安全研究院张建新,则透露了 360 最近很大的变化。自从 360 把未来业务发展重心定义在「新安全时代的政企安全」,公司就在快速变化,从 To C 到 To B,变化大到令很多员工措不及防。尤其 To B 是一个漫长且艰难的领域,很多时候外界无法在短期内看到明确的大进展。然而他觉得,一个成立了十五年的公司还有这个「韧性」做改变,反而是让自己愿意继续和公司走下去的原因。

看得出来,360 在安全领域的新定位,实现起来远比说逻辑更加复杂。周鸿祎最近两年基本上只要出来说话,就是在讲「大安全时代的新网络安全」。因为很难做,很少有企业跟进这个领域,但从员工的讲述里,可以看到 360 是「横下一条心」要做好这件事。

这是第一次,外界可以从员工视角看到他们如何定义 360,这是个有趣的变化。过去,周鸿祎就是定义公司的人,他是最大的英雄。但这次让员工来定义 360 的「骄傲」和「目标」,对公司而言意味深长。

毕竟,新一代的员工越来越多,360 自己的产品文化、战斗文化需要传承,但也有很多从组织层面要建立的新气质,需要从下往上的解放一下。

据说周鸿祎后来看到这些脱口秀的时候,从头乐到尾,不仅没挑毛病,还表示要给参与的人发红包。这或许是十五岁的 360 在组织文化上发生变化的一个明确信号。

周鸿祎:从向外到向内,从「之一」到「唯一」

五十岁的周鸿祎这些年明显低调了很多,红衣大炮越来越像「红衣大叔」,锋芒内敛了不少。很多人觉得这是因为 360 不在互联网第一阵营了,也有人认为是因为 360 的业务重点放到「政企安全」之后,必须收敛一些。

但五十岁的周鸿祎自己的世界观是不是有了变化?这一直是个令人好奇的问题。

这次 360 的内部脱口秀专门安排了周鸿祎后来观看,并且录制了他看之后的反应和自己的感想。他也确实说了一些之前没说过的思考。

有意思的是,周鸿祎更多聊的是公司的组织、文化、产品精神等向内的东西,甚至他一直非常认同的战斗精神,也由「向外」的竞争,变成了向内的「较真」。

「没有一种战斗精神的话,你不可能做好网络安全。如果你是用一个带货的思维、做商业的思维去看网络安全,最后你把网络安全做成一个完全卖货的生意,最终你就把网络安全这个行业想错了,因为网络安全最核心的是要在攻防视角、对抗的角度能够战胜攻击者,替社会、用户解决问题,这才是最重要的。」周鸿祎不断强调要在这个问题上和自己「战斗」,这样才能真的把事情做对。

在科技互联网领域曾经沧海的周鸿祎,在 360 的十五周年活动上也讲述了一些自己未来的梦想。「我们想为网络空间打造一个『预警机』。未来 5 到 10 年,我觉得整个人类都在彻底数字化,等于是重新塑造、定义了整个网络安全。我觉得再去卖一点传统安全产品,肯定不能解决全部的问题。」

周鸿祎觉得,他已经不像当年,觉得很多事情都想干,他更清楚有些东西是自己的使命,应该去做到最好。网络安全领域面对时代的变化,360 的积累最多,技术厚度最大,360 不做好,才是「没有回应这个时代的召唤」。这个时候不应该做很多「之一」,而是去成为「唯一」。他认为这样的公司才更有存在的意义。

除了对公司的梦想在改变,周鸿祎也回应了如何看待自己五十岁的问题。

「不装、不端、有点二,我觉得这岁数这样就挺好。你不要把自己端着,不要觉得自己很成功,也不要不懂装懂,要真的觉得自己什么都不懂,对所有的东西继续保持探索精神,你不要觉得自己四十不惑,也不要觉得自己五十已经知天命了。所谓四十不惑、五十知天命那是人类平均寿命四、五十岁留下来的。等于说别折腾了,放弃了进步和发展,安于天命了。」

「你看任正非 47 岁才创业,有很多 50 岁的人还雄心勃勃地要去学一门技术,有的人还要去上大学,我觉得这才是生命的活力。」

看得出来,周鸿祎对于变化这件事没有什么顾忌,对于未来依旧心气很足。这可能也从侧面印证,人民想念的那个「周红衣」不会再回来了。但他会在新的时代,找到新的目标,持续打磨一个他觉得有独特价值的事情。