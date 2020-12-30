《使命召唤手游》体验：打击感出色

只要你打开各大应用的首页，一定能看到《使命召唤手游》的广告。作为知名IP的手游移植版，腾讯对它给予了厚望，但由于审批问题一直未能成行。如今《使命召唤手游》国服终于姗姗来迟，它取得的成绩也没有让腾讯失望，推出近一周，《使命召唤手游》保持了游戏榜第一，畅销榜第四的好成绩，成为了新的现金牛。

不过在此前的文章《“使命召唤手游”下一步该如何吸纳大盘用户？》中，小雷曾唱了一次反调。作为一款略显“硬核”的游戏，《使命召唤手游》若想破圈，必须要在社交和竞技方向上做出平衡，不能只靠砸钱宣传，腾讯想必也不希望《使命召唤手游》成为一款小众竞品。

但今天，小雷将从一个玩家的角度，向各位真诚地安利这款游戏，《使命召唤手游》你不应该错过。

顶级的大众FPS手游

在说《使命召唤手游》的素质之前，小雷要先揭开大众的一个成见：尽管《使命召唤手游》离不开“搓玻璃”的本质，但FPS手游一直不缺相当专业且死忠的玩家群体，现代战争6、对峙2、子弹力量等长盛不衰的射击游戏也不断告诉世人，FPS手游也能做得很硬核。

从定位来说，《使命召唤手游》是一款面向大众，而非自身射击爱好者的作品，但从正式推出至今的口碑来看，它的素质也得到了一贯挑剔的手游FPS玩家的认可。要知道，一款大众向游戏若能得到小众高端玩家的首肯而不是鄙视，是一个多么难得的事情。

小雷认为，《使命召唤手游》的优势有三，其一是超高的端游还原性，熟悉《使命召唤》对战模式的玩家，在游玩手游版时一定会有种既视感，这也是为何腾讯选择和动视暴雪合作的原因之一：在欧美市场，《使命召唤》四个字就是金字招牌，尤其在PUBG的成功之后，腾讯对IP移植这一套路无疑驾轻就熟，在国内市场，《使命召唤》也是少有的受大众认可的欧美游戏IP。

不过空有IP自然是没用的，《使命召唤手游》成功的原因之二，在于画面的精致性超乎以往。和此前的FPS手游相比，《使命召唤手游》无疑可以称作“次世代”画面，画面优秀能带来很高的路人缘。

第三个原因就是《使命召唤手游》出色的细节。在游玩过程中，其枪械装弹、射击手感都比《和平精英》的“够用就好”强出了太多，尤其在声音方面，天美工作室运用了诸多空间音频特性，做到了在不同材质、空间下的不同反射声，将手机的射击体验带到了前所未有的高度。

既然《使命召唤手游》的画面如此强悍，那么它会不会和九月份的《原神》一样，成为旗舰机的噩梦？小雷在实际体验后表示，大家可以放宽心，在高通骁龙865平台上，《使命召唤手游》它可以做到完美的满60Hz运行（国服尚未开放高帧率），而在荣耀30 Pro+上，它已经可以支持90Hz的刷新率。

但对于iPhone玩家来说，若想畅玩可能就没那么轻松了。在iPhone 12上，由于主板堆叠产生的散热不佳问题，iPhone会在50-60帧之间浮动，在长时间游玩之后，甚至会出现可感知的掉帧问题。这个时候你就知道，该让手机歇一歇了。虽然《使命召唤手游》在iOS平台体验不好，但小雷认为责任并不在天美一方。

国区有何特别？

作为一个前加拿大服、美服和台服玩家，小雷可以负责任的讲，国区版本的《使命召唤手游》和国际版并没有太大区别。由于国际服已经推出一年有余，更新后的国服也因此改掉了很多原先不合理的设定，例如最终击杀画面无法跳过的问题，国服版本都不会碰到。

不过在“和谐”方面，国服也确实做出了一定让步。在国际服版本里，人被击杀的画面是喜闻乐见的红血，也有完整的受伤特效，这些在国服都被变成了简单粗暴的爆炸画面，不过比《和平精英》的闪光特效来说倒是自然了不少。至于僵尸模式，小雷本来就没指望它能过审。

除了和谐，国服最大的遗憾在于吃鸡模式（生存模式）的阉割。虽然吃鸡模式在先前的国服测试版可以正常体验，但由于商业或技术上的原因，它并没有在国服正式版上推出。相较于《和平精英》的玩法，《使命召唤手游》不仅射击手感更好，对于组队技能的搭配也更加成熟，如今《和平精英》的不少玩法（如狗牌复活、军备升级），其实有不少参考了《使命召唤》的设定。

除了游戏玩法外，国区也明显加快了运营速度，开始向国际服的版本靠拢。国服第一赛季的奖励堪称丰厚，有些奖励甚至已经快进到了国际服的第五赛季。毕竟国际服现在已经有了一些新地图，国服想要加速也无可厚非，只不过对于分数党来说，可能就不那么好受了。

虽说《使命召唤手游》有着不少“国服特色”，但千言万语比不上一句延迟低。在小雷的试玩过程中，国服的延迟始终能保持在30ms左右，相较于美服（100ms）、和台服（50ms）的高延迟，国服在稳定上显然要胜过不少。要知道，国际服由于锁区的缘故，让不少常见的梯子折戟沉沙，只能用特定加速器解决问题。

一款舒服的FPS手游

从小雷这几天的试玩来看，《使命召唤手游》国服依然保持了国际服的特色：竞技模式上限高，但也能让人享受快乐。相较于《和平精英》，《使命召唤手游》的设计体验优秀到爆表，在大众和小众间取得了非常完美的平衡。

可以说，只要天美工作室紧跟在《使命召唤手游》在国外的运营策略，不重蹈CODOL的覆辙，并做好反外挂工作的话，它在国内的成功指日可待。小雷也十分希望《使命召唤》这一经典IP，能够借助手游的力量焕发第二春。