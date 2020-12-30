“大家伙”：荣耀智慧屏 X1 75 英寸新品官宣

IT之家 12 月 30 日消息 这或许是新荣耀独立后官宣的首款 “大”产品。今日，荣耀智慧生活官微发布了一张荣耀智慧屏 X1 系列新品的预热海报。从海报内容来看，这次新品尺寸拓展到了 75 英寸，产品定位 “更大”、“更美”、“更智慧”。结合此前荣耀智慧屏 X1 系列的市场表现，我们不难猜出荣耀智慧屏 X1 系列新品除了尺寸更大，在外观设计上或许会更具 “美感”，并且在智慧功能上将迎来全新升级。

值得一提的是，这款产品此前就已经在电商平台上线开启预约，并且有不少用户开始抢先预约。

荣耀智慧屏目前分为标准版、Pro 版和 X1 系列，在尺寸上主要聚焦于 50/55/65 英寸。而这次荣耀智慧屏 X1 系列新品则是在尺寸上进一步上探，背后动机不得不引发用户联想。荣耀智慧屏 X1 系列推出 75 英寸或许代表着荣耀将迎来全产品线升级，进一步促成立体产品生态的形成。

从大屏行业角度来看，新荣耀也迫切需要布局大尺寸位段产品。据奥维云网（AVC）表示，“2021 年彩电行业大尺寸化进程继续，65 英寸和 75 英寸产品市场份额保持增长，预计分别增长 2.6% 和 1.8%；2021 年中国彩电市场平均尺寸将增加至 53.1 英寸，与 2020 年相比增长 1.9 英寸，大尺寸化进程的速度加快。”在此趋势下，用户生活升级必然寻求大屏产品，而荣耀此时切入大屏市场有助于夯实布局立体产品生态的道路。而且新荣耀的独立也带来更广阔的发展空间，面临品牌升级和行业发展，荣耀智慧屏有了进一步的上探动力。

IT之家了解到，目前官方并没有曝光荣耀智慧屏 X1 75 英寸的更多细节，值得注意的是，此前有媒体爆料荣耀即将发布 V40，结合官宣事件，我们可以推测这两款新品可能同时发布。