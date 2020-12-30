CES 2021 最强前瞻出炉：顶级科技盛会都有啥看点

受海外疫情，尤其是美国的疫情影响，有着超过半世纪历史的消费电子展（CES）此前宣布将取消 2021 年的线下展览，并将整个 CES 2021 改为线上举办。考虑到 2020 年 CES、MWC、IFA 与 Computex 四大「数码展」中只有 CES 与 IFA 能如期举办，接下来的 CES 2021 也很有可能会成为「信息量最大」的一届展会。

而且不同于专精某一特定领域的 IFA 或者 MWC，CES 几乎覆盖了整个电子消费行业，从手机、耳机等小玩意到冰箱、洗衣机这些大家伙，甚至是汽车飞机、游艇这种庞然大物，我们都能在 CES 中看到相关的展示；再加上改为线上展览后 CES 2021 可以脱离场馆的限制，想必也会是近年来最精彩的一次 CES。

为了承担起肩上的重任，今年的 CES 采用了全新的形式，将整个展览划分为「5G」「智能城市」「数字医疗」与「智能交通」四大重点，并针对各领域巨头提供专门的展示空间。那么在如此隆重的 CES 2021 上，我们又能哪些新技术呢？

5G

手机

显然，5G 依旧会是 2021 年手机市场的其中一个核心。在过去的 2020 年，几乎所有手机品牌都采取了更激进的产品策略，将工作重点从「巩固市场」放到了「开拓疆域」上。但根据市场反馈来看，一昧的市场开拓策略似乎遇到了瓶颈：除了苹果在多年「挤牙膏」后用 ID 换代与 5G 刺激了市场外，其他品牌的市场表现都相对平缓。我的意思不是说他们「叫好不叫座」，只是从销量上看，更多的消费者还是选择「下一台一定支持」。

因此，在我看来，2021 年的手机市场可能会放缓对手机形态的探索，并将研发重心放到像 5G、相机、电池、软件生态这些可以「快速部署市场」的方面：比如 5G 技术员的具体应用、更好的相机技术与算法或密度更高、充电更快的电池技术。而且考虑到 MWC 2021 已经推迟到 6 月底举行，CES 2021 可能是手机品牌上半年集体亮相的最好时机。换句话说，明年的手机市场很可能会「放弃画饼，走向实战」。

根据往年的惯例，苹果不会在 CES 期间设展；将于年初举行发布会的三星在 CES 上更多地也是专注于家电领域，手机与电脑业务通常都不会是重点。但下一代 vivo APEX 将引领怎样的变革？范围更大的无线充电技术能否改变大众对无线充电的认知？新一代的屏下摄像头技术又能否带来更完美的全面屏？在明年的 CES 2021 上，我们都能找到答案。

平板与电脑

2020 年平板电脑的「兴起」在我看来纯属意外：尽管各品牌都在探索平板电脑的新功能与新形态，但从消费者反映来看，大家依旧把它当成是一个简单的视频播放设备，所谓「生产力」依旧停留在苹果与三星的视频广告中。

为了改变平板电脑在消费者脑海中的既定印象，CES 2021 上我们可能会看到更多关于「平板与笔记本融合」的产品：苹果已经证明了 ARM 芯片在移动设备中的性能，微软与高通此前也已经发布了适用于 ARM 架构的 Windows 与专为 Windows 打造的 ARM 芯片。在 Android 平板电脑竞争力微弱与 X86 笔记本电脑产能不足的前提下，2021 年很可能会是「WinARM 二合一设备」弯道超车的一年。

除了移动设备，AMD、NVIDIA 在 CES 2021 上也有着重磅消息宣布：

尽管 AMD 已经「放弃」了 X590 芯片组的计划，但根据最初的四年时间规划，AM4 很可能已经来到生命的终点。而在 1 月 12 日的主题演讲中，「苏妈」很可能会公布传闻中的 AM5 与下一代 600 系芯片组。显卡方面，考虑到 6000 系才发布不久，新产品很可能会是第二张采用 RDNA 的 Vega 显卡。

英伟达方面则宣布会由 NVIDIA GeForce 事业部高级副总裁主讲「GeForce RTX: Game On」活动。考虑到现有的 RTX 版图，我们有望在明年的 CES 上看到 RTX3060 与其他中阶甜品级显卡，同时移动端的 RTX30 系显卡也会一同在 CES 2021 登场。

智能设备

在智能设备的浪潮下，各大品牌都希望将我们将全屋家电统统介接入自己的智能家居系统中，并联合其他品牌扩展自己的内容生态。但除了生态上的变化，因显示领域的技术升级，CES 2021 上我们有望见到采用 Micro LED 的 8K 电视产品。

智能城市

智能城市方面，除了老生常谈的绿色城市与智能城市，CES 2021 上我们很可能还能看到面向疫情管控领域的智能城市应用。比如将智能城市与数字医疗相结合，通过机器学习来调整对不同区域的风险调控，并通过数字化的追溯方式对潜在密切接触者进行排查。尽管技术先行，但在我看来，因执行力度、地方政策与个人数据收集的问题，这类追溯系统在海外地区「画饼」几率非常高，几乎没有落地的可能。

数字医疗

除了用于疾病防控外，远程医疗、AI 诊断与智能复健也同样是 CES 2021 上的潜在亮点。这里的远程医疗，不一定非得是运营商宣传片里「5G 远程操控达芬奇为病人做手术」；远程问诊、在线处方与远程会诊也同样是远程医疗的重要组成部分。尤其是在疫情大环境下，远程问诊可以缓解轻度医疗需求下医疗资源不平均的问题。

智能复健则是近年来兴起的新项目：外骨骼等智能硬件可以加快患者的「复健」进程；智能义肢则可以帮助到残障人士，减少他们生活中的障碍。

智能交通

智能交通方面，新能源交通工具与自动驾驶依旧会是 CES 2021 的重点。在 5G 时代下，汽车如何借助网络更好的与其他设备互联互通，公共交通工具如何借助车联网进行调控，这都是 CES 2021 在智能交通领域的探索方向。

总结

作为线上展览，不得不承认 CES 2021 对品牌的吸引力已经开始走低，各品牌也都在探索出了线下展会以外的新展现形式。但作为 2021 年上半年最「重大」的展览，CES 2021 就是品牌展示自己的最好机会。

而且线上展览也意味着我们不再需要申请上千元的签证，购买数万元的机酒再顶着 16 小时的时差前往拉斯维加斯。只要打开电脑，全球品牌的的最新技术都将在此聚合。对热爱科技数码的你我来说，CES 2021 改为线上展览也是方便我们与全球科技接轨的最好机会。